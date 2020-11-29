台中新社也下雪！徜徉「雪白花瀑隧道＋黃金楓林」　雪國美景在沐心泉

花控們看完就要出動！台中新社除了有2020限定愛麗絲仙境「台中國際花毯節」，最近還有一片雪國美景正開始洗版社群。休閒農場內純白的「白雪木」花海滿開成花瀑隧道，猶如下雪的景色搭配亮眼黃金楓林，化作一幅景中畫，仙氣指數大攀升。

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這處浪漫場景隱身山巒上的賞花秘境「沐心泉休閒農場」，一年四季分別有櫻花、油桐花、金針花季依序盛開，如今迎來了秋冬款白雪木季節，積極綻放的花朵為園區鋪上一層薄雪，讓旅人不論走在平地隧道，還是停留在依山勢而建的步道上，都像秒穿越到異國賞景，隨拍隨美。

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值得一提的是，園內的道路也種滿黃金楓，轉黃的林葉與雪白風光相襯，形成大自然燦爛景致，絕佳花況時的耀眼組合正是大部分人心目中的朝聖亮點。造訪園區時不僅能賞花，還可在沁涼的氛圍間漫步林蔭下，順便健行運動，一舉兩得。而園區本身其實是家景觀餐廳，主餐有鍋物套餐，亦提供下午茶類型的鬆餅、點心類及各式飲品，不必擔心旅程會餓肚子，讓旅遊的感官享受再增添味覺，打造更為豐富的「賞雪」體驗。

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沐心泉休閒農場

地址：台中市新社區中和里中興街60號

營業時間：09：30-18：00（花況以現場為準）

門票：每人150元（可折抵消費100元）

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