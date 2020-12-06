最美落羽松畫面！清境「落羽松城堡」山中歐式莊園＋漸層樹海秒飛歐洲

每逢秋冬時分，全台都會陸續迎來落羽松的換裝秀。翠綠的枝葉開始披上漸層色系，乃至整片艷紅風光，都是賞景的一大亮點。而南投清境就隱身了一處真正的林間天堂，山嵐上的歐式莊園凸顯濃烈異國風情，在落羽松季節加持下更讓人彷彿置身歐洲，成為許多人心目中的年度朝聖清單。

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位於清境農場台14甲6.3K處的「老英格蘭莊園」為近年人氣景點，古典的歐風垂直式建築和獨特的細節設計，還有群山環繞的絕佳地理位置，更適合讓渴望出遊的人來一趟偽出國之旅。而前陣子起每年必拍的限定美景已開始洗版社群，古堡搭配落羽松的景致，再加上天空及山巒為背景，絕對是最美場景無誤。

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若也想收藏熱門必拍場景，有攝影愛好者分享可在凡賽斯民宿停車場往回拍，抑或是後方高點菜園攝下經典景色。如有餘裕，也可留宿漫步全區美景，來場悠閒的忘憂之旅，傍晚還有機會拍到火燒雲和浪漫夜景呢！

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老英格蘭莊園

地址：南投縣仁愛鄉大同村壽亭巷20-2號

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