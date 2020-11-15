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鳳凰谷瀑布、最美森林小學...南投「溪頭竹山一日遊」 吸進滿滿芬多精

聯合新聞網 / FunTime旅遊比價
圖／IG, cute0990180;IG, chinechou;IG, katherine_ching0515
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溪頭景點非常多，時常讓想來溪頭旅遊的朋友們不知道怎麼安排，今天小編不只整理好了溪頭景點介紹，還幫大家把旅遊路線及交通方式都整理好，接下來就跟著小編來看看，溪頭要怎麼玩才好玩吧！

溪頭怎麼玩？

自行駕車

想要來溪頭完最適合的當然是開車自駕啦！畢竟溪頭位在南投的山區，許多景點都相隔數公里遠，因此開車自駕不僅交通上比較方便，對於行程的安排也會更有彈性，是小編最推薦的方式。

包車旅遊

如果你是個懶人，不想規劃行程，更不想開麻煩的山路，包車一日遊絕對就會是你的不二首選，只要到達市區中指定的出發地點，就會有司機兼導遊帶你玩溪頭，是不是超方便！

大眾運輸

不想長途駕車，也不想參團出遊的話，也有不一樣的選擇，那就是「台灣好行-溪頭線」。溪頭線會從臺中干城站出發，途經台中火車站、台中高鐵站等地點，若要從台中出發算是相當的方便，但要特別注意車輛的時間班次、假日人潮眾多等不確定因素，所以小編較不建議。

台灣好行-溪頭線官網

溪頭線時刻表

溪頭竹山推薦路線

溪頭竹山推薦路線。 圖／FunTime
溪頭竹山推薦路線。 圖／FunTime

溪頭一日遊

大鞍竹海 → 溪頭森林遊樂區 → 松林町妖怪村

溪頭竹山二日遊

大鞍竹海 → 溪頭森林遊樂區 → 松林町妖怪村 → 忘憂森林 → 內湖國小 → 鳳凰谷 → 益品美術館

溪頭景點推薦

大鞍竹海風景區

大鞍竹海風景區。 圖／IG, seffeliayang
大鞍竹海風景區。 圖／IG, seffeliayang

大鞍竹海風景區。 圖／IG, skylifechannel
大鞍竹海風景區。 圖／IG, skylifechannel

說到溪頭大鞍竹海風景區大家可能不太熟悉，但是這邊其實是有許許多多著名的景點，像是天井瀑布、太極峽谷以及最多人打卡的孟宗竹林其實都是位在大鞍竹海風景區內，占地廣闊可以安排個半日踏青，放鬆地享受竹林之美。

地址：南投縣竹山鎮大鞍林道

溪頭景點-溪頭森林遊樂區

溪頭森林遊樂區。 圖／IG, cute0990180
溪頭森林遊樂區。 圖／IG, cute0990180

溪頭森林遊樂區。 圖／IG, btyshih
溪頭森林遊樂區。 圖／IG, btyshih

溪頭森林遊樂區是台灣老字號的國家風景區，每一年都吸引許多人到訪，有著許多紅檜、銀杏、扁柏等珍貴樹種，園區內也設計許多森林步道，像是樓高約七層樓的「空中迴廊」以及網美拍照必去的「大學池拱橋」都是在溪頭森林遊樂區中的熱門景點，非常適合來個半日遊，沐浴在森林的芬多精當中。

營業時間：07:00-17:00

地址：南投縣鹿谷鄉森林巷9號

溪頭景點-松林町妖怪村

松林町妖怪村。 圖／IG, skyhome01
松林町妖怪村。 圖／IG, skyhome01

松林町妖怪村。 圖／IG, niniko623
松林町妖怪村。 圖／IG, niniko623

松林町妖怪村。 圖／IG, traveler_sunnyegg
松林町妖怪村。 圖／IG, traveler_sunnyegg

玩了一整天，想要找個吃晚餐及住宿的地方，小編大推大家可以到溪頭妖怪村住宿拉！很多沒來過溪頭的朋友們都會有個疑問，就是這麼漂亮的妖怪村，門票應該不便宜吧，但溪頭妖怪村是免費進場的呦。

溪頭妖怪村的正式名稱是-松林町妖怪村，松林町的由來是為了紀念日據時代對當地開發具有重大貢獻的日本人松林勝一先生，而整個妖怪村除了有濃濃的日式風味以及各類文創美食及商品，在許多角落也記載著松林勝一的故事，是南投先文創產業中最具代表性的景點。

商家營業時間：10:00-20:00

地址：南投縣鹿谷鄉興產路2之3號

溪頭景點-忘憂森林

忘憂森林。 圖／IG, chinechou
忘憂森林。 圖／IG, chinechou

忘憂森林是溪頭一處秘境景點，雖然算是溪頭森林遊樂區的一部份，但實在是位於太深處，所以不管是自駕或搭乘大眾運輸都會穿越整座遊樂區，直接前往「忘憂森林」。忘憂森林內放眼望去全是筆直的高聳柳杉枯木一根根的佇立在沼澤，這些柳杉木群也因為長期泡水而樹根枯死，給人一種孤寂又迷幻的感覺，也因這裡位居於高山，經常處於山霧瀰漫的狀態，所以也被稱為「迷霧森林」。

地址：南投縣竹山鎮溪山路3-25號

溪頭景點-鳳凰谷鳥園生態園區

鳳凰谷鳥園生態園區。 圖／IG, katherine_ching0515
鳳凰谷鳥園生態園區。 圖／IG, katherine_ching0515

鳳凰谷鳥園生態園區。 圖／IG, katherine_ching0515
鳳凰谷鳥園生態園區。 圖／IG, katherine_ching0515

鳳凰谷鳥園生態園區是另一個溪頭踏青的好地方，整個鳳凰谷占地33公頃，園區內飼養超過100種的鳥禽，以徒步的方式走完全程大約需要120分鐘，不想走這麼多路也別擔心！可以選擇搭乘園區的電動接駁車，輕鬆享受園區之美，小編建議大家可以多留時間在這裡，因為走道園區最後的觀瀑平臺可以看見壯觀的鳳凰谷瀑布，也能沿途欣賞可愛的鳥禽。

營業時間：09:00-17:00

地址：南投縣鹿谷鄉仁義路1-9號

溪頭景點-內湖國小

內湖國小。 圖／IG, ji3942u04y7
內湖國小。 圖／IG, ji3942u04y7

內湖國小 圖／IG, kelly140712
內湖國小 圖／IG, kelly140712

你知道全台灣最美的小學在哪嗎，沒錯！就在溪頭拉～溪頭的內湖國小被譽為「全台最美森林小學」，相信大家不管在新聞媒體旅遊版還是在IG上絕對都能看到他的身影。內湖國小位在南投鹿谷鄉內湖村，四周群山環繞，鳥語花香，小編光想到能夠在這裡上課讀書都覺得好幸福呀！內湖國小曾經在921的時候經歷重創，重建時為融合在地的生態景觀，校舍以木製打造，讓整個校園更有日式風格，再加上綠意盎然的山林造景，不管怎麼拍都好看呀。

開放時間：週六及例假日06:00-18:00（非假日謝絕參觀）

地址：南投縣鹿谷鄉興產路51號

溪頭景點-益品美術館

益品美術館。 圖／IG, yudoll1208
益品美術館。 圖／IG, yudoll1208

如果在戶外走到有些累了，推薦大家可以去溪頭的另一個南投新景點-益品美術館。益品美術館是王品董事長戴勝益創辦，白色的建築外觀，四周平坦綠地，遠處看去整個建築就像藝術品，館內珍藏許多油畫藝術品，大都出自於戴勝益之手，每天下午還會邀請音樂家在現場演奏小提琴；館內也提供了茶飲、咖啡自助式喝到飽，在這樣視聽味覺的享受底下，門票居然只需要100元，你說是不是非去不可？

營業時間：11:00-18:30

地址：南投縣鹿谷鄉興產路78-30號

南投一日遊行程

南投一日遊行程。 圖／KLOOK
南投一日遊行程。 圖／KLOOK

南投山區最經典的當然就是清境農場一日遊啦！在廣闊的草原漫步、呼吸新鮮空氣，還有超級療癒的綿羊群可以看。也可以順路來個日月潭一日遊，不管是騎自行車環湖，或是在日月潭上划船，都是暢玩日月潭的好方法。喜歡刺激的旅客，當然少不了日月潭旁的九族文化村，還能搭乘日月潭纜車，從高空眺望美麗的山林景色。

看完這些景點，溪頭絕對是一個非常適合踏青旅遊的好地方，不管是想要親近大自然，還是想要來點文化或藝術氣息來放鬆身心，溪頭絕對是你的不二首選，帶爸媽出門戶外走走，帶小朋友去有去妖怪村，下次想要來場輕旅行，絕對不要錯過溪頭啦！

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溪頭 妖怪村 IG 森林遊樂區

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