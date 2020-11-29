快訊

機場民營出國停車場慘兮兮 疫情急凍28家盛況關剩1家

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中新社也下雪！徜徉「雪白花瀑隧道＋黃金楓林」　雪國美景在沐心泉

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@miss9290授權、IG@vivian06041授權
圖／IG@miss9290授權IG@vivian06041授權

花控們看完就要出動！台中新社除了有2020限定愛麗絲仙境「台中國際花毯節」，最近還有一片雪國美景正開始洗版社群。休閒農場內純白的「白雪木」花海滿開成花瀑隧道，猶如下雪的景色搭配亮眼黃金楓林，化作一幅景中畫，仙氣指數大攀升。

圖／IG@miss9290授權
圖／IG@miss9290授權
圖／IG@miss9290授權
圖／IG@miss9290授權

這處浪漫場景隱身山巒上的賞花秘境「沐心泉休閒農場」，一年四季分別有櫻花、油桐花、金針花季依序盛開，如今迎來了秋冬款白雪木季節，積極綻放的花朵為園區鋪上一層薄雪，讓旅人不論走在平地隧道，還是停留在依山勢而建的步道上，都像秒穿越到異國賞景，隨拍隨美。

圖／IG@lambert6200授權
圖／IG@lambert6200授權

值得一提的是，園內的道路也種滿黃金楓，轉黃的林葉與雪白風光相襯，形成大自然燦爛景致，絕佳花況時的耀眼組合正是大部分人心目中的朝聖亮點。造訪園區時不僅能賞花，還可在沁涼的氛圍間漫步林蔭下，順便健行運動，一舉兩得。而園區本身其實是家景觀餐廳，主餐有鍋物套餐，亦提供下午茶類型的鬆餅、點心類及各式飲品，不必擔心旅程會餓肚子，讓旅遊的感官享受再增添味覺，打造更為豐富的「賞雪」體驗。

圖／IG@miss9290授權
圖／IG@miss9290授權

圖／IG@vivian06041授權
圖／IG@vivian06041授權

沐心泉休閒農場

地址：台中市新社區中和里中興街60號

營業時間：09：30-18：00（花況以現場為準）

門票：每人150元（可折抵消費100元）

延伸閱讀：

台中超萌「寶可夢遊樂園」4打卡點免費拍！皮卡丘摩天輪、旋轉木馬聖誕樹必收服

高雄也有大型耶誕樂園！「夢時代」旋轉木馬領軍7大遊具＋北極熊燈海超夢幻

台中旅遊 花海 賞雪

相關新聞

台中新社也下雪！徜徉「雪白花瀑隧道＋黃金楓林」　雪國美景在沐心泉

花控們看完就要出動！台中新社除了有2020限定愛麗絲仙境「台中國際花毯節」，最近還有一片雪國美景正開始洗版社群。休閒農場內純白的「白雪木」花海滿開成花瀑隧道，猶如下雪的景色搭配亮眼黃金楓林，化作一幅景

台中打卡熱點「中央公園」將啟用！最美全家、太空艙遊客中心搶先開幕

擁有「台中之肺」之稱的最新景點「中央公園」，面積高達67.34公頃，園區的綠色植栽有106種喬木，數量達10000棵以上，還設有各種裝置藝術與地形造景，還未正式啟用就已吸引許多網友前去拍照打卡，如今也將迎來正式開幕的日子！

看遍梨山最美風景、最夯瀑布！「仙境之旅2天1夜」塵世煩憂全忘卻

喜愛踏青的朋友絕對不能錯過的就是武陵農場了！來過這裡的人都無法忘卻這美麗的景緻，來這裡為你的假期留下美好的回憶吧！

高山隱藏版景點！台中武陵農場「芳香萬壽菊」金黃盛開

台中武陵農場的入口花園，目前整片金黃色的芳香萬壽菊盛開，獨特百香果香及清新香草味迎面撲鼻，吸引不少遊客穿梭花叢拍照取景，...

爆量生魚片！ 台中高CP值「浮誇丼飯」推薦，炙燒海鮮丼吃起來爽度一流

udn走跳美食／阿MON 信兵衛大勇町二代目 是台中火車站新開幕的海鮮丼飯專賣店，以平價百元丼飯和超浮誇丼飯為主打，還有生魚片、握壽司等，用餐有免費飲料及小菜，點味噌湯還可以免費續湯，CP值很高

賞完花海去哪兒？ 五間「自然系」新社美食餐廳報你知！

在國旅超夯的現在，到新社賞花海可說是時下最流行的活動之一，但要玩累了要吃些什麼呢？今天就來介紹新社的著名美食吧！

台中「精明商圈」美食大搜查！ 從日料到麵食，有溫度的料理最對味

精明一街是台中的老牌商圈，裡面也隱藏著許多美味料理，從麵食、咖哩到早午餐，各式美食應有盡有，饕客們千萬不要錯過了！

鳳凰谷瀑布、最美森林小學...南投「溪頭竹山一日遊」 吸進滿滿芬多精

溪頭景點非常多，時常讓想來溪頭旅遊的朋友們不知道怎麼安排，今天小編不只整理好了溪頭景點介紹，還幫大家把旅遊路線及交通方式都整理好，接下來就跟著小編來看看，溪頭要怎麼玩才好玩吧！

台中最老溫泉！「谷關溫泉」特色、附近景點介紹，秒飛地中海、峇厘島

隨著天氣漸漸轉涼，終於可以揮別炎熱的夏天，若能泡個溫泉是最幸福的事了！提及溫泉，北部會想到北投溫泉、南部則有關子嶺溫泉，東部有礁溪及知本溫泉；中部就是位在台中頂港有名聲、下港有出名的谷關溫泉了！

把握最後一週！台中千棵「落羽松林秘境」延綿1公里，秋日限定絕美開放

近年來成為觀光客來台中必逛的麗寶Outlet Mall，除了去年底開放大受好評的義大利風格二期商場後，周邊其實也悄悄開放了綿延長一公里的「落羽松秘境」！遠眺過去寬闊的草原千棵落羽松一字排開，壯觀美景絕對能稱的上是近期最美的打卡熱點！

免門票！台中親子景點「木匠兄妹木工房」大型彈珠台、蹺蹺板必玩

udn走跳旅遊／涼子是也 木匠兄妹木工房是台中后里的親子觀光工廠，不但免費入園，還有沙坑、蹺蹺板、兩人三腳、踩高蹺⋯等各種充滿古早味的兒童玩具，很適合帶小孩來玩。而名叫木工房的「木匠兄妹」，當然

「港式料理＋萬花筒飲品」飄香台中南屯咖啡廳！還有露天音樂會超Chill

來自香港的美食在台灣落地生根，一家由夢想構築的咖啡店在深夜透出遠光，朋友歡聚的喧囂熱鬧了店裡店外，這是屬於一對夫妻、一家店的溫馨故事。

熱門新聞

台中新社也下雪！徜徉「雪白花瀑隧道＋黃金楓林」　雪國美景在沐心泉

秒飛東京漫步「蔚藍燈海隧道」、逛屋台市集！台北捷運耶誕璀璨美景必拍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。