彰化5家排隊古早味：18種口味現烤蛋糕、爆量蛤蠣蛤仔麵、炸饅頭刈包必吃

彰化美食選擇超多樣，這次要推薦內行人私藏的「彰化超猛古早味」！不僅無雷，還是熱門排隊名店，而且銅板價就能入手，想吃鹹的、甜的、吃飽、吃巧都沒問題，跟著豬飛和加菲的腳步，一次挖掘這五家超狂人氣店。 開店就大排長龍的現烤古早味蛋糕，多達18種風味，必買爆漿巧克力蛋糕；傳承62年的木瓜牛奶，如奶昔般濃郁，真材實料；湯麵覆蓋了20-30顆去殼蛤仔，人潮多到馬路上去；金光閃閃彰化版刈包，炸饅頭再進化；會噴汁的豬肉餡餅，下午時刻總是排隊。週末就留著肚子吃一圈吧！

推薦店家1：蓁古早味現烤蛋糕

▋營業時間：08:00–21:00

▋地址：彰化縣彰化市中正路一段462號

▋電話：04-7201235

古早味蛋糕全台滿街有，但彰化市這家「蓁古早味現烤蛋糕」堪稱轟動當地，日日都大排長龍，原因無他，每天現烤的蛋糕不僅真材實料，香氣四溢，業者還一口氣推出18款口味，每款都超想入手啊！

「蓁古早味現烤蛋糕」幾乎道道招牌，每種口味都很受歡迎，其中豬飛最愛的莫過於「爆漿巧克力」與「牛奶布丁」兩款，巧克力風味稱得上「重濃郁版」，入口滿滿巧克力香，餡料還會流出，邪惡度破表；而同樣會流餡的「牛奶布丁」，則滿溢牛奶的香氣，微甜又芳香的滋味，一不小心就默默吃完一大塊。如果是大家族慶生，店家還有販售足夠70人共用的超大蛋糕包裝禮盒，絕對是全台最霸氣的慶生蛋糕。

爆漿巧克力是店內經典口味，聽說還是宅配人氣No.1冠軍口味。蛋糕表面灑滿水滴巧克力豆，中間夾心是進口的微苦頂級巧克力醬，每一口都吃得到香甜濃郁巧克力香。

牛奶布丁口味是大人小孩都很愛的經典不敗款，表面格紋狀像是拉花般做出美感（口感很像是傳統的卡士達麵包表面），最大特色是中間的純手工牛奶布丁餡，口感滑順綿密，散發濃郁牛奶香，甜度很剛好，熱熱吃中間夾心會化開與蛋糕體融在一起，冰過後吃夾心更像是布丁滑順，兩種吃法都推薦。

推薦店家2：彰化木瓜牛乳大王

▋營業時間: 11:10–22:00

▋地址：彰化市中華路37號

▋電話：04-7249840

如果你是木瓜牛奶控，心目中一定會有最私房的口袋名單，若有機會來到已有一甲子歷史的老店「彰化木瓜牛乳大王」一嚐，肯定你的名單得重新洗牌了！最招牌的木瓜牛奶，濃到可以喝出流沙感，甚至把吸管往中間一插，秒變「定海神針」，寸步不移，可見其濃郁程度。木瓜牛奶美味的關鍵是用來自屏東的木瓜以及古早味紅白標誌的味全鮮奶製成，又濃又香。

在這家店還能喝到一款很有趣的「汽水冰」，這充滿懷舊味的冰品，是早年情侶約會必點的冰品，大杯子內塞滿碎冰，可選擇可樂或是雪碧，老闆戲稱這是「思樂冰始祖」，想體驗這阿公時期的約會冰品，可以試試喔！

【木瓜牛奶 $55】

濃郁香醇的木瓜牛奶，是經典招牌，有著獨家黃金比例才能打出美味綿密的木瓜牛奶。這裡的木瓜牛奶簡直是奶昔等級了，看那吸管插在杯中還能屹立不搖，就知道有多濃稠。大口吸可以感受濃厚的木瓜香氣直衝鼻腔而來，口感滑順不膩，這看杯看似平凡卻有著驚人魔力。

【酪梨布丁牛奶 $65】

除了木瓜牛奶是經典不敗之外，豬飛一定要推薦這個加入秘密武器「布丁」的酪梨布丁牛奶，酪梨牛奶加布丁是中部人美味喝法，丟入一整顆布丁，讓口感更滑順香甜，每次推薦給外地的朋友喝，都是一喝就愛上。

推薦店家3：阿添蛤仔麵

▋營業時間：10:30–19:30周四公休

▋地址：彰化縣彰化市民族路455號

▋電話：047-264655

湯頭鮮美的「阿添蛤仔麵」不只是遊客喜愛，在地人更是從小吃到大，每天營業時間總是滿滿人潮，排隊一小時也值得。被稱為彰化市區「小吃街」的民族路，聚集了不少老店小吃，已經傳承50年的老店「阿添蛤仔麵」，有著濃郁湯頭、熬煮到鮮甜香濃，最大特色是多到爆的去殼蛤仔，一整碗有20多顆蛤仔肉，量多到讓人好驚艷呀！一樣受歡迎的還有「骨仔肉麵」，帶有軟嫩膠質口感，肉的份量堆成一座小山。還有必吃的雞卷，炸到金黃酥脆的外皮，每一口都超滿足。難怪每到用餐時間總是一位難求。

蛤仔麵跟我想像中完全不一樣耶，上桌時候麵條上鋪滿了蛤仔肉，店家已經貼心的去殼了！湯頭喝起來是好濃郁的蛤蠣鮮香，大概就是喝蜆精那種口感。麵條煮到保有Q彈感，咻咻咻的吸到嘴裡，麵條上扒滿湯汁，實在銷魂。

老饕推薦的店家自製炸雞卷，金黃色的外皮看起來就非常酥脆！口感皮薄酥脆不油膩，內餡扎實，吃的到筍丁荸薺的脆感，豬飛吃過以後馬上成為老饕推薦一員(笑)。喜歡吃辣的朋友，可以淋上辣椒醬更好吃。

推薦店家4：阿貞饅頭

▋營業時間: 14:00~18:00（週一店休）

▋地址：彰化縣彰化市民生南路76之2號

▋電話：04-7288336

在彰化隨隨便便都可以找到30年以上老店，不少人是從小時候跟著爸媽開始吃，長大後再帶著小孩來吃，一家三代都是忠實顧客。今天推薦的「阿貞炸饅頭」算算也有30年之久，鄰近彰化縣政府，下午兩點到六點營業，每天只販售4小時，常常一開店就大排長龍。用料豐富的扣肉饅頭30元、咖哩香氣濃郁的咖哩包15元，不只份量剛好、價格佛心，非常適合當成下午茶點心。雖然是傳統小吃，但創意十足，把印象中白色的刈包換成炸到金黃色的饅頭，口感更加分！

刈包的經典配料：酸菜、爌肉、花生粉，都是店家自製，口感比較清爽，跟炸饅頭結合一起簡直滿分了！

【扣肉饅頭$30】

豬飛覺得這個扣肉饅頭真的超邪惡！饅頭炸起來帶有酥脆帶嚼勁的Q彈口感，扣肉選用豬五花的部位，所以帶有一點點的油脂（可以選擇瘦肉、肥肉、或是適中），配上炒得鹹香的酸菜，和不能少的微甜花生粉。大口咬下，炸饅頭的麵粉香與爌肉組合起來的滋味，只有親自嚐過才能體會其中的厲害秘密。

推薦店家5：珍北平豬肉餡餅

▋營業時間：14:30–19:30

▋地址：彰化縣彰化市南郭路一段139號

▋電話：04-724 4085

很多彰化在地人都說：「沒有吃過這家餡餅，就等於沒有來到彰化 」竟然有這麼狂的餡餅專賣店，會噴汁的豬肉餡餅，天天排隊排到翻。

在地人推薦這家「珍北平豬肉餡餅」，它厲害的不只是外皮薄脆、內餡飽滿的豬肉餡餅，甜口味餡餅也值得一試。從台中大甲發跡已經有30多年歷史，現在分店不少，以彰化和台中海線為主。被網友稱為彰化必吃美食。小小的攤位每到下午營業時間，就是滿滿人潮，主打每日現揉現做的豬肉餡餅、韭菜盒子及芝麻餡餅、奶油餡餅，不管鹹口味或是甜口味都各有擁護者，常常是開店3小時就完售！

餡餅用半油炸方式，在煎台上倒入可以淹過餡餅一半高度的油量，讓餡餅在裡頭慢慢的炸熟，像極了在游泳的餡餅。

餡餅袋子很貼心的用不同顏色區分，咖啡色-芝麻餡餅、橘色-奶油餡餅、綠色-韭菜餡餅、紅色-豬肉餡餅。

【豬肉餡餅 $25】

豬肉餡餅是招牌之一（看店名就知道啦XD），外層呈現漂亮的金黃色，拿到手上感覺得到皮薄酥脆，馬上咬一口，嘴角不小心被噴汁的肉汁給燙到，實在是好吃！選用當日溫體豬絞肉和青蔥混合，鮮甜肉汁帶著青蔥芳香，加上獨家手法讓每一顆豬肉餡餅都噴汁，美味無法檔。

文章來源：豬飛小姐的彩色生活 FB：豬飛小姐

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