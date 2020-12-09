雞排界天后！台中西屯「皇室級的炸物饗宴」 屬於台灣雞排的職人精神

雞排店，可說是和珍奶店並列為台灣二大美食代表，無論是來台的外國人或是土生土長的台灣人，對於雞排想必都不陌生。既然雞排店數量眾多，口味自然也是大相逕庭，各家雞排店各自有其獨門絕學，吸引著不同客群前來消費，而其中脫穎而出的一家，就是有雞排界天后之稱的「娘娘雞排」。雖說娘娘雞排是連鎖經營，卻有一家鶴立雞群的存在，她秉持著「炸煮堅持」的品質保證、親自購買新鮮食材、換鍋鎖汁保留美味，將雞排的格調提升至新高度，她就是「娘娘雞排-中科殿」.

(非常有特色的諧音)

很多人到連鎖雞排店消費都是因為看重品牌的形象與品質，但「娘娘雞排-中科殿」不同，大家多半是藉由這家店的美味了解「娘娘雞排」，遠近馳名的口碑是西屯區雞排店的一霸。她的堅持很簡單，就是將一切做到最好，雞排炸物有破損、外觀不佳甚至是微微偏棕色都算不合格。店內所有的食材除了肉品是由總公司提供，其餘全部是老闆跑遍各大市場親自採買，如果當天的食材太小、太醜，老闆會直接將當日的品項取消，這就是他們對食材的堅持。

(雞肉和炸粉漿)

「娘娘雞排-中科殿」製作過程也非常慎重，不依照所謂的總公司SOP流程走，而是開發出了自己的一套裹粉油炸的流程。中心思想就是粉要夠厚、下鍋要快、時間拿捏要剛好，另外要先在低溫油鍋鎖住肉汁，再到高溫油鍋炸至金黃酥脆，並堅決不疊雞排、一次不炸超過六塊，以免油溫跑掉。吃他們家的炸物不同於其他，既不會油膩也不會上火，據說和將油瀝乾的方法有關，想深入詢問，老闆也只是神秘一笑。店內更有著先進的靜電除油煙機，讓來店顧客與四周鄰居不會被油煙所煩擾。在炸的過程中，看著老闆將多餘的粉渣撈出，不禁問道：「粉裹這麼多不會成本太高嗎？」，老闆只是淡淡一句「好吃最重要！」，這樣的精神也難怪「娘娘雞排-中科殿」訂單總是接不完了。

(炸物好吃的秘訣也與這高溫油鍋、低溫油鍋有著緊密關係)

(店家每日檢查油品定時更換，所以顏色非常乾淨)

(採用先進的靜電除油煙機，來到店裡可發現幾乎沒有油煙)

不同的食材自然有不同的炸法與技巧，在此不做一一詳述，但口感可是值得好好探討的，讓電腦手機前的你也能透過螢幕來聞香一下。

娘娘雞排

娘娘雞排中科殿的招牌品項當然是雞排，因為裹的粉漿裡有奶香，吃起來有淡淡的牛奶香氣卻又不會讓人感到膩，厚厚的麵皮居然沒有吸油，疑似被施加了奇異的魔法，又香又脆又涮嘴。雞肉的肉汁被鎖在其中，明明是雞胸肉卻有著雞腿排的口感，多汁鮮嫩的滋味讓人難以忘懷，大家都是一次幾十塊的預訂，味道始終如一，是真真正正的極品美食，堪稱台灣雞排文化的代表作！

(將雞排邊緣的多餘炸粉剪掉)

(也因不計成本的裹粉，粉渣也不少)

娘娘辣美腿

(香辣可口的雞腿肉)

雞排都如此不得了，雞腿的美味似乎有些超出文字能描寫的極限，雞汁在肉質紋理間流轉、鹹香微辣透入了舌尖的每個味蕾、試圖囫圇吞棗卻又被蒸騰的熱氣勸退，是需要細細品味的珍饈，也是來店必點的人氣招牌品項。

娘娘鮮魷魚

不同於一般的鹹酥雞店如口香糖般的魷魚腳，娘娘鮮魷魚可是餐廳級的口感，並且是整隻魷魚切成條狀，扎實的海味絕對不會讓你失望！

(剛炸好的扎實魷魚條)

娘娘嫩胸

(鮮嫩多汁的雞塊)

類似於雞塊，也有點像雞排的切塊版，但同樣是鮮嫩多汁、香酥入味，吃不下一般速食店的雞塊，來「娘娘雞排-中科殿」點單就對了！

娘娘美膚雞皮

(擁有餅乾口感的雞皮，非常涮嘴，讓人一口接著一口)

喜歡吃洋芋片或是餅乾嗎？那你一定要試試看比這些再好吃個十倍的娘娘美膚雞皮，不油不膩香脆可口，不需要再加胡椒就鹹香入味，且越吃越涮嘴，是看電視、看電影的必備良伴。

娘娘玉米筍&杏鮑菇

(超粗的玉米筍)

(巨型杏鮑菇)

娘娘玉米筍與杏鮑菇都有共同的特色，「多汁」、「爽口」、「份量大」、「限量版」。玉米筍與杏鮑菇富含的水分完全被鎖在其中，完全沒有炸物的油膩，僅僅只有爽口與鮮脆多汁，而玉米筍與杏鮑菇的份量大可不只是數量多，而是單一根、一塊就超巨大，兩者都是老闆自菜市場精挑細選的極品食材。熟門熟路的老饕們早就盯準了這兩樣美食，晚上8:00以後這兩樣美味蔬食一般都已完售，所以欲購請從速！

娘娘甜不辣

(白皙透亮的甜不辣)

白皙透亮可不只是形容肌膚，甜不辣也可以這樣形容。原因是娘娘甜不辣的魚漿成分較多、炸油又乾淨，所以才會像貴婦的皮膚般白皙，當然美味也是一等一！

娘娘雞軟骨

(份量超大的軟骨)

雞軟骨的炸法相當繁瑣，但美味程度也和製作難度成正比，彈牙又脆口的滋味讓人欲罷不能，一整包更是份量驚人，是CP值極高的品項。

滿額還有贈送飲料唷。

許多來「娘娘雞排-中科殿」的顧客都覺得等待時間較長，但是，當他們吃到第一口他們的產品時，都紛紛潸然淚下，畢竟這種不可複製的美味是獨一無二的。或許對老闆來說，食材的挑選、炸法的技術、對「完美」的堅持都只是他信念的一部份，讓顧客吃到最好的、最美味的炸物，才是他心中最深的想望。被譏笑成本高又如何？被嫌速度慢又如何？這種屬於台灣雞排店的「職人精神」，才是「娘娘雞排-中科殿」帶給所有愛吃雞排的台灣人最棒的禮物！

娘娘雞排【中科殿】

店家地址：台中市西屯區西屯路三段159之82號

店家電話：04 2461 2808

營業時間：12:30-23:00(週六公休)

粉絲專頁：https://bit.ly/3feng9V





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