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不融化的白雪！ 美景隱藏在台中新社 不用上高山就能看見雪景
台灣的雪景，而且不會融化，這是在哪裡？
還記得每年五月的時候，都要來這邊報到嗎？滿滿的金針花海。台中新社除了逛莊園逛古堡，下一站來到沐心泉農場，僅不到20分車程，美景一網打盡。
由黃轉白：從11月底開始，沐心園休閒農場-新主角登場！
黃金楓和白雪木花海，將佈滿沐心園休閒農場，迎接每年大家最期待的聖誕月。想看雪不用爬高山，也不用大費周章的出國啦，在台中新社就能看到滿滿的白雪木花海，而且還不會融化（灑花），彷彿置身仙境。
簡單搭配單色的衣服或是配件，拍出來的效果就是美呀。各位美美們，除了來踏青放鬆心情，也可以更新IG的新貼文了，超好拍的吸讚美照系列。
走著走著，似乎會遇見童話故事七個小矮人，還是糖果屋...
除了白雪木以外，沿著階梯有許多繡球花可以欣賞，真的是會眼「花」。
黃金楓和白雪木搭配起來，真的是美的很有層次呀，而且沐心泉休閒農場，四季都有活動喔
園區內的花期
二月至三月 櫻花季
五月至八月 金針花季
四月至五月 螢火蟲及油桐花季
十一月十二月 白雪木 黃金楓 青楓
沐心泉休閒農場
地址：台中市新社區中和里中興街60號
電話：(04)593-1201
營業時間：平日AM9:30~PM6:00(最後點餐時間17:30)；假日AM9:30~PM6:30(最後點餐時間18:00)
入園方式：門票150元，其中100元可抵園內消費
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