吃Brunch無負擔！台中市區「健康風早午餐」5間私心推薦快收藏

(圖片來源：阿飛brunch粉絲專頁、Solar Table 於光粉絲專頁)

身材與健康是現代人普遍關注的議題，但享受美食卻也是現代人生活中不可或缺的一部分，而其中「早午餐」更是具備代表性，也成為了一種流行。但在看似很網美的早午餐背後，卻有著許多健康的隱憂，從高油高鈉的培根、香腸到油炸的薯餅、薯條等等，讓早午餐被蒙上一層不健康的陰影。還好，依然有一群人為了優質早午餐而努力奮鬥著，他們經營的早午餐店不但美味，且皆使用新鮮有保障食材，用最健康的烹調方式，讓早午餐能吃得無負擔。以下就來介紹五間這樣的優質店家，大家挑選早午餐時不妨來踩點看看。

阿飛Brunch

(圖片來源：阿飛brunch粉絲專頁)

位於台中火車站後面的小巷子裡，阿飛Brunch成為無數人旅程中的驚喜。搭火車長途奔波肚子餓，又想吃點輕鬆無負擔的美食，阿飛Brunch絕對會是你最好的選擇。這裡有著溫馨的裝潢與恬靜的氣氛，非常適合三五好友在此相聚，也是情侶約會的絕佳地點，大約200出頭的價格非常親民，份量卻相當的充足，能讓人既吃巧又吃飽。

(圖片來源：阿飛brunch粉絲專頁)

阿飛Brunch的熱壓吐司味道更是一絕，外酥內軟、濃郁的起司沿著白色吐司紋理流淌而下，會讓人一口接一口的停不下來，吐司更是採用山形牛奶土司，口感柔軟又帶點微微韌性，是店內必點的人氣餐點。隨餐的綜合森林沙拉加入了不少水果，還能自選醬料，是貼心而健康的設計，嚴選雞蛋製成的炒蛋有淡淡甜香，無需過多調味就十分美味。

(圖片來源：阿飛brunch粉絲專頁)

當日筆者前來拜訪時，老闆娘還請了一份法式吐司與檸檬茶，一邊看著老闆娘親手繪製的店內裝飾，一邊聽她娓娓道來開店的心路歷程，心裡暖烘烘的。用心又有人情味的早午餐店，來到台中舊火車站後站可千萬不要錯過阿飛Brunch。

阿飛brunch

店家地址：台中市東區大智路17巷8號

營業時間：9:00-19:00(週一公休)

森渡手作廚房

(圖片來源：森渡手作廚房粉絲專頁)

從早午餐到義大利麵通通難不倒它，森渡手作廚房是一間永遠高朋滿座的餐廳，小巧精緻的外觀與精心設計的裝潢風格都讓人耳目一新。森渡手作廚房的最大特色就是自己店裡生產的「麵包」，而這裡的麵包不但種類繁多，也創意十足，從蜂巢麵包到法國麵包通通都是自家手作，口感柔韌有嚼勁而且越嚼越香，還有搭配的抹醬可以使用，是來這裡吃早午餐的人最期待的美味。

(圖片來源：森渡手作廚房粉絲專頁)

同樣受到歡迎的還有這裡的附餐，一般的早午餐無非就是培根火腿蛋之類的配置，但這邊的附餐相當特別，乃是飯糰與烤雞肉串，一個增加飽足感、一個增加吃肉的滿足感，都是足以單獨販售的美味。和老闆娘聊天的時候得知，他們打算將森渡打造成一家獨樹一幟的早午餐店，所以才花費心思在設計餐點、研究食譜上，這樣的職人精神相當令人感動，推薦給大家多來支持一下。

(圖片來源：森渡手作廚房粉絲專頁)

森渡手作廚房

店家地址：臺中市西區精誠二街14號

營業時間：9:00-17:00(週二公休)

伍 好食光

(Zack Tsai 攝影)

台中的早午餐店要分出勝負並不是件容易的事，但在鐵鍋烘蛋的部分，筆者私心將第一名頒發給伍 好食光。用新鮮、有產地履歷的騏雞蛋製作，伍 好食光的烘蛋有各式各樣的口味，從鮭魚到馬鈴薯培根，充滿異國風情的烘蛋又軟又嫩又香，將雞蛋的精華濃縮在一塊烘蛋中，調味鹹度適中又有雞蛋天然的香氣，絕對是一早起來最期待的早餐選擇！鬆厚的口感跳脫出了蛋料理的範疇，非常有飽足感，再配上自製的小麵包與濃湯，實在是太幸福了！

(圖片來源：IG@wxes51327)

伍 好食光同時也有販售義大利麵與甜點，價格也都相當實惠，味道更是不輸專賣義大利麵的餐館，可說是超乎早午餐店的規格，成了一家優質西餐廳。躲在狹小巷弄間的店面不但沒被埋沒，反而成為早午餐店的翹楚，這就是伍 好食光的實力。

(圖片來源：IG@wxes51327)

伍 好食光

店家地址：台中市西屯區大墩十九街142-1號

營業時間：8:30-21:00(週一公休)

目覺咖啡三號店

(圖片來源：IG@yss_1130)

有三號店自然也有一、二號店，但三號店的特色卻是筆者的最愛：菇類炒蛋。加入了鮮奶的鬆軟炒蛋與香料、菇類一同拌炒，微濕微潤的美味讓人欲罷不能，即使做一整盤都能吃得下，這就是它讓人著魔的神奇魅力。另外一項讓人著迷的美食就是目覺的貝果，有著微微嚼勁的同時卻又保持了脆度，配上店家提供的果醬與乾酪，真的是史詩級的美味。

(圖片來源：IG@yss_1130)

店內更有提供一整面的書櫃供來店顧客選讀，愛書成癡的小書迷們絕對要來這裡走走，有許多新書都能在這裡找到，是屬於文字的寶庫。店內的裝潢偏向日式的溫馨風格，也有不少蕨類與木質的桌椅，有些人一坐就是一個下午，可以說是時間小偷型的早午餐店，想悠閒度過一段時光的人可以來這坐坐。

(圖片來源：IG@yss_1130)

目覺咖啡三店

店家地址：台中市西區精誠七街1號

營業時間：9:00-18:00

Solar Table 於光

(圖片來源：Solar Table 於光粉絲專頁)

在網路上名聞遐邇的早午餐店，凡是來過的人們再次回訪的機率頗高，可以說是近期台中最受歡迎的早午餐店之一。於光的麵包是店家自行手作，而且是獨一無二的口味，沙拉更是加入了一些台灣較少見的生菜，配著胡麻醬吃很有新鮮感。於光總是門庭若市的原因還有一項就是那美輪美奐的裝潢了，對於現在吃飯都先餵相機吃的網美們來說，這樣美麗的店內裝潢絕對不容錯過，相機、手機的記憶體都被吃掉不少。不過值得注意的是，想來於光吃頓飯絕對要先預約，筆者已經數次不得其門而入了，不愧為台中早午餐界的王者。

(圖片來源：Solar Table 於光粉絲專頁)

Solar Table 於光

店家地址：台中市南屯區大進街697號

營業時間：8:00-16:30(週末9:00-17:30)

以上介紹的都是私心推薦、健康美味的台中早午餐。平日吃多了大魚大肉，想吃點不一樣的美味，這五間店絕對都是很好的選擇。在寧靜的週末早晨，吃頓和平日三餐不同的早午餐，或許就是你我唾手可得的平凡幸福。





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