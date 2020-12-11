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2020台中絕美聖誕樹特搜！ 「七大主題聖誕樹」陪你感受浪漫氛圍

聯合新聞網 / ShareLife分享生活
▲圖片來源：IG@sunlightbai、Mitsui Outlet Park FB
▲圖片來源：IG@sunlightbai、Mitsui Outlet Park FB

隨著天氣轉涼聖誕節的氛圍更加濃厚，近日台中各個百貨或是地標性景點都出現了各式各樣的聖誕樹，不同主題式的聖誕樹讓民眾在寒風陣陣的夜晚，多了點浪漫的聖誕氛圍。

七大主題聖誕樹：

熱帶耶誕節︱三井OUTLET

卡娜赫拉︱中友百貨

熊熊遇見你︱文心森林公園

2020台中好YA誕︱台中火車站

聖誕快樂送︱勤美誠品

寶可夢耶誕樂園︱新光三越

冰雪綺園璀璨聖誕︱廣三SOGO

熱帶耶誕節︱三井OUTLET

今年的台中三井OUTLET以「熱帶耶誕節」為主題，有別於傳統雪花飄飄的耶誕元素，打造了充滿南半球熱帶島嶼風情的「熱帶耶誕節」，台中三井OUTLET打造5米高的耶誕樹，並以「戽斗恐龍探險島」為主題，準備讓大人小孩們到熱帶耶誕叢林探險。

▲圖片來源：Mitsui Outlet Park FB
▲圖片來源：Mitsui Outlet Park FB

▲圖片來源：Mitsui Outlet Park FB
▲圖片來源：Mitsui Outlet Park FB

三井OUTLET

景點地點：台中市梧棲區臺灣大道十段168號

點燈時間：2020/11/13-2021/03/26

詳細介紹：https://bit.ly/2JKcFYT

卡娜赫拉︱中友百貨

卡娜赫拉的小動物出沒在台中中友百貨啦！除了門口有6.2米高的粉紅兔兔氣球在門口燦笑著招呼大家，中友百貨裡還充滿了卡娜赫拉的裝置藝術，連美食街的隔板還有廁所都換上了卡娜赫拉的圖案，喜愛卡娜赫拉的民眾快來中友百貨尋找它可愛的蹤跡吧！而且12/19還會有卡娜赫拉粉紅兔兔跟P助的人偶見面會，一同來感受超可愛的聖誕氣氛吧！

▲圖片來源：IG@ktori7
▲圖片來源：IG@ktori7

▲圖片來源：IG@288.21
▲圖片來源：IG@288.21

中友百貨

景點地點：台中市北區三民路三段161號

點燈時間：2020/12/10-2020/12/27

熊熊遇見你︱文心森林公園

此次在文心森林公園舉辦的「2020台中耶誕嘉年華影展」，從11/13至12/12為止為期一個月都會在此展出大型的聖誕裝置藝術，其中最引人注目的就是超可愛的「熊熊遇見你」，由三隻熊疊成的另類聖誕樹引起許多民眾駐足，另外11月底連續兩周還精選6部具有耶誕風情的動畫電影，重點是全都是免費觀賞，準備提早陪大家過聖誕。

▲圖片來源：IG@dreamer_1814
▲圖片來源：IG@dreamer_1814

▲圖片來源：IG@dreamer_1814
▲圖片來源：IG@dreamer_1814

文心森林公園

景點地點：台中市南屯區文心路一段289號

點燈時間：2020/11/13-2020/12/12

2020台中好YA誕︱台中火車站

此次台中市政府舉辦的台中好YA誕活動範圍主要在舊台中火車站及綠川、柳川水岸廊道，而舊台中火車站站前廣場所設置的聖誕樹《禮讚之樹》十分壯觀，另外在台中火車站新站前也有另一座金黃色的聖誕樹供大家欣賞，觀賞完繽紛的聖誕樹後不妨也可以漫步到綠川、柳川水岸廊道，一同欣賞美麗的聖誕裝置，共同徜徉在浪漫的聖誕氛圍裡。

▲圖片來源：IG@reshieh
▲圖片來源：IG@reshieh

▲圖片來源：IG@sunlightbai
▲圖片來源：IG@sunlightbai

台中火車站

活動期間：2020/12/11-2020/12/27

燈區地點：

-台中柳川景觀段 (台中市中區柳川西路三段)

-台中綠川景觀段 (台中市中區綠川東西街)

-舊台中火車站前廣場 (台中市中區台灣大道一段1號)

詳細介紹：https://bit.ly/3lNLp8D

聖誕快樂送︱勤美誠品

今年因為疫情的關係大家無法出國，此次勤美誠品特別與台中綠光+marüte藝廊合作，邀請來自大阪的木雕藝術家「Kenzi Murabayashi」設計出可愛迷人的聖誕快樂送Santa Express原創角色且打造了六米高聖誕樹人，並推出了5款藝術家設計的「假裝出國款明相片」，讓大家可以選擇自己喜歡的樣式，寄送給遠方的朋友與家人。

▲圖片來源：IG@fei__fei__
▲圖片來源：IG@fei__fei__

▲圖片來源：IG@ruei_ruei1126
▲圖片來源：IG@ruei_ruei1126

勤美誠品

景點地點：台中市西區公益路68號

點燈時間：2020/11/28-2020/12/28

寶可夢耶誕樂園︱新光三越

小朋友的最愛寶可夢也來到台中陪伴大家歡度耶誕節了！寶可夢耶誕樂園就位在台灣大道上的新光三越一樓水舞廣場，現場不僅有吸睛的6米高巨型皮卡丘，還有華麗的「皮卡丘摩天輪」、吸睛必拍的「旋轉木馬聖誕樹」與逗趣可愛的「精靈球熱氣球」，另外還有「寶可夢快閃店」將於12/18進駐台中新光三越，喜愛寶可夢的民眾千萬不要錯過此次難得的機會。

▲圖片來源：IG@sabina.1006
▲圖片來源：IG@sabina.1006

▲圖片來源：IG@william_ch_lin
▲圖片來源：IG@william_ch_lin

新光三越

景點地點：台中市西屯區台灣大道三段301號

點燈時間：2020/11/28 -2021/01/03

詳細介紹：https://bit.ly/3gvHcFX

冰雪綺園璀璨聖誕︱廣三SOGO

廣三SOGO下雪囉！每年聖誕節總覺得少了一點浪漫的氛圍嗎？那大概是少了北國下雪的浪漫感，今年，廣三SOGO就要給你一個不一樣的聖誕節！以冰雪奇緣為發想打造了一系列的雪白場景，而且週末的下午三點到晚上七點還會飄下靄靄白雪，實在是太浪漫了！

▲圖片來源：IG@sunflower035
▲圖片來源：IG@sunflower035

▲圖片來源：IG@sunflower035
▲圖片來源：IG@sunflower035

廣三SOGO

景點地點：廣三SOGO 門口廣場

點燈時間：2020/11/27-2021/01/10

下雪時間：週末15:00/16:00/17:00/18:00/19:00


延伸閱讀>>延伸閱讀//台中火車站「鐵鹿大街」正式開幕！近40家餐廳、伴手禮超好逛

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寶可夢 新光三越 公園

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