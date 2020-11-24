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讓孩子「學黑熊攀爬」！台灣媽驚訝：這座動植物園很不一樣

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看遍梨山最美風景、最夯瀑布！「仙境之旅2天1夜」塵世煩憂全忘卻

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

從台中出發，從中橫便道經谷關前往梨山與武陵農場，這是一條媲美太魯閣鬼斧神工的道路，是台灣山脈上的傷口，卻也是人類工程偉力的展現。曾經因921地震而發生崩塌，中橫一度無法通行，但大自然與人類的角力還未結束，經過多年的搶修，於近期重新開放，並於部分單線道管制通行。且中橫便道自駕通行對象僅限原可通行中橫便道之5種對象，包括梨山居民往返、工程維修、急難救助、學術研究及公務通行等，一般遊客僅能搭市區客運乙類大客車。

行中橫便道至梨山與武陵農場，途中還會經過德基水庫的上游，親眼目睹平日用水水源地的壯麗風光，而到達易坍方路段，檢查哨還會派出前導車來開路，以避免土石流的危險。

德基水庫

地址：臺中市和平區梨山里

而經過數段險象環生的單向便道，就會到達位於梨山的福壽山農場，這裡其實和武陵農場一樣位於台中市的邊緣，行政管理單位為和平區。這裡不但有美麗的景緻，還有靈修、宗教界的聖地：「天池」。這裡被靈修者稱為「中天池」，是五方池之一，據說磁場極強，有許多宗教團體都會來此朝聖，更有一處天然的菩提樹與蒲團，是對信仰佛教者來說極具意義的景點。相傳在池旁繞圈許願必會實現，這個傳說與蔣總統的英靈也有些關聯，可以確定的是「天池」無疑是一塊美麗的風水寶地，即使不能實現願望，令人心曠神怡的作用也是有的。

福壽山農場 天池

地址：台中市和平區福壽路26號

旁邊有一處達觀亭，是蔣中正總統的行館之一，由鋼筋水泥建成再以木頭妝點、極具雅趣，閒暇之餘在此放鬆欣賞朝霧夕雲的景色，是人生一大享受。亭上三字更是蔣中正親筆所提，頗具歷史價值，入內參觀還會看見諸多蔣中正當年的物品與一些史料，熱愛歷史的人可別錯過了。另外，達觀亭也有販售熱飲，想溫暖心脾的人可以來點上一杯，於亭中坐看雲起時，不禁讓人詩興大起、心馳神往。

到達武陵農場的時間偏晚，住宿的部分推薦投宿武陵國民賓館，那裡的餐食與環境都相當不錯，並有提供晚間的觀星活動，有專業人員會帶著住客認識武陵夜晚的星空，洗滌來自城市的紛紛擾擾，這無疑是遠道而來的人們最嚮往的活動之一了。但可別看得太入迷了，明日可要早點起來，因為武陵農場最知名的桃山瀑布可在等著我們呢！

武陵國民賓館

地址：台中市和平區武陵路3-1號

一早起來空氣清新無比，吃過豐盛的早餐之後，就能出發前往桃山步道了。桃山步道一共有兩種，一條是攀登桃山的登山步道，一條是較為平緩、前往桃山瀑布的休閒型步道。大家多半會選擇休閒型的步道逛逛，畢竟即使是這條路來回也是將近四小時，對於平時體力不好的人來說依然具備一定難度。沿途綠樹成蔭、鬱鬱蔥蔥，還能在經過武陵橋時往下欣賞七家灣溪的景致，運氣好的人還能看見國寶魚櫻花鉤吻鮭的身影。沿路呈現之字形平緩上坡，茂密的樹冠讓太陽光微微斑駁在地面，炎炎夏日在此走走相當的涼爽。步道盡頭處是一座涼亭，再往前走約100公尺，桃山瀑布就近在眼前。

桃山登山步道

地址：台中市和平區武陵路3號(武陵山莊登山口)

桃山瀑布於樹影之間現身，神秘中帶點仙氣，在蟲鳴鳥叫的唱和中，抬頭仰望這壯麗又迷人的自然瑰寶，崇敬之心油然而生。並不是大山大水的極致壯闊，而是一種精巧的壯麗，將台灣袖珍山水的美感展現的淋漓盡致，那空靈的水氣蒸騰，也正是旅人們心心念念的「自然之美」。

沿著路途下山難免有些悵然若失，那留在相機與腦海中的美景即使不容抹滅，也不如親身體會來的震撼人心。沿路搭車返程看著梨山賓館的仿中式宮廷建築，與遠方逐漸遠去的雲霧繚繞，心中的某些部分彷彿借宿在這裡。在回到日常的索然無味之中時，偶爾拿出一些醃漬的風景品嘗幾口，那屬於梨山與武陵農場的清新空氣再度盤桓在身邊，這，或許就是旅行的意義吧？


延伸閱讀>>武陵「桃山步道」靜謐優美，悠遊林間、賞七家灣溪好愜意

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步道 武陵農場 瀑布

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