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超美天井貫穿整棟樓！台中海線住宿「梧棲行旅」被畫作包圍

聯合新聞網 / ReadyGo出發前

Shan@ReadyGo

選擇下榻台中梧棲的理由是什麼？是看膩了勤美綠園道的人來人往，還是吃膩了逢甲夜市的人氣美食，這次從台中海線出發白天走訪梧棲附近的老街，下午逛逛台中港的三井outlet，傍晚不用被時間和距離拘束，恣意望著海景夕陽發呆，選擇下榻梧棲行旅的理由就是這麼任性又簡單。

梧棲住宿：梧棲行旅

梧棲行旅的對面，就是一大片的停車場，開車前來的你或是來台中港出差的你，都無須擔心停車問題，整個LOGO和建築上的色彩點綴，選用海的藍色作為主軸，是柔和又舒適的顏色。

梧棲行旅的check in 時間為下午3點，若是提早來也能將行李寄放櫃台，先到附近公園走走晃晃。一進大廳就有一幅傍晚時分的高美濕地迎接我們，從梧棲行旅出發到高美濕地開車15分鐘，事先找好日落時間，放個行李休息一會，就可以準備出發看夕陽。

房門外的走廊潔白純淨，簡單的門牌號碼在牆上指引方向，很喜歡這樣的光影畫面。就連在房內的窗邊角落，也能找到這樣輕柔的光線，整個人也更顯輕鬆自在，特別的是梧棲行旅到處都有釣掛畫作，這些作品有台中的景點高美濕地，也有雨天的台北，畫工精緻每幅都令人目不專精，為這趟旅程增添不少藝文氣息。

這次入住的房型位在梧棲行旅的五樓的四人房，窗外望出去便是停車場，視野很遼闊因為附近沒有高樓遮蔽，床和電視的走道偏狹窄，若是四人都帶行李箱可能會有點擁擠，不過來台中通常一咖行李袋就能搞定，就不會有這個問題。

床的軟硬度適中，棉被是羽絨被蓋起來很溫暖不會太重，值得一提的是他的枕頭，一躺下就能感受到枕頭的支撐力，不會讓兩頰深陷，頸部因為有東西靠著能夠完全放鬆釋放整天的壓力，本來出門旅遊都會稍稍認床的我，這次躺下碰到枕頭就進入夢鄉，厲害到隔天check out 都想直接帶一顆回台北呢！

廁所乾溼分離已經是飯店的標配，不過透明的玻璃隔板，可能就無法同時使用馬桶，會有點小害羞；洗手台旁的小窗在白天會透進陽光，是隔天要化妝的一大福音，透過自然光才不會下手太重，能讓臉上的妝更加自然。

趁著休息時間，逛逛飯店其他空間設施，發現梧棲行旅很貼心的在一樓設置休閒中心，整個空間滿足各種不同需求的旅客，有提供商務人士辦公用的小空間，也有半開放的吧檯可以享受下午茶，或是帶小孩前來的家長想要休息時，有遊戲區可以暫時得到救贖。

遊戲區除了有些書籍、玩具，還有大人小孩都愛不釋手的switch跟健身環，玩上一個下午都不是問題，特別推薦爸爸媽媽可以下午安排到三井outlet逛街，或是到附近景點踏青，晚上回來就坐在一旁休息喝咖啡，讓小孩繼續在裏頭放電。

飯店的早餐從6:30供應到10點，因為枕頭太舒適，而睡得太沉的我較晚下樓用早餐，但菜色依舊豐盛。只需向帶位人員提供房號，就可以選一個喜歡的位置入座用餐。

整個餐廳的空間很大，除了中間的座位，也有包廂式的空間，無論是開會或是家庭用餐都能使用。

這趟早餐吃的心情特別好，除了早餐的選擇多樣外，抬頭看是一大天井讓陽光可以透到餐廳內，自然的光線搭配淺色木紋的餐桌，純白的餐盤擺著難得吃到的清粥小菜，手持一杯咖啡混著熟悉的味道，愜意地在陽光的沐浴下，享受早晨帶來的愉快並期待接下來的一天。

吃飽後被餐廳後方的小舞台吸引，ㄇ字型的空間牆面有著3D壁畫，著實將人帶進另一種藝術氣息的氛圍內，在梧棲行旅裡到處可以看到畫作，彷彿將藝術帶入生活，讓旅途中的我們充滿驚喜又能沉澱心靈的欣賞。

你喜歡來台中是因為它的便利和熱鬧，還是因為那裏的氣候宜人最適合出遊，我喜歡去台中除了以上兩點在經過這次旅途之後更多了一項原因，從海線出發看見不一樣的台中港，學會用緩慢的步調去擁抱當下的悸動。

地址：台灣台中市梧棲區大仁路二段291巷10號

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