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務必留意潮汐！ 彰化海岸熱門景點「沉睡巨人」貨輪　持續引人來取景

聯合新聞網 / ShareLife分享生活
(圖片來源：IG@aerial.xie、IG@bitter_sweet_life1991)
(圖片來源：IG@aerial.xie、IG@bitter_sweet_life1991)

一處秘密景點在IG上持續爆紅，這裡既不是觀光勝地也不是山清水秀的秘境，而是一艘於2019年因為颱風擱淺在彰化海邊的獅子山共和國籍貨輪。

雖說海邊風很大、漲潮也很危險，但那孤寂的貨輪與無垠的海水、開闊的濕地交相輝映，拍起來真的充滿一種藝術氛圍的頹廢感，不禁讓人詩興大起、念天地之悠悠。

(圖片來源：IG@watery725)
(圖片來源：IG@watery725)

想前往得先導航到彰化的伸港溼地，確認入口處的潮汐時間，將車子停好再步行過去。需要注意的是，因貨輪距離岸邊將近2公里，一趟腳程約1小時左右，對於潮汐時間的掌握須非常嚴謹，畢竟潮汐變化可是會影響生命安全，絕對要萬分小心、事先做好功課！另外，車子可以開到近處距貨輪約1公里處，但也得冒著被滅頂及低底盤被海水反覆沖過的風險，大家要有心理準備。

(圖片來源：IG@bitter_sweet_life1991)
(圖片來源：IG@bitter_sweet_life1991)

總體來說這是一個很美又充滿頹廢風，但也相當危險的景點，近期廢棄貨輪照片大量曝光在IG及社群網站上，筆者並不建議大家冒險前往，畢竟在遠處就能成功拍攝美照了，自己的安全還是最重要，但若是真的想去一探究竟，可務必要做好功課唷。也提醒大家切勿爬上廢棄貨輪上，避免發生危險。

伸港溼地擱淺貨輪

地點：彰化縣伸港鄉

#前往時務必要注意安全！！


延伸閱讀>>【彰化】絕美西濱海岸拍起來！IG打卡熱點，7個景點一次全覽

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IG 濕地 秘境

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