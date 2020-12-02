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五金百貨行變身新餐廳！台中龍井東海美食「永昇五金X食飲空間」雞絲麵好銷魂

Jason's Life / 文、圖／jason

udn走跳美食／jason

東海別墅新開幕餐廳，天天會使用的鍋碗瓢盆五金百貨行營業33年走入歷史，舊靈魂新出發。以五金百貨作為室內翻修主題，還有一區網美牆，處處都用心設計，提供安心履歷食品，全福興雞絲麵搭配豬腳煨湯，南洋叻沙搭配鍋燒意麵，餐點好吃，空間舒服，很推薦！

『永昇五金X食飲空間』

在龍井東海別墅默默經營33年的永昇五金百貨行，如今因為老闆年邁已高，已經放手不經營淪為倉庫。現在第二代接手，注入新生命，保留五金百貨的元素，創造出現在很舒服又有創意和故事的用餐空間。

原址本身真的是五金百貨行，原本已經鐵繡的招牌還保留著，外面就可以看得出來已經有使用鍋碗瓢盆的元素，廢棄再利用，而且使用綠意的植物，象徵新生命的誕生。

走進去餐廳，每個角落一切都會變得很有趣。你可以看到每天用得到的五金生活用品，都成了裝飾品，整體空間是保持著原來的建築，所以你可以看得到斑駁的樑柱和牆面，因為老闆還是想要保留這間房子的溫度情感。

我進來就想是在參觀一個展演空間一樣，每個角落都是巧思，就好像是藝術品般。

這一區是以前的浴室，為了保留一些元素，所以就連當初的水龍頭和蓮蓬頭都保留下來。

另一個用餐空間是擺飾了現在可能已經不存在的油漆桶，或許現在8年級生都沒什麼印象了，時鐘則是使用鐵絲纏繞而成。

最後方有個網美牆，仔細一看高腳椅是使用鏟子製作，牆面是使用五金百貨貼滿了整張牆，非常酷。

與晴雨耕讀小書院合作，特別設置這一區書籍，就是希望可以讓你放下手機，選擇一本自己有興趣的書，等待餐點的來臨。

菜單在這，菜單可以看出店家所有食用的食材來歷，全部都是一時之選，是希望可以讓顧客吃到健康安心的食材，目前餐點主要以綠咖哩、黃咖哩和煨湯為主，用餐時段至少一份餐點，午茶時段每人至少一杯飲料。

菜單上看到的部分食材，現場也可以買得到

【慢火煨製瓦罐煨湯：229元】

套餐含台灣麵魂雞絲麵、手漬小菜、安心飲品、湯品，聽說店家陸續會研發出不同口味的煨湯，所以可能隔個幾天來就是不同口味，也讓顧客可以多種選擇吃不膩，今天是花生豬腳搭配雞絲麵，可是從瓷盅放入大甕，利用柴火慢慢煨6-8小時，所以豬腳入口即化的口感可想而知。

餐點的雞絲麵及鍋燒意麵是使用來自台南老麵廠【全福興製麵】，產品只有鍋燒意麵跟雞絲麵，而且這兩項產品居然可以拿去國外比賽，將台灣職人投入製麵的靈魂透過地方特產來展現，而全福興食品也是2018年全臺首家意麵、雞絲麵，榮獲"食品米其林" iTQi比利時國際食品殊榮。

雞絲麵飄著獨有的香氣，而且我拍照完以後，麵條還是很Q，並不會糊爛，建議可以先吃原味以後再加入煨湯進行享用，雞絲麵香又Q，超級推薦。

如果想要在家裡自己煮屬於自己的雞絲麵或鍋燒意麵，除了在永昇五金X食飲空間可以買到以外，也有網路商城可以下訂購買。現在還有推出禮盒，禮盒非常大器又喜氣，送禮自用兩相宜。

煨湯的部分，因為已經煨了6~8小時，整個湯頭超入味濃郁，有加了中藥和米酒增添香味和甜味，花生綿密好吃，豬腳更是軟嫩入味，湯頭也超好喝，冬天即將到來，來一碗煨湯應該會很舒服喔。

【星洲椰香海鮮：209元】

原本這道菜應該是搭配花東米飯，但因為目前試營運，所以想要創新應用『全福興』的鍋燒意麵，就誕生了這碗有濃濃南洋風味的鍋燒意麵了。

我個人先說，我本身就很喜歡叻沙料理，以前去新加坡連吃了好幾天。這道叻沙料理多了濃郁的奶香味，嚐得到咖哩香味，辣度有稍微調整，沒有什麼辣度，搭配上鍋燒意麵，不同文化的食材結合在一起，非常投合。希望它可以做成湯麵，因為叻沙湯頭好好喝，我整個喝完，如果可以再加上一顆蛋就太完美了。

聽完主人的品牌故事以後，感覺這間五金行有滿滿的故事，另外也很推崇健康安心飲食，所以都使用具有履歷的食材，顧客也都可以查得到，算是很特別的一間店，推薦給大家!

全福興食品

粉絲專頁：https://pse.is/x637x

全福興台灣麵魂系列網路商城：https://www.pcstore.com.tw/xinpei201216

永昇五金X食飲空間

粉絲專頁：https://www.facebook.com/YSWJ1987/

IG帳號：yswj1987

試營運營業時間：週二~週六 16:30~20:00(週日、週一公休)(如有調整會公告在FB或IG)

地址：台中市龍井區台灣大道五段三巷42弄70號

電話：04-26311922

文章來源：Jason's Life FB：Jason's Life

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