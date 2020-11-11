到台中「清水鬼洞」探險！狹長軍事坑道　還能穿梭摸乳巷＋迷宮

到清水旅行，除了到目前最夯的高美濕地，還能去哪兒呢？高美燈塔、清水國小、清水公學校日式宿舍、鰲峰山觀景平台及清水玉帶橋都是不錯的選擇，不過，布魯覺得最酷的還是號稱清水鬼洞的橫山戰備坑道。

橫山戰備坑道位於鰲峰山麓，鰲峰山運動公園旁，是日治時期建造的軍事戰備坑道，目前已經有70多年的歷史，有許多時間處於荒廢狀態，因此傳出不少詭異的事件。去年台中市府整修後重新開放，於是讓布魯和好友們可以放心的到鬼洞探險去。

清水鬼洞的入口及管理室。平日團體預約造訪要先到管理室報到，假日則由管理室的警衛作人數控管。

清水鬼洞的入口及管理室。平日團體預約造訪要先到管理室報到，假日則由管理室的警衛作人數控管。

清水鬼洞的平面圖，暢通時走拍完全程來回8百多公尺，大約要花30分。

一開始的主坑道較寬敞壯觀，坑道以大鵝卵石及鋼筋水泥砌成，十分堅固。鵝卵石牆面可以避免迴音。

一開始的主坑道較寬敞壯觀，坑道以大鵝卵石及鋼筋水泥砌成，十分堅固。鵝卵石牆面可以避免迴音。

由此右轉入副支坑道。

副支坑道和支坑道只能容納一人通過，也算是摸乳巷了。

副支坑道上的士兵寢室，床直接是水泥與石頭砌成，據說冬暖夏涼，不過應該硬梆梆不好睡。坑道內的寢室共４間，估計原本大約可以容納一個排的兵力駐守。

副支坑道上的廚房和水源。

一百多公尺長的副支坑道，拍照效果感覺沒有盡頭。

右側副支坑道的盡頭是一間廁所，位置距離主要活動區較偏遠，避免臭氣薰人。不過現在僅供參考，不能使用。

連通左右副支坑道的中央支坑道。

左側是往狙擊區的支道，坑道內好像迷宮，不過順著指標走就不會迷路。

左側是左副支坑道，右側是狙擊區對照出來的射口。

右副支坑道的盡頭要先走一道長階才能上到機槍堡。

機槍堡目前當作抽風口，遮住對外視線，有點可惜，否則應該可以俯瞰清水市區街景。

回程再看一次寢室，想到清水鬼洞或許可以當作軍事體驗營的住宿房，可能會很有趣。

由右副支坑道轉回主坑道。

由謠傳鬼的世界回到人的世界。

所以30分鐘的探洞過程到底有沒有找到鬼？答案當然是沒有。不過，在70多年前的鰲峰山麓，日軍為了戰備而挖掘修建這樣堅固的工事，可以想見長期作戰的緊張狀態，而我們現在處於和平穩定時局，能以一種休閒的心態去探索坑道，實在要覺得惜福感謝了。

順遊景點

鰲峰山鰲峰玉帶橋

鰲峰山觀景平台

觀景平台白天俯瞰清水市街景、遠眺海景，或是傍晚看夕陽，晚上賞夜景都很棒。

觀景平台白天俯瞰清水市街景、遠眺海景，或是傍晚看夕陽，晚上賞夜景都很棒。

清水公學校日式宿舍群

清水公學校日式宿舍建於1934年，歷史也很悠久。

清水公學校到現在的清水國小，已有120年歷史。

清水公學校經過整修煥然一新，可能要過幾年才會回復到有點歷史的樣子。

清水國小

清水國小前身是清水公學校，120年的歷史，使得校內古蹟處處皆是，兩道長廊最有FU。

清水國小前身是清水公學校，120年的歷史，使得校內古蹟處處皆是，兩道長廊最有FU。

高美濕地

高美濕地配合潮汐時間開放，布魯在開放時走第３個，才能拍出前方棧道的較空曠的景致。

驚然回首，就是整條木棧道的人龍了。

高美燈塔

高美燈塔的塔高38.7公尺，矗立在大甲溪出海口南岸，是高美地區的地標。

高美燈塔的塔高38.7公尺，矗立在大甲溪出海口南岸，是高美地區的地標。

六角形紅白相間的高美燈塔，十分醒目，從鰲峰山上就可以看到燈塔。

六角形紅白相間的高美燈塔，十分醒目，從鰲峰山上就可以看到燈塔。

布魯便利貼

清水鬼洞開放時間：

週二-週五 09:00-16:00（提供團體預約，於10天前電洽04-22289111分機34500預約）

週六、日及例假日 09:00-16:00（民眾自由參觀，同時間管制進場人數30人）

休園：每週一、農曆春節及公告停班停課日

文章來源：當白雲飄進藍天 FB：納維布魯

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