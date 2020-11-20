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賞完花海去哪兒？ 五間「自然系」新社美食餐廳報你知！

聯合新聞網 / ShareLife分享生活
(圖片來源：Zack Tsai 攝影、IG@enjoy_your_life5955)
(圖片來源：Zack Tsai 攝影、IG@enjoy_your_life5955)

在國旅超夯的現在，到新社賞花海可說是時下最流行的活動之一，但要玩累了要吃些什麼呢？今天就來介紹新社的著名美食吧！

新社的花毯節正如火如荼的進行著，遊客報復性出遊讓新社瞬間熱鬧了起來，賞花拍照玩得不亦樂乎，但玩累了之後總要找個地方吃東西吧？新社這裡不像市區處處都是店家，究竟該吃些什麼就成了大哉問了！今天就來介紹幾家新社的美味餐廳，讓玩累的你可以祭一祭五臟廟，好好填飽肚子。

(圖片來源：Zack Tsai 攝影)
(圖片來源：Zack Tsai 攝影)

(圖片來源：Zack Tsai 攝影)
(圖片來源：Zack Tsai 攝影)

又見一炊煙

(圖片來源：Zack Tsai 攝影)
(圖片來源：Zack Tsai 攝影)

開業相當長的時間，可以算是老牌的無菜單料理，也是新社為數不多會讓人想專程來吃的優質店家。進店之前要先脫鞋，日式的木造建築與庭園水池給人閒適的印象，往窗外望去，不但能將庭園風光盡收眼底，山色與群巒層峰的景致也讓人目不暇給。從裝潢、桌椅甚至是洗手台通通都是木頭材質，陣陣的天然香氣與飯菜香混合，成為又見一炊煙的主旋律。

(圖片來源：Zack Tsai 攝影)
(圖片來源：Zack Tsai 攝影)

餐點都是由服務生的嘴中報出菜名，並沒有實體的菜單，而整份餐點含甜點飲料以十道為一份，小鳥胃的人恐怕會飽到吃不下。餐點都是最新鮮的食材製成，從海鮮、肉類到湯品、甜點皆是匠心之作，並且得到米其林餐盤推薦的肯定，或許在價格上稍稍偏貴，但以CP值來說絕對值得，伊比利豬、明蝦等等食材都能吃到，想犒賞一下自己、請親戚朋友吃飯的時候，不妨考慮一下這間景色優美、食物美味的又見一炊煙。

又見一炊煙

店家地址：台中市新社區中興嶺街一段107號

營業時間：11:00-21:00

菇神新社店

(圖片來源：IG@enjoy_your_life5955)
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(圖片來源：IG@enjoy_your_life5955)
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相信不少人都聽說過這家店，是以菇類火鍋為主打的餐廳。新社這裡以種植香菇聞名，品質最好的香菇多半都直接拿來做料理，而菇神可不只是自封的稱號，這裡的菇類可說是冠絕全台、美味無比。老闆以三代買賣香菇的經驗，精挑各地品質最好的菇類給消費者品嚐，讓人驚豔於菇類料理居然能有如此眾多的變化。2015年剛推出半野生原木花菇養生鍋，以東北亞進口原木花菇、霧峰乾燥金針菇和土雞肉作為湯頭，淡雅又醇厚的香氣吸引了無數人們前來朝聖。

(圖片來源：IG@enjoy_your_life5955)
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除了菇類養生美食，菇神更設有門市販售許多以菇為主題的商品，各種嚴選乾菇、菇餅乾、醬料、百菇麵、香腸貢丸肉燥、百菇湯包、甚至各種菇主題的文具玩偶，都是相當優質的商品，喜愛香菇的你絕對不能錯過這家店！

(圖片來源：IG@enjoy_your_life5955)
(圖片來源：IG@enjoy_your_life5955)

菇神新社店

店家地址：台中市新社區協中街287號

營業時間：11:00-21:00(週末10:30開始)

澄石享自在

(圖片來源：澄石享自在粉絲專頁)
(圖片來源：澄石享自在粉絲專頁)

(圖片來源：澄石享自在粉絲專頁)
(圖片來源：澄石享自在粉絲專頁)

不要一聽到素食餐廳就急著跑走！澄石享自在可以算是一間具備米其林潛力的餐廳，不但菜色變化多樣，更以新鮮爽脆的蔬果作為主體，將許多肉食一族改造成蔬菜愛好者，是相當於魔法般的素食餐點。其中最受歡迎的餐點是他們的甜品，時常依據各大節日推出限量款的甜點、蛋糕等等…也是老饕們最期待的時刻。

(圖片來源：澄石享自在粉絲專頁)
(圖片來源：澄石享自在粉絲專頁)

(圖片來源：澄石享自在粉絲專頁)
(圖片來源：澄石享自在粉絲專頁)

或許有人會覺得素食能做出的料理有限，但澄石享自在告訴我們任何肉類料理都能做出素食版本的，而且還能加以改良、做出更加美味的存在！從比薩、炸排骨到義大利麵、涼麵，幾乎所有熱門的料理方式在這裡都能找到，即使愛吃肉的人也絕對不會失望。澄石享自在的店外還有一片蓊鬱的樹林造景，飯前飯後來這裡走走都是很好的選擇，台中素食餐廳扛霸子的稱號絕對落在澄石享自在身上了！

(圖片來源：澄石享自在粉絲專頁)
(圖片來源：澄石享自在粉絲專頁)

(圖片來源：澄石享自在粉絲專頁)
(圖片來源：澄石享自在粉絲專頁)

澄石享自在

店家地址：台中市北屯區東山路二段民興巷207-5號

營業時間：11:30-19:00

明月居茶花山莊

(圖片來源：明月居粉絲專頁)
(圖片來源：明月居粉絲專頁)

(圖片來源：明月居粉絲專頁)
(圖片來源：明月居粉絲專頁)

真正愛花人的聖地，走入其中就能聞到淡雅的花香，各色茶花爭奇鬥艷，將整間餐廳裝飾的如同人間仙境一般。來到這裡就能感受到愛花成癡老闆的用心與付出，店內更有許多藝術品及古物陳列著，讓餐廳內盈滿古色古香的氛圍，是風雅之人必然會愛上的風格。

(圖片來源：明月居粉絲專頁)
(圖片來源：明月居粉絲專頁)

一些古文物及茶花都稱得上是大有來頭，一但問起老闆必會眉飛色舞的講解，而這裡的餐食和整間店的氛圍一致，相當典雅出塵而美味，主要是以無菜單懷石料理為主，調味較為清淡健康，但美味程度可說是不亞於日本國內的料理，絕對值得一吃。若僅僅只想入園觀賞茶花，要酌收一些費用，但能見到老闆自各地蒐集而來的文物與奇花，可說是值回票價。

(圖片來源：明月居粉絲專頁)
(圖片來源：明月居粉絲專頁)

明月居茶花山莊

店家地址：台中市新社區中興嶺街一段106號

營業時間：8:00-21:00

松之戀

(圖片來源：IG@agogo5230)
(圖片來源：IG@agogo5230)

(圖片來源：IG@agogo5230)
(圖片來源：IG@agogo5230)

(圖片來源：IG@agogo5230)
(圖片來源：IG@agogo5230)

落羽松景點頗夯的現在，「松之戀」這樣的景觀餐廳相當受到歡迎，秋季落羽松變色的現在，來這裡賞「松」、吃美食果然是最大的享受。園區內有許多值得一拍的網美打卡點，想要拍些唯美照片的人可要把握機會了！這裡不但是一個好拍的落羽松景點，還提供住宿及餐食的服務，餐點以西式為主，包含了麵包沙拉濃湯主餐甜點的完整套餐，牛、豬、雞等等料理這裡通通都能吃到，星級餐廳的料理手法絕對能讓來客大快朵頤，是絕對不會忘卻的美味，喜愛森林風情的人一年四季都能來這走走，是好拍好吃又好住的好景點。

(圖片來源：IG@agogo5230)
(圖片來源：IG@agogo5230)

(圖片來源：IG@agogo5230)
(圖片來源：IG@agogo5230)

松之戀

店家地址：台中市新社區崑山里食水嵙6-7號

營業時間：11:00-18:30(週三公休)

新社花海固然很美，但在花季結束後，新社依然有很多好吃好玩的地方等你來發掘。希望能以這五間優質的店家作為引子，將新社的美好發揚光大，讓所有人都能愛上新社！


延伸閱讀>>闖入愛麗絲仙境賞花去！台中新社花毯節巨大「紅心皇后」曝光

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素食 甜點 落羽松

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