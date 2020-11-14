台中最老溫泉！「谷關溫泉」特色、附近景點介紹，秒飛地中海、峇厘島

隨著天氣漸漸轉涼，終於可以揮別炎熱的夏天，若能泡個溫泉是最幸福的事了！提及溫泉，北部會想到北投溫泉、南部則有關子嶺溫泉，東部有礁溪及知本溫泉；中部就是位在台中頂港有名聲、下港有出名的谷關溫泉了！

谷關溫泉交通資訊

☞自行開車：

☞台鐵：豐原火車站下車，轉乘豐原客運153公車至「谷關站」下車。

☞高鐵：台中高鐵站下車，轉乘豐原客運153公車至「谷關站」下車。

☞客運：豐原客運153公車至「谷關站」下車。

公車路線及停靠站可參考台中市政府交通局

谷關溫泉特色

谷關溫泉已有百年歷史，是中部最古老的溫泉，舊稱為「明治」溫泉。傳聞為明治天皇泡完後讚嘆不已，變賜名為明治溫泉，也因為明治天皇泡完溫泉回到日本，皇后懷上了皇子，讓谷關溫泉又有「生男湯」的別稱。

谷關溫泉水溫約60度，屬於碳酸泉，碳酸泉能夠促進新陳代謝、血液循環，有心臟之湯之美名。最大的特色為「可飲可浴」，沒錯！他除了可以泡，還可以飲用，由此可知是很清澈的優良泉質喔！但可別真的邊泡邊喝啊～

谷關溫泉整理

伊豆日式露天溫泉

伊豆日式露天溫泉。 圖／IG, huangwei1028

「伊豆」和日本靜岡縣的伊豆同名，是不是光聽名字就覺得非常日式！住宿套房也是用日本的地名命名：橫濱、大阪、東京等，另外還有別墅房型可預訂。館內除了有溫泉標配：私人湯屋、露天風呂，也設有男女裸湯、水療館、蒸氣室、暖炕石板床等設施，全館非常日式的建築，彷彿一秒抵達日本！不能出國沒關係，趕快來泡湯！

地址：台中市和平區東關路一段分校巷5號

四季溫泉會館

四季溫泉會館。 圖／IG, su_travel_picture

介紹完日式溫泉，再來要介紹另一家超特別的四季溫泉會館，會館主打峇厘島，走進去就能感受濃濃的南洋風情～四季溫泉會館的溫泉池是谷關地區最多的，有豐富的冷熱泉等你來！提供湯屋、露天溫泉、SPA按摩池、男女裸湯、蒸氣室，還有溫泉魚可以親吻小腳去角質喔！

地址：台中市和平區東關路一段溫泉巷8之1號

明高溫泉養身會館

明高溫泉養身會館。 圖／IG, louishong_666

明高溫泉會館主要提供住宿湯屋，全館皆提供谷關無色無味的優質碳酸原湯，沐浴盥洗及飲用水都源於八仙山之山冷泉，價格相較於其他的飯店比較親民，現在還有提供一泊二食的方案喔！

地址：台中市和平區東關路一段92號

麗池山水溫泉會館

麗池山水溫泉會館。 圖／麗池山水溫泉會館

麗池山水溫泉會館去年初剛整修過，主要以明亮的白色及藍色為識別色，採地中海歐式建築風格，是谷關唯一地中海式建築，也是小編最喜歡的風格，光看就覺得明亮舒適！會館提供住宿湯屋、露天風呂，真的好想現在就收拾行囊出發喔～

地址：台中市和平區東關路一段分校巷31號

露泉渡假溫泉館

露泉渡假溫泉館。 圖／IG, phoenixhsnuchang

這家露泉渡假溫泉館是現在許多網友喜愛的溫泉會館！會館提供精緻湯屋、景觀湯屋、露天風呂，也有各式房型提供住宿，房間內配有石浴池可以享受溫泉。除了可以享受溫泉，房間寬敞、採光很棒是網友們喜歡住的理由之一喔！

地址：台中市和平區東關路一段115號

谷關附近景點

捎來步道

捎來步道。 圖／台中市政府觀光旅遊局

來台中除了吃美食也要動一動！全長1300公尺，約一小時可走完。「捎來」的命名由來是來自當地頭目的名字，步道分別有兩個登山口，一個往谷關吊橋的方向、另一個則是往捎來吊橋。捎來步道是很多遊客來到谷關必走的步道，路程雖然不長，但有些路段較陡會走得比較辛苦，記得注意安全慢慢走哦！但也因為地勢較險峻，非常能夠感受大自然之美耶～

谷關溫泉文化館

谷關溫泉文化館。 圖／參山國家風景區

這裡除了是溫泉文化館，也是遊客服務中心，除了可以接收到谷關的旅遊資訊，也可以了解溫泉種類、溫泉的形成過程、溫泉禮儀等相關資訊。最特別的是戶外有一池純溫泉水池、一池則有溫泉魚的池子，提供給遊客泡腳。泡腳前別忘了先在洗腳池把腳洗乾淨哦！

谷關吊橋、捎來吊橋

谷關吊橋、捎來吊橋。 圖／台中市政府觀光旅遊局

谷關有兩座吊橋，名聞遐邇，一座是「捎來吊橋」需從谷關遊客中心方向進入，另一座是「谷關吊橋」，離觀景亭較近，但兩座吊橋都是連著捎來步道，站上吊橋可一覽峽谷的壯麗景色～別忘了吊橋有人數限制，觀賞美景也要注意自身安全～千萬別在橋上蹦蹦跳跳喔！

八仙山國家森林遊樂區

八仙山國家森林遊樂區。 圖／台中市政府觀光旅遊局

八仙山主峰海拔2366公尺，換算起來約為八千台尺，所以命名為「八仙山」。前身為八仙山林場，日治時期曾在這裡進行數十年的開採、伐木。後來因為環保意識抬頭，開始保育造林，最後就轉而成為現在的國家森林遊樂區啦！如今還能看到歷史的痕跡。這裡除了有非常豐富的鳥類、昆蟲生態，四季也分別有山櫻花、桐花、螢火蟲、蝴蝶等可欣賞觀覽～完全是踏青的好選擇！

小編看過一句話這麼說：「溫泉，是這個地球的熱淚，是大地賜予人類寶貴的禮物」。基於地形位置，台灣擁有豐沛的溫泉資源，真的是太幸福了～趁著天氣漸漸變冷，可以開始規劃一趟谷關溫泉之旅囉！

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