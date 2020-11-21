爆量生魚片！ 台中高CP值「浮誇丼飯」推薦，炙燒海鮮丼吃起來爽度一流

信兵衛大勇町二代目 是台中火車站新開幕的海鮮丼飯專賣店，以平價百元丼飯和超浮誇丼飯為主打，還有生魚片、握壽司等，用餐有免費飲料及小菜，點味噌湯還可以免費續湯，CP值很高，真的很佛心，大推炙燒海鮮丼，有爆量生魚片和天使紅蝦，生魚片很新鮮，吃起來爽度一流，壽司塔也還蠻優的。

前陣子路過台中火車站後站時發現了這間新開的信兵衛大勇町二代目，因為店招牌和燈籠在小巷中非常耀眼，想要沒看到都不行，好幾年前曾經吃過信兵衛的海鮮丼，當時覺得好吃，沒想到生意好到都開二店了，而且就在台中火車站這種黃金地段，查了一下網路這間分店主打浮誇海鮮丼，跟之前吃的本店菜色不太一樣耶，所以過幾天朋友約吃晚餐，就把地點選在這間信兵衛大勇町二代目，來吃看看浮誇海鮮丼了XD，餐廳附近機車位不少，停車還蠻方便的，但如果是開車的人，可以把車子停到大魯閣新時代購物中心，然後再走過來也很近。店外觀滿滿的燈籠和LED燈，真的是有夠搶眼。

在店門口告知用餐人數後，服務生就會帶位，一走進去才發現位置其實不多，有吧檯區和一般區，粗估大概就20個位置上下，很容易客滿，如果是大團體來用餐，可能要預約一下比較好，用餐環境很日本風，跟在日本吃的居酒屋很像XD，但位置也有點擠。

今天被安排在吧檯區，一抬頭就可以看到冰櫃，裡面放滿了各種生魚肉、海鮮等，從顏色看感覺新鮮度還不錯。

這是日本進口的汽水，圖案都很可愛，也有好幾種口味。

接下來就是看菜單點餐了，菜單分成紙本菜單和點單兩種，紙本菜單內有許多餐點的照片可以參考，包含了店家招牌的浮誇丼，因為頁數很多，所以就拍幾頁給大家參考，因海鮮食材價格會變動，所以當日價格依店內公告為準。

海鮮丼

海鮮丼、烏龍麵

不想吃丼飯，想吃麵食的話，也有滑溜彈牙的烏龍麵喔。

熟食丼、一品天下丼

有些人不敢吃生食，所以也有熟食丼可以選，炸物、牛五花肉等。

浮誇丼

這兩夜才是今天的重點，我們就是為了這個而來的，每一種丼真的都很浮誇，炙燒海鮮丼、無敵海膽丼、土豪浪人丼看的我們目瞪口呆，貧窮真的限制了我們的想像，一時間還真的不知道要點哪一個，因為每一個看起來都好好吃啊！！！！！！

這張是主要菜單，主要手生食丼飯、熟食丼飯、浮誇丼、壽司、刺身、壽司塔、烏龍麵、手卷、湯品等，菜色種類非常多，價格透明，丼飯從$100up起跳，還蠻平價的，部分丼飯也有註明有哪些食材，如果有想好要吃什麼，就在這張上劃單，然後到店外櫃台結帳。

另外還有一小張的隱藏菜單，這個好像會不定時更換，有喜歡的也可以點來吃喔。

如果想要吃較豐盛，也可以加價升級AB套餐，會多了一些附餐，像是手卷、味噌湯、茶碗蒸等。

選好想吃的後就要到走到店外的櫃台點菜和付錢，店內是沒有結帳櫃檯的，如果消費金額有超過一定的門檻就可以玩這台彈珠台，打彈珠進洞得分，然後將分數加總後可以兌換指定商品，我們今天運氣還不錯，分數剛好可以換一盤炙燒鮭魚握壽司，算是賺到XD。

回到位置上後，就先去拿免費的茶飲和辣毛豆，這兩種都是可以無限續的。

胡麻時蔬

升級B套餐的附餐，一開始以為只是簡單的生菜沙拉，沒想到送上來是這麼豐盛的沙拉XDD。各種生菜將碗內塞滿滿，並淋上胡麻醬，另外還有一片炙燒魚肉和滿滿柴魚片，可以感覺到店家誠意滿滿。

茶碗蒸

吃起來中規中矩，為了增添口感和讓客人感覺超值，所以還有加上了蝦卵，感覺也不錯。

蛤蠣味噌湯

這湯的CP值也是很高，用湯匙一撈是真的有不少蛤蠣，更讓人驚喜的是還有鮭魚肉，誠意也是滿滿，菜單上有說味噌湯可以免費再續喔。

蘆筍蝦手卷 $60

吃日本料理都很喜歡來個手卷，酥脆的海苔大人小孩都愛，這份是朋友加點的，柴魚多到把蘆筍和蝦子都蓋住看不見了，手卷一上桌就要趕快吃，不然海苔變軟後就不好吃了喔。

炙燒鮭魚握壽司

這是玩彈珠台累積分數換的，一份有兩個，炙燒過後的鮭魚散發出誘人的香氣，吃起來嫩口香甜，還蠻好吃的。

炙海膽干貝牛肉塔 $180

菜單上有一個是壽司塔的類別，吃過那麼多壽司，還是第一次聽到有壽司塔，所以好奇心下又點了一個來吃看看。當壽司塔上桌後就發現這是握壽司的浮誇版，竟然把食材一層層的堆疊在醋飯上，這真的太出乎意料了，最上層是海膽，中間是炙燒干貝，最下面則是炙燒牛肉，然後還有淋上些許醬油、蔥花和鮭魚卵，看起來就超級誘人，吃的時候可以一次吃三種食材或者分層吃，個人比較建議分層吃，海膽的甜、干貝的嫩、牛肉的香，從上吃到下，真的很讚。

炙燒海鮮丼 $380

接下來登場就是我點的浮誇丼拉，碗內還插了一隻紙傘和一隻旗子，讓人感覺很威，菜單名稱是炙燒海鮮丼，是的，大家應該這丼飯有發現好像有哪邊怪怪的，就是生魚片幾乎都沒炙燒阿，菜單上寫炙燒鮭魚肚、炙燒比目魚、炙燒花枝、炙燒干貝等，不過只有花枝有炙燒而已，而且也沒干貝XDD，不過我對炙燒沒那麼執著，所以就還是照吃了。

這碗海鮮丼有兩大片鮭魚肚、三大片旗魚、三片鯡魚子、天使紅蝦、蟹膏、松葉蟹肉、龍蝦沙拉、一片鮪魚、鮭魚卵、星鰻等，以海鮮丼來說真的超澎湃，而且生魚片大到把飯都蓋到看不見了，真的超浮誇，CP值也非常高。

天使紅蝦、蟹膏

這整碗最顯眼的就是這隻超大天使紅蝦了，廚房已經貼心的去殼去頭，還在上面加上了松葉蟹膏，吃起來口感嫩口香甜且有濃郁的蟹膏味，非常奢侈的組合啊，整碗最貴的食材應該就是這兩個了。

松葉蟹肉、龍蝦沙拉、鲱魚子

沒想到會有給龍蝦沙拉，雖然熱量很高，但我還蠻愛這東西的，鲱魚子吃起來會有點為鹹且有顆粒感，跟鮭魚和旗魚一樣都給很大片，吃起來爽度一流，松葉蟹肉應該就是蟳肉棒吧，這也還蠻好吃的。

旗魚生魚片、星鰻

旗魚生魚片給三大片，另外還有一小片的星鰻，但我其實沒很愛旗魚說，可以換成鮪魚或鮭魚嗎XDD，星鰻口感很細緻，還蠻好吃的。

鮭魚卵、炙燒花枝

花枝好像是唯一有炙燒的，致燒過後的花枝會多了點脆度，配上鮭魚卵其實口感還蠻有層次的。

整體來說

第一次去吃信兵衛本店的時候就覺得不錯，信兵衛大勇町二代目走浮誇風，菜單上也更特別，這次吃下來覺得還算不錯，食材新鮮，蛤蠣湯、時蔬等附餐也可以感受到店家誠意，讓我們吃的還蠻開心的，如果喜歡吃生魚片的人，炙燒海鮮丼就直接點下去吧，CP值很高，大啖生魚片，吃起來會很爽，以上是個人淺見，僅供參考。

信兵衛大勇町 二代目

電話：04-22211620

地址：台中市東區大勇街59號

價格：$100UP

文章來源：阿MON世界趴趴走 FB：阿mon台灣趴趴走

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