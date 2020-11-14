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把握最後一週！台中千棵「落羽松林秘境」延綿1公里，秋日限定絕美開放

聯合新聞網 / ShareLife分享生活
▲圖片來源：IG@chuan_0429、IG@tinachang0610
▲圖片來源：IG@chuan_0429、IG@tinachang0610

隨著近期天氣漸漸轉涼，落羽松也為大地披上新色彩，今年度開放時間目前也已出爐，為期僅僅兩週的秘境，若你本身也是落羽松的狂熱粉絲，錯過這片色彩豐富的精采落羽松可是會扼腕不已的！

▲圖片來源：IG@chuan_0429
▲圖片來源：IG@chuan_0429

▲圖片來源：IG@chuan_0429
▲圖片來源：IG@chuan_0429

占地200公頃的麗寶樂園渡假區，當初還未建成前便已引起不小的轟動，如今園區內有飯店、Outlet Mall、樂園等，除了可以盡情血拚逛街滿足購物慾外，四周也處處是風景，除了風格獨俱的異國風建築，鐘樓星巴克也是歷久不衰的話題建物，而秋冬之際更能看到期間限定的「落羽松秘境」，不僅能漫步在千顆落羽松林裡享受北國氛圍，園區門票還有搭配天空之夢摩天輪，一起推出「天空之夢落羽松套票」，讓你還能用「空中視角」享受另一番「落羽松秘境」！

▲圖片來源：IG@clairelin_18
▲圖片來源：IG@clairelin_18

▲圖片來源：IG@chuan_0429
▲圖片來源：IG@chuan_0429

今年的落羽松組合套票內含天空之夢摩天輪搭乘券1張、落羽松秘境門票1張、落羽松紀念明信片1張售價350元，整體價格統整下來算是相當划算，且當天持麗寶樂園渡假區單筆消費滿百元發票，就能再能以250元加購價購買摩天輪落羽松套票乙套，超優惠好康加上期間限定的浪漫美景，喜歡落羽松的你可千萬別錯過！

▲圖片來源：IG@chuan_0429 (圖中為去年票券)
▲圖片來源：IG@chuan_0429 (圖中為去年票券)

麗寶樂園

地址：台中市后里區福容路8號

落羽松秘境開放時間：2020/11/6－11/20

開放時間：平日11:00－16:30／假日10:30－16:30

售票網址：https://bit.ly/3k7IFSF


延伸閱讀>>「台版阿爾卑斯山」如人間仙境！最美落羽松秘境&優人神鼓

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落羽松 秘境

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