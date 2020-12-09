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彰化打卡新地標！田尾「人形九重葛」攻佔IG版面　巨無霸粉白花墻也好拍

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@sunlightbai授權、IG@shilinfan授權、IG@153_mom授權
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有花鄉美譽的田尾每季都有花海景點，除了可愛的波波草、菊花田等美景，近期也有一處九重葛秘境成為朝聖新地標。園區種滿一大片高大的「人形九重葛」，仔細看還神似「兵馬俑花海」，獨特造型吸引不少花控前去搶拍。

圖／IG@shilinfan授權
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這處位於田尾公路花園附近的田地，種有九重葛花田及各種植栽，而打造成人形模樣的桃紅九重葛在園內整齊排開，全景頗為艷麗，近景拍攝則能凸顯被花環繞的夢幻感。而園主更透露未來預計修剪成企鵝造型，屆時勢必成為另一波超萌亮點。

圖／IG@153_mom授權
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此外，園區還有百年巨無霸九重葛，滿開的粉色及純白花苞十分壯觀，亦是人氣打卡場景之一。想要收藏新系列美照的人，是時候趁著爆量盛開的花況出發啦！

圖／IG@shilinfan授權
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巨無霸九重葛花田

地址：彰化縣田尾鄉溪頂村田溪路160號

座標：23.892608,120.512117

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