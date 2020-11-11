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到台中「清水鬼洞」探險！狹長軍事坑道 還能穿梭摸乳巷＋迷宮
udn走跳旅遊／布魯
到清水旅行，除了到目前最夯的高美濕地，還能去哪兒呢？高美燈塔、清水國小、清水公學校日式宿舍、鰲峰山觀景平台及清水玉帶橋都是不錯的選擇，不過，布魯覺得最酷的還是號稱清水鬼洞的橫山戰備坑道。
橫山戰備坑道位於鰲峰山麓，鰲峰山運動公園旁，是日治時期建造的軍事戰備坑道，目前已經有70多年的歷史，有許多時間處於荒廢狀態，因此傳出不少詭異的事件。去年台中市府整修後重新開放，於是讓布魯和好友們可以放心的到鬼洞探險去。
所以30分鐘的探洞過程到底有沒有找到鬼？答案當然是沒有。不過，在70多年前的鰲峰山麓，日軍為了戰備而挖掘修建這樣堅固的工事，可以想見長期作戰的緊張狀態，而我們現在處於和平穩定時局，能以一種休閒的心態去探索坑道，實在要覺得惜福感謝了。
順遊景點
鰲峰山鰲峰玉帶橋
鰲峰山觀景平台
清水公學校日式宿舍群
清水國小
高美濕地
高美燈塔
布魯便利貼
清水鬼洞開放時間：
週二-週五 09:00-16:00（提供團體預約，於10天前電洽04-22289111分機34500預約）
週六、日及例假日 09:00-16:00（民眾自由參觀，同時間管制進場人數30人）
休園：每週一、農曆春節及公告停班停課日
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