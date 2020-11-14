快訊

「點起蠟燭成為火種」 台大今晚10時燭光晚會

獨／賀！「2020世界50間最佳咖啡館」第一名在台灣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中最老溫泉！「谷關溫泉」特色、附近景點介紹，秒飛地中海、峇厘島

聯合新聞網 / FunTime旅遊比價
圖／IG, huangwei1028；麗池山水溫泉會館
圖／IG, huangwei1028；麗池山水溫泉會館

隨著天氣漸漸轉涼，終於可以揮別炎熱的夏天，若能泡個溫泉是最幸福的事了！提及溫泉，北部會想到北投溫泉、南部則有關子嶺溫泉，東部有礁溪及知本溫泉；中部就是位在台中頂港有名聲、下港有出名的谷關溫泉了！

谷關溫泉交通資訊

☞自行開車：

☞台鐵：豐原火車站下車，轉乘豐原客運153公車至「谷關站」下車。

☞高鐵：台中高鐵站下車，轉乘豐原客運153公車至「谷關站」下車。

☞客運：豐原客運153公車至「谷關站」下車。

公車路線及停靠站可參考台中市政府交通局

谷關溫泉特色

谷關溫泉已有百年歷史，是中部最古老的溫泉，舊稱為「明治」溫泉。傳聞為明治天皇泡完後讚嘆不已，變賜名為明治溫泉，也因為明治天皇泡完溫泉回到日本，皇后懷上了皇子，讓谷關溫泉又有「生男湯」的別稱。

谷關溫泉水溫約60度，屬於碳酸泉，碳酸泉能夠促進新陳代謝、血液循環，有心臟之湯之美名。最大的特色為「可飲可浴」，沒錯！他除了可以泡，還可以飲用，由此可知是很清澈的優良泉質喔！但可別真的邊泡邊喝啊～

谷關溫泉整理

伊豆日式露天溫泉

伊豆日式露天溫泉。 圖／IG, huangwei1028
伊豆日式露天溫泉。 圖／IG, huangwei1028

「伊豆」和日本靜岡縣的伊豆同名，是不是光聽名字就覺得非常日式！住宿套房也是用日本的地名命名：橫濱、大阪、東京等，另外還有別墅房型可預訂。館內除了有溫泉標配：私人湯屋、露天風呂，也設有男女裸湯、水療館、蒸氣室、暖炕石板床等設施，全館非常日式的建築，彷彿一秒抵達日本！不能出國沒關係，趕快來泡湯！

地址：台中市和平區東關路一段分校巷5號

四季溫泉會館

四季溫泉會館。 圖／IG, su_travel_picture
四季溫泉會館。 圖／IG, su_travel_picture

介紹完日式溫泉，再來要介紹另一家超特別的四季溫泉會館，會館主打峇厘島，走進去就能感受濃濃的南洋風情～四季溫泉會館的溫泉池是谷關地區最多的，有豐富的冷熱泉等你來！提供湯屋、露天溫泉、SPA按摩池、男女裸湯、蒸氣室，還有溫泉魚可以親吻小腳去角質喔！

地址：台中市和平區東關路一段溫泉巷8之1號

明高溫泉養身會館

明高溫泉養身會館。 圖／IG, louishong_666
明高溫泉養身會館。 圖／IG, louishong_666

明高溫泉會館主要提供住宿湯屋，全館皆提供谷關無色無味的優質碳酸原湯，沐浴盥洗及飲用水都源於八仙山之山冷泉，價格相較於其他的飯店比較親民，現在還有提供一泊二食的方案喔！

地址：台中市和平區東關路一段92號

麗池山水溫泉會館

麗池山水溫泉會館。 圖／麗池山水溫泉會館
麗池山水溫泉會館。 圖／麗池山水溫泉會館

麗池山水溫泉會館去年初剛整修過，主要以明亮的白色及藍色為識別色，採地中海歐式建築風格，是谷關唯一地中海式建築，也是小編最喜歡的風格，光看就覺得明亮舒適！會館提供住宿湯屋、露天風呂，真的好想現在就收拾行囊出發喔～

地址：台中市和平區東關路一段分校巷31號

露泉渡假溫泉館

露泉渡假溫泉館。 圖／IG, phoenixhsnuchang
露泉渡假溫泉館。 圖／IG, phoenixhsnuchang

這家露泉渡假溫泉館是現在許多網友喜愛的溫泉會館！會館提供精緻湯屋、景觀湯屋、露天風呂，也有各式房型提供住宿，房間內配有石浴池可以享受溫泉。除了可以享受溫泉，房間寬敞、採光很棒是網友們喜歡住的理由之一喔！

地址：台中市和平區東關路一段115號

谷關附近景點

捎來步道

捎來步道。 圖／台中市政府觀光旅遊局
捎來步道。 圖／台中市政府觀光旅遊局

來台中除了吃美食也要動一動！全長1300公尺，約一小時可走完。「捎來」的命名由來是來自當地頭目的名字，步道分別有兩個登山口，一個往谷關吊橋的方向、另一個則是往捎來吊橋。捎來步道是很多遊客來到谷關必走的步道，路程雖然不長，但有些路段較陡會走得比較辛苦，記得注意安全慢慢走哦！但也因為地勢較險峻，非常能夠感受大自然之美耶～

谷關溫泉文化館

谷關溫泉文化館。 圖／參山國家風景區
谷關溫泉文化館。 圖／參山國家風景區

這裡除了是溫泉文化館，也是遊客服務中心，除了可以接收到谷關的旅遊資訊，也可以了解溫泉種類、溫泉的形成過程、溫泉禮儀等相關資訊。最特別的是戶外有一池純溫泉水池、一池則有溫泉魚的池子，提供給遊客泡腳。泡腳前別忘了先在洗腳池把腳洗乾淨哦！

谷關吊橋、捎來吊橋

谷關吊橋、捎來吊橋。 圖／台中市政府觀光旅遊局
谷關吊橋、捎來吊橋。 圖／台中市政府觀光旅遊局

谷關有兩座吊橋，名聞遐邇，一座是「捎來吊橋」需從谷關遊客中心方向進入，另一座是「谷關吊橋」，離觀景亭較近，但兩座吊橋都是連著捎來步道，站上吊橋可一覽峽谷的壯麗景色～別忘了吊橋有人數限制，觀賞美景也要注意自身安全～千萬別在橋上蹦蹦跳跳喔！

八仙山國家森林遊樂區

八仙山國家森林遊樂區。 圖／台中市政府觀光旅遊局
八仙山國家森林遊樂區。 圖／台中市政府觀光旅遊局

八仙山主峰海拔2366公尺，換算起來約為八千台尺，所以命名為「八仙山」。前身為八仙山林場，日治時期曾在這裡進行數十年的開採、伐木。後來因為環保意識抬頭，開始保育造林，最後就轉而成為現在的國家森林遊樂區啦！如今還能看到歷史的痕跡。這裡除了有非常豐富的鳥類、昆蟲生態，四季也分別有山櫻花、桐花、螢火蟲、蝴蝶等可欣賞觀覽～完全是踏青的好選擇！

小編看過一句話這麼說：「溫泉，是這個地球的熱淚，是大地賜予人類寶貴的禮物」。基於地形位置，台灣擁有豐沛的溫泉資源，真的是太幸福了～趁著天氣漸漸變冷，可以開始規劃一趟谷關溫泉之旅囉！

更多本月熱門活動整理，請看「FunTime十一月份旅遊活動月曆」

更多熱門自助攻略，請看「跟著FunTime趣旅行」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

溫泉 谷關 吊橋

延伸閱讀

交通部加碼 將彰化社頭列經典小鎮

影／男騎士硬闖中橫管制區影片曝光 撞傷2人跳懸崖失蹤

2020新北溫泉季今登場 限量溫泉包上網搶就能免費拿

台中最長美橋「白鹿吊橋」封7年 去年重開通成打卡景點

相關新聞

台中最老溫泉！「谷關溫泉」特色、附近景點介紹，秒飛地中海、峇厘島

隨著天氣漸漸轉涼，終於可以揮別炎熱的夏天，若能泡個溫泉是最幸福的事了！提及溫泉，北部會想到北投溫泉、南部則有關子嶺溫泉，東部有礁溪及知本溫泉；中部就是位在台中頂港有名聲、下港有出名的谷關溫泉了！

把握最後一週！台中千棵「落羽松林秘境」延綿1公里，秋日限定絕美開放

近年來成為觀光客來台中必逛的麗寶Outlet Mall，除了去年底開放大受好評的義大利風格二期商場後，周邊其實也悄悄開放了綿延長一公里的「落羽松秘境」！遠眺過去寬闊的草原千棵落羽松一字排開，壯觀美景絕對能稱的上是近期最美的打卡熱點！

免門票！台中親子景點「木匠兄妹木工房」大型彈珠台、蹺蹺板必玩

udn走跳旅遊／涼子是也 木匠兄妹木工房是台中后里的親子觀光工廠，不但免費入園，還有沙坑、蹺蹺板、兩人三腳、踩高蹺⋯等各種充滿古早味的兒童玩具，很適合帶小孩來玩。而名叫木工房的「木匠兄妹」，當然

「港式料理＋萬花筒飲品」飄香台中南屯咖啡廳！還有露天音樂會超Chill

來自香港的美食在台灣落地生根，一家由夢想構築的咖啡店在深夜透出遠光，朋友歡聚的喧囂熱鬧了店裡店外，這是屬於一對夫妻、一家店的溫馨故事。

到台中「清水鬼洞」探險！狹長軍事坑道　還能穿梭摸乳巷＋迷宮

udn走跳旅遊／布魯 到清水旅行，除了到目前最夯的高美濕地，還能去哪兒呢？高美燈塔、清水國小、清水公學校日式宿舍、鰲峰山觀景平台及清水玉帶橋都是不錯的選擇，不過，布魯覺得最酷的還是號稱清水鬼洞的

雙11限定！少女系「柳橙果粒茶」買一送一 台中「拾覺」這2店限時購

雙11各家飲料店都有推出優惠活動，台中IG人氣打卡手搖飲店「拾覺細做輕飲」，近日也宣布雙11優惠方案，店內人氣商品「柳橙...

北部知名吃到飽壽喜燒插旗台中！入口即化頂級霜降牛爆吃一波

從桃園發跡的「一番地壽喜燒」，以日式風格真心款待每一位到來的客人，用口耳相傳的好口碑方式在北部佔據了一席之地，這樣的日式壽喜燒終於來台中展店啦！

茶凍珍珠4款配料免費加！台中人氣飲料店「網美系茶飲」咀嚼控必敗

台灣的手搖飲推陳出新，若不是有自己的特色真的很難在市場佔有一席之地，而滿月茶作卻在這片槍林彈雨存活了下來。以原物料廠商起家的滿月茶作，堅持只使用好原料，「做一杯實在的好茶」是滿月茶作一直以來的精神，它以用料真切又實在的經營態度站穩步伐。

【現在去哪兒】台中海線新玩法！跟著女孩美拍美食，再賞百萬夜景

現在去哪兒？有哪兒好吃、哪兒好玩？跟著兩個懂吃、懂旅行的女孩一起，來台中海線開啟拍美照、吃美食的小旅行吧！

闖入愛麗絲仙境免費賞花！「2020台中花毯節」11/14登場，10米高紅心皇后必打卡

花控們快跟愛麗絲來場冒險之旅！「2020台中國際花毯節」每年以在地特色花海為彩色基底，結合不同主題特展，並大方開放免費入場，成為熱門朝聖必訪景點之一。本回為歡慶10週年，特別結合膾炙人口的童話故事《愛

台中6間人氣小店！ 帶你吃遍特選日料食堂、居酒屋

日本料理店在台灣每天都在擴大版圖，每間店、每位師傅的手藝讓料理獨俱風格，今天該選哪一間呢？小編整理台中各俱特色的6間日本料理店，讓愛吃日料的你，每天都享有不同美味！

彰化兼六園「巨型鳥巢」圓滾滾＋波波草好療癒！還有日系庭園＋落羽松步道

波波草又迎來超狂進化？彰化近期有處全新打卡亮點，圓滾滾的巨大造景猶如「巨型鳥巢」，前方還種有些許球狀的波波草，對比起來神似波波草祖孫輩同框，形成一幅超萌場景，難怪漸漸成為洗版IG的新寵兒。更令人驚喜的

熱門新聞

新北歡樂耶誕城今晚點燈！全台唯一迪士尼光雕投影秀

台中最老溫泉！「谷關溫泉」特色、附近景點介紹，秒飛地中海、峇厘島

把握最後一週！台中千棵「落羽松林秘境」延綿1公里，秋日限定絕美開放

透過花與人接觸　花藝師教你製作美女與野獸的永生花

跳上網美環島專車！ 澎湖10大「熱門打卡景點」 一天走透透

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。