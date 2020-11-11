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到台中「清水鬼洞」探險！狹長軍事坑道　還能穿梭摸乳巷＋迷宮

當白雲飄進藍天 / 文、圖／布魯

udn走跳旅遊／布魯

到清水旅行，除了到目前最夯的高美濕地，還能去哪兒呢？高美燈塔、清水國小、清水公學校日式宿舍、鰲峰山觀景平台及清水玉帶橋都是不錯的選擇，不過，布魯覺得最酷的還是號稱清水鬼洞的橫山戰備坑道。

橫山戰備坑道位於鰲峰山麓，鰲峰山運動公園旁，是日治時期建造的軍事戰備坑道，目前已經有70多年的歷史，有許多時間處於荒廢狀態，因此傳出不少詭異的事件。去年台中市府整修後重新開放，於是讓布魯和好友們可以放心的到鬼洞探險去。

清水鬼洞的入口及管理室。平日團體預約造訪要先到管理室報到，假日則由管理室的警衛作人數控管。
清水鬼洞的入口及管理室。平日團體預約造訪要先到管理室報到，假日則由管理室的警衛作人數控管。

清水鬼洞的入口及管理室。平日團體預約造訪要先到管理室報到，假日則由管理室的警衛作人數控管。
清水鬼洞的入口及管理室。平日團體預約造訪要先到管理室報到，假日則由管理室的警衛作人數控管。

清水鬼洞的平面圖，暢通時走拍完全程來回8百多公尺，大約要花30分。
清水鬼洞的平面圖，暢通時走拍完全程來回8百多公尺，大約要花30分。

一開始的主坑道較寬敞壯觀，坑道以大鵝卵石及鋼筋水泥砌成，十分堅固。鵝卵石牆面可以避免迴音。
一開始的主坑道較寬敞壯觀，坑道以大鵝卵石及鋼筋水泥砌成，十分堅固。鵝卵石牆面可以避免迴音。

一開始的主坑道較寬敞壯觀，坑道以大鵝卵石及鋼筋水泥砌成，十分堅固。鵝卵石牆面可以避免迴音。
一開始的主坑道較寬敞壯觀，坑道以大鵝卵石及鋼筋水泥砌成，十分堅固。鵝卵石牆面可以避免迴音。

由此右轉入副支坑道。
由此右轉入副支坑道。

副支坑道和支坑道只能容納一人通過，也算是摸乳巷了。
副支坑道和支坑道只能容納一人通過，也算是摸乳巷了。

副支坑道上的士兵寢室，床直接是水泥與石頭砌成，據說冬暖夏涼，不過應該硬梆梆不好睡。坑道內的寢室共４間，估計原本大約可以容納一個排的兵力駐守。
副支坑道上的士兵寢室，床直接是水泥與石頭砌成，據說冬暖夏涼，不過應該硬梆梆不好睡。坑道內的寢室共４間，估計原本大約可以容納一個排的兵力駐守。

副支坑道上的廚房和水源。
副支坑道上的廚房和水源。

一百多公尺長的副支坑道，拍照效果感覺沒有盡頭。
一百多公尺長的副支坑道，拍照效果感覺沒有盡頭。

右側副支坑道的盡頭是一間廁所，位置距離主要活動區較偏遠，避免臭氣薰人。不過現在僅供參考，不能使用。
右側副支坑道的盡頭是一間廁所，位置距離主要活動區較偏遠，避免臭氣薰人。不過現在僅供參考，不能使用。

連通左右副支坑道的中央支坑道。
連通左右副支坑道的中央支坑道。

左側是往狙擊區的支道，坑道內好像迷宮，不過順著指標走就不會迷路。
左側是往狙擊區的支道，坑道內好像迷宮，不過順著指標走就不會迷路。

左側是左副支坑道，右側是狙擊區對照出來的射口。
左側是左副支坑道，右側是狙擊區對照出來的射口。

右副支坑道的盡頭要先走一道長階才能上到機槍堡。
右副支坑道的盡頭要先走一道長階才能上到機槍堡。

機槍堡目前當作抽風口，遮住對外視線，有點可惜，否則應該可以俯瞰清水市區街景。
機槍堡目前當作抽風口，遮住對外視線，有點可惜，否則應該可以俯瞰清水市區街景。

回程再看一次寢室，想到清水鬼洞或許可以當作軍事體驗營的住宿房，可能會很有趣。
回程再看一次寢室，想到清水鬼洞或許可以當作軍事體驗營的住宿房，可能會很有趣。

由右副支坑道轉回主坑道。
由右副支坑道轉回主坑道。

由謠傳鬼的世界回到人的世界。
由謠傳鬼的世界回到人的世界。

所以30分鐘的探洞過程到底有沒有找到鬼？答案當然是沒有。不過，在70多年前的鰲峰山麓，日軍為了戰備而挖掘修建這樣堅固的工事，可以想見長期作戰的緊張狀態，而我們現在處於和平穩定時局，能以一種休閒的心態去探索坑道，實在要覺得惜福感謝了。

順遊景點

鰲峰山鰲峰玉帶橋

鰲峰山觀景平台

觀景平台白天俯瞰清水市街景、遠眺海景，或是傍晚看夕陽，晚上賞夜景都很棒。
觀景平台白天俯瞰清水市街景、遠眺海景，或是傍晚看夕陽，晚上賞夜景都很棒。

觀景平台白天俯瞰清水市街景、遠眺海景，或是傍晚看夕陽，晚上賞夜景都很棒。
觀景平台白天俯瞰清水市街景、遠眺海景，或是傍晚看夕陽，晚上賞夜景都很棒。

清水公學校日式宿舍群

清水公學校日式宿舍建於1934年，歷史也很悠久。
清水公學校日式宿舍建於1934年，歷史也很悠久。

清水公學校到現在的清水國小，已有120年歷史。
清水公學校到現在的清水國小，已有120年歷史。

清水公學校經過整修煥然一新，可能要過幾年才會回復到有點歷史的樣子。
清水公學校經過整修煥然一新，可能要過幾年才會回復到有點歷史的樣子。

清水國小

清水國小前身是清水公學校，120年的歷史，使得校內古蹟處處皆是，兩道長廊最有FU。
清水國小前身是清水公學校，120年的歷史，使得校內古蹟處處皆是，兩道長廊最有FU。

清水國小前身是清水公學校，120年的歷史，使得校內古蹟處處皆是，兩道長廊最有FU。
清水國小前身是清水公學校，120年的歷史，使得校內古蹟處處皆是，兩道長廊最有FU。

高美濕地

高美濕地配合潮汐時間開放，布魯在開放時走第３個，才能拍出前方棧道的較空曠的景致。
高美濕地配合潮汐時間開放，布魯在開放時走第３個，才能拍出前方棧道的較空曠的景致。

驚然回首，就是整條木棧道的人龍了。
驚然回首，就是整條木棧道的人龍了。

高美燈塔

高美燈塔的塔高38.7公尺，矗立在大甲溪出海口南岸，是高美地區的地標。
高美燈塔的塔高38.7公尺，矗立在大甲溪出海口南岸，是高美地區的地標。

高美燈塔的塔高38.7公尺，矗立在大甲溪出海口南岸，是高美地區的地標。
高美燈塔的塔高38.7公尺，矗立在大甲溪出海口南岸，是高美地區的地標。

六角形紅白相間的高美燈塔，十分醒目，從鰲峰山上就可以看到燈塔。
六角形紅白相間的高美燈塔，十分醒目，從鰲峰山上就可以看到燈塔。

六角形紅白相間的高美燈塔，十分醒目，從鰲峰山上就可以看到燈塔。
六角形紅白相間的高美燈塔，十分醒目，從鰲峰山上就可以看到燈塔。

布魯便利貼

清水鬼洞開放時間：

週二-週五 09:00-16:00（提供團體預約，於10天前電洽04-22289111分機34500預約）

週六、日及例假日 09:00-16:00（民眾自由參觀，同時間管制進場人數30人）

休園：每週一、農曆春節及公告停班停課日

文章來源：當白雲飄進藍天 FB：納維布魯

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