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到外太空吃麵！ 台中浮誇系美食 100顆「流星干貝麵」超滿足

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

在台中公益路美食一級戰區上新開的「Supernoodle 七七製麵研究總署」，以夢幻又時尚的太空星球主題麵館為裝潢主軸，店內主打乾拌麵搭配湯品，多款以辣味為主，其中最吸睛的非「100顆流星干貝金沙拌麵」莫屬，以干貝堆成小山實在太狂！除了100顆干貝之外，最上面還放了一球蝦卵，搭配著金沙拌麵實在是太美味！

▲圖片來源：IG@masonlin0923
▲圖片來源：IG@masonlin0923

▲圖片來源：IG@cocos.daily
▲圖片來源：IG@cocos.daily

▲圖片來源：IG@mz2222gary
▲圖片來源：IG@mz2222gary

店內的裝潢以銀灰色系為主，並以白色燈光、燈條來營造科技感，地板則是黑白相隔的菱形紋，牆上還有星球造型的鏡面裝潢，有一種進入外太空的感覺，目前試營運期間還是以人力點餐，店家表示以後將會採自動點餐機，使整個用餐過程更加科技化也更符合太空星球的風格。

▲圖片來源：IG@cocos.daily
▲圖片來源：IG@cocos.daily

▲圖片來源：IG@cocos.daily
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▲圖片來源：IG@cocos.daily
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Supernoodle 七七製麵研究總署

地址：台中市西區公益路250號

營業時間：11:30-22:30(公休日請見粉絲專頁)


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