台中快閃店！ 「詹記麻辣鍋&亞洲最佳酒吧Draft Land」下工作伙來迺

位在台中勤美附近的工家美術館此次推出了2.0全新計畫《下工作伙來迺》，於12月2日正式啟動，這次集結台灣重量級饒舌嘻哈音樂廠牌-顏社企業有限公司（KAO!INC.）、台北最夯詹記麻辣火鍋推出「浪漫屋by詹記」、亞洲50 大最佳酒吧「Draft Land」一起來台中駐點。

▲圖片來源：IG@photo_how

▲圖片來源：工家美術館

此次工家美術館將《做工的人》裡工地師傅下工後的生活，以復古台味的風格展演出下工後的創意視角，邀請了知名三大品牌齊聚台中，希望能從音樂、飲食文化連結民眾生活。

▲圖片來源：IG@photo_how

▲圖片來源：IG@chocoolee_lifestyle

在即將消失的錄影店裡竟然可以吃到詹紀麻辣鍋？在舊時代的錄影店裡有個私密空間，也是唯一可吃到詹記麻辣火鍋的珍貴席位，若預約不到也可以選擇可以邊走邊吃的麻辣串，詹記麻辣鍋將以「邊走邊吃的詹記麻辣，就是一種新的浪漫！」為精神準備帶給專屬台中人的麻辣燙。

▲圖片來源：IG@_sharonhsu

▲圖片來源：IG@_sharonhsu

▲圖片來源：IG@chocoolee_lifestyle

而亞洲50大最佳酒吧「Draft Land」則以工地獨特的場景，轉換在Draft Land的酒吧裝潢上，把水桶改裝成音響、出口指示燈化身成出杯口，讓工地場景融入在下工後放鬆解憂的酒吧裡，帶給民眾不同以往的全新感受。

▲圖片來源：工家美術館

▲圖片來源：工家美術館

工家美術館 2.0-下工作伙來迺

展覽日期：2020/12/02-2021/02/28

展覽地點：台中市西區館前路71號(工家美術館)

浪漫屋by詹記

營業時間：週三至週日16:00-24:00

店內品項：麻辣串(外帶)/麻辣火鍋(預約制)

Draft Land

營業時間：週三至週日16:00-24:00





延伸閱讀>>台中大坑三號步道重新啟用！在新吊橋俯瞰台中市景太療癒

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」