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台中「精明商圈」美食大搜查！ 從日料到麵食，有溫度的料理最對味

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

精明商圈是許多老台中人的回憶，曾經的喧囂如今已然繁華落盡，商圈不復之前的熱鬧。然而，許許多多的美食卻悄悄進駐其中，為這個商圈注入活水，也讓饕客們紛紛前來朝聖，精明商圈或許已經不再耀眼，但那曖曖內含光的形象依稀提醒著人們，這裡還有很多優質店家等你來發掘。今天精選五間私心覺得美味的餐廳推薦給大家，讓還在煩惱該吃什麼的你迎來救贖。

(圖片來源：浪花屋粉絲專頁)
(圖片來源：浪花屋粉絲專頁)

森渡手作廚房

(圖片來源：森渡手作廚房粉絲專頁)
(圖片來源：森渡手作廚房粉絲專頁)

早午餐到義大利麵通通難不倒它，森渡手作廚房是一間永遠高朋滿座的餐廳，小巧精緻的外觀與精心設計的裝潢風格都讓人耳目一新。森渡手作廚房的最大特色就是自己店裡生產的「麵包」，而這裡的麵包不但種類繁多，也創意十足，從蜂巢麵包到法國麵包通通都是自家手作，口感柔韌有嚼勁而且越嚼越香，還有搭配的抹醬可以使用，是來這裡吃早午餐的人最期待的美味。

(圖片來源：森渡手作廚房粉絲專頁)
(圖片來源：森渡手作廚房粉絲專頁)

同樣受到歡迎的還有這裡的附餐，一般的早午餐無非就是培根火腿蛋之類的配置，但這邊的附餐相當特別，乃是飯糰與烤雞肉串，一個增加飽足感、一個增加吃肉的滿足感，都是足以單獨販售的美味。和老闆娘聊天的時候得知，他們打算將森渡打造成一家獨樹一幟的早午餐店，所以才花費心思在設計餐點、研究食譜上，這樣的職人精神相當令人感動，推薦給大家多來支持一下。

(圖片來源：森渡手作廚房粉絲專頁)
(圖片來源：森渡手作廚房粉絲專頁)

森渡手作廚房

店家地址：臺中市西區精誠二街14號

營業時間：9:00-17:00(週二公休)

小番茄廚房

(圖片來源：小番茄粉絲專頁)
(圖片來源：小番茄粉絲專頁)

小番茄廚房也是一間特立獨行的店家，牆面上有寫著在此用餐的規矩，菜單上單純的炒飯、義大利麵、焗烤看似普通，味道卻毫不含糊，有吃過的客人打趣說他們家的食物裡是不是有加嗎啡，不然怎麼會好吃到想一吃再吃？小番茄廚房最受大家歡迎的餐點就是炒飯系列了，用健康的五穀飯加入花椰菜拌炒，米飯粒粒分明且不油不鹹卻又香又涮嘴，無論是雞腿肉炒飯或是牛小排炒飯，肉質都是鮮嫩多汁，份量也十分驚人，吃完一份必然會飽到不行。

(圖片來源：小番茄粉絲專頁)
(圖片來源：小番茄粉絲專頁)

另外附餐的紅茶與濃湯也是絕對不容錯過的美味，也有人說小番茄的紅茶像摩斯漢堡賣的紅茶口味，濃郁的香氣讓人迷戀；濃湯則是奶味十足，單純的滋味包覆舌尖，配上份量十足的玉米，不吃完就太可惜了。小番茄說不上是一家高級或是精緻的餐廳，但那投入美食的用心與執著吃得出來，也難怪饕客們總是源源不絕的前來用餐，畢竟用心的總是最美味。

(圖片來源：小番茄粉絲專頁)
(圖片來源：小番茄粉絲專頁)

小番茄廚房

店家地址：臺中市台中市精誠路50巷5號

營業時間：11:30-14:00、17:20-20:30

Mr.Pa帕先生

(圖片來源：ShareLife_承錠)
(圖片來源：ShareLife_承錠)

專賣咖哩的南洋料理餐廳，在台中不勝枚舉，精明商圈也不止這一家，但為何要介紹帕先生呢？同樣一個理由：用心。他的咖哩都是花費長時間燉煮的珍饈，不是隨隨便便加熱就蒙混過關的那種，帕先生將咖哩認真煮到香氣逼人才罷手，配上特製的放山雞腿或是台式鹹酥雞都相當對味，是來店必點的品項。

(圖片來源：ShareLife_承錠)
(圖片來源：ShareLife_承錠)

泰式龍蝦海鮮酸辣麵與熔岩泰式豬豬飯也都是人氣餐點，份量十足的海鮮頗為吸睛，味道更是鮮甜無比；而起司與打拋豬的搭配更是讓人驚豔，鹹香入味又嗆辣的體驗讓人欲罷不能，白飯一口接一口的吃下肚。飯後的紫米紅豆加牛奶冰涼清爽不甜膩，是絕佳的甜品，有畫龍點睛之效。帕先生的餐點都經過精心製作，或許時間上需要等待，但吃過的人都說讚！

(圖片來源：ShareLife_承錠)
(圖片來源：ShareLife_承錠)

Mr.Pa帕先生

店家地址：臺中市西屯區大墩十九街95號

營業時間：11:00-14:30、17:30-21:00

詳細介紹：https://bit.ly/2JxGmMn

浪花屋

(圖片來源：浪花屋粉絲專頁)
(圖片來源：浪花屋粉絲專頁)

現在的市面上充斥著花俏的日本料理，各種噱頭與花樣層出不窮，但都忽略了最重要的一點：好吃。浪花屋是一間反璞歸真的日本料理，他的菜色並不走五顏六色、造型吸睛的路線，但就是單純的好吃！唐揚雞外酥內軟、烤鯖魚鮮嫩肥美、拉麵湯頭濃郁醇厚，這些都不是什麼全新的菜色發明，卻將這些菜色味道做得淋漓盡致。

(圖片來源：浪花屋粉絲專頁)
(圖片來源：浪花屋粉絲專頁)

金玉其外的餐廳太多，而內涵豐富、用心製作的餐廳太少，浪花屋就是這麼一間寧可犧牲自己的休息時間，也要將食材備料至完美的店家。或許在別的餐廳看來他們這樣吃力不討好的行為很傻，但饕客們可不是笨蛋，有沒有把心意注入料理中一吃就知道，浪花屋的認真用心讓他成為精明商圈日料的翹楚，喜愛日本料理的人千萬不要錯過了。

(圖片來源：浪花屋粉絲專頁)
(圖片來源：浪花屋粉絲專頁)

浪花屋

店家地址：中市台中市西屯區精明路11號

營業時間：11:30-14:30、17:00-00:30

張家麵館

(圖片來源：張家麵館粉絲專頁)
(圖片來源：張家麵館粉絲專頁)

身為麵食界的傳說，張家麵館在許多人心目中必然是米其林三星級的存在，也是許多人從小到大的回憶。他的獅子頭、紅油臭豆腐與炒飯炒麵通通都經過為數眾多的名人加持，牆上的合照與簽名是榮耀的勳章，也是張家麵館這家經典老店之所以天天人滿為患的原因之一。從總統、市長、藝人到普通百姓都對張家麵館讚譽有加，讓其屹立不搖至今，是經過千錘百鍊的美味。

(圖片來源：張家麵館粉絲專頁)
(圖片來源：張家麵館粉絲專頁)

好吃的麵食館越來越少的現在，張家麵館的獅子頭麵絕對是讓人魂牽夢縈的珍饈，如同豆腐般柔軟、奶油般綿密、鹹中帶甜的口味是別家店難以超越的美食天花板；紅油臭豆腐的嗆辣刺激與湖南臘肉炒飯的鹹香入味相得益彰，不把整張菜單上的菜色點上一輪不甘心！這，就是張家麵館的傳奇。

(圖片來源：張家麵館粉絲專頁)
(圖片來源：張家麵館粉絲專頁)

張家麵館

店家地址：臺中市西屯區精明路39號

營業時間：11:00-14:00、17:00-20:30

這幾間店家都算的上是私心推薦，也是平常都能去吃的平價料理，即使如現在網美、浮誇店家當道，還是有默默用心、認真烹調的餐廳在持續努力著。外觀與噱頭固然吸睛，但別忘了一間餐廳的本質應當是「美味」，路過此處或專程前來，都別忘了在這個已然沒落的商圈中，仍有很多餐廳依然在發光發熱，等待識貨的饕客們前來一品。


延伸閱讀>>台中燒肉大車拼，犀利評比五間名店，讓你一次看個夠！

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