隱身歌劇院的甜點咖啡館！台中西屯「堁夏咖啡」坐擁絕美窗景如空中花園

堁夏咖啡 是法式甜點法米與深耕臺中13年的水相餐廳攜手打造的臺中第一家新品牌，進駐在臺中國家歌劇院6樓，品牌名稱 Café Crotchet 取自英文「四分音符」，期許能將音樂帶入甜點美食裡，並融合在地元素、東西方餐飲與甜點下午茶。

空間精緻小巧，裝潢的很清新柔美帶點文青風，正面對『夏綠地公園』，大片的玻璃帷幕讓室外的綠意延伸進來，陽光與光線也自然的灑落一室溫馨，來點甜甜的就是幸福的午後時光，是很適合約會的好地方。

位置

就位於臺中國家歌劇院的6樓，如果不搭電梯的話，可以走這美美的旋轉樓梯喔。

假日的生意非常好，本想多拍幾張角度的環境，但怕打擾客人，所以拍的沒有很滿意。

望著窗外高樓與夏綠地公園的綠意，加上店內播放的音樂也讓人整個人都很放鬆，心情自然的輕快了起來。

座位不多，柔美的空間帶著浪漫的氛圍，超適合約會的啦！

被高樓大廈包圍的夏綠地公園

半開放廚房後方還有半隔間的座位，店家已經盡力在利用有限空間了。

這裡的餐具都好美。

而且還有在賣。

玻璃櫃內的蛋糕正在向你招手。

菜單 MENU

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歐式佛卡夏搭煙燻豬肋排 NT$.330元

蘿蔓鮮蔬沙拉/水煮蛋/煙燻豬肋排/佛卡夏麵包

煙燻豬肋排調味偏甜不死鹹，輕輕一撥就骨肉分離，燉煮的軟嫩入味，調味很剛好，就是搭配佛卡夏吃剛剛好的鹹度，但單吃的話就不建議了，會偏鹹一點點。

生菜給的很多，乍看很輕食，但因為佛卡夏給的也很大器，所以吃下來還是很有飽足感的，而且整體吃起來爽口美味。

歌劇歐培拉 NT$.160元

經典的法式甜點，以杏仁蛋糕當基底刷上咖啡奶油糖漿，中間夾層是黑巧克力甘納許，層層疊疊的咖啡＆巧克力、甜中帶點微苦的多層次風味。還好黑巧克力甘納許的純度很高，帶點微苦的香氣可以中和咖啡奶油糖漿的甜，是屬於大人味的歐培拉。

QQ珍珠奶茶鬆餅 NT$.220元

用吃的珍珠奶茶鬆餅，奶茶打的濃稠度很夠，而且甜度是我可以接受的，茶香味比較顯，搭配很有嚼勁的珍珠，很可以！

鬆餅的口感比較Q彈綿密有點嚼勁，很像古早味那種麥煎餅的口感，搭配濃稠的奶茶與QQ珍珠一起吃，口感超有趣的，真的好吃。

沖繩黑糖珍珠歐蕾 NT$.140元

沖繩黑糖有一種特殊香氣，而且口感偏清爽，黑糖珍珠也是屬於很Q彈有嚼勁的那一種，搭配歐蕾也就是牛奶一起喝，本以為會很甜膩，沒想到意外清爽好喝，看來沖繩黑糖真的蠻厲害的。

莓果粉雲朵朵 NT$.160元

就是很少女的飲料，外觀很粉紅吸睛，口感也很酸甜好喝，不過這冰沙一定要快點喝，融化的非常快，我們才拍沒多久，粉雲朵朵就毀了，哈哈。

吃起來酸酸甜甜的像極了愛情XD

後記

我喜歡堁夏咖啡浪漫清新柔美的環境，雖然戶外的空中花園我沒去逛，因為風太大放棄XD，但光是看大片玻璃帷幕外的公園綠意與高樓大廈就覺得好滿足了！輕食甜點下午茶價格也不貴，還有無敵窗景為輔，這CP值很可以！

堁夏咖啡 café crotchet

地址：臺中市西屯區惠來路二段101號6樓

電話：04-2259 8333

時間：11:30–21:00（週一公休）

菜單：http://online.flipbuilder.com/agyq/avmv/index.html

粉絲團：https://www.facebook.com/crotchetcafe/

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

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