台中打卡熱點「中央公園」將啟用！最美全家、太空艙遊客中心搶先開幕

台中市政府將於2020年12月6日早上10時至下午17時在中央公園舉行啟用活動，當天還邀請紙風車劇團前來表演，也歡迎民眾攜家帶眷一同到中央公園野餐，還可以欣賞紙風車劇團的精采表演。

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而如今雖然離中央公園開幕的日期還有一段時間，不過遊客中心已有志工進駐，提供貼心諮詢、解說服務，包含交通指引、園區基本資訊諮詢及餐飲與洗手間服務等。另外遊客中心以「太空艙」為設計概念，白色曲線建物令人印象深刻，進駐遊客中心旁的全家便利商店也已搶先開幕，為了呼應法國景觀設計師Mosbach設計理念，融入「藝術」與「生態」為設計主軸，特別的設計風格也吸引許多遊客前來拍照。

▲圖片來源：建設大台中FB

全家便利商店的餐飲區天花板，保留遊客中心原色系，並加入候鳥吊飾懸吊，使整體設計呼應了公園候鳥成群的景象，象徵了中央公園豐富的生態樣貌，坐在用餐區還可遠望中央公園內的景色，十分的優閒且愜意。

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▲圖片來源：台中市政府建設局

而且今年台中的跨年主場也決定在「中央公園」舉行，包括「老蕭」蕭敬騰、林宥嘉、周湯豪與田馥甄等卡司都會前來與大家一起歡慶，不妨趁著中央公園剛開幕的時候，先前來遊玩順便勘查路線，到時候跨年時才能搶到好位置！

▲圖片來源：台中市政府建設局

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台中中央公園

景點地址：台中市西屯區中科路2966號





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