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免門票！台中親子景點「木匠兄妹木工房」大型彈珠台、蹺蹺板必玩

涼子是也 / 文、圖／涼子

udn走跳旅遊／涼子是也

木匠兄妹木工房是台中后里的親子觀光工廠，不但免費入園，還有沙坑、蹺蹺板、兩人三腳、踩高蹺⋯等各種充滿古早味的兒童玩具，很適合帶小孩來玩。而名叫木工房的「木匠兄妹」，當然也少不了有各種木頭製品，看是想要報名木工DIY活動，或是直接購買木製商品都可以。我自己還蠻喜歡木匠兄妹的木製商品，質感很好、造型有特色，只是⋯價位也比較高級就是了。

木匠兄妹木工房有自己的停車場，不過附近道路兩旁也很好停，所以我們還沒看到木匠兄妹的停車場就已經停好車啦！

結果才在門口就被困住了，無論是大型彈珠檯還是蹺蹺板都是小孩們的愛，彩色熱氣球則是繽紛好拍照。

室內空間採半開放式，中間的燈炮樹與綠草風的座位區都蠻有設計感的~

我們這次其實是跟著小姑的公司員旅活動跑，有預訂團體導覽、DIY手作與午餐，加上戶外玩樂設施，小孩們直接玩整天好放電，感恩小姑、讚嘆小姑！

木頭小博士每個造型都是不同品種的木頭，在玩益智遊戲的過程可以順便認識木頭的差異。

現場販售的木製產品真的很有質感，只是價位也稍高就是了，有興趣的話可以上木匠兄妹官網查看

現場提供各種木頭DIY的活動可以報名參加，而我們參與的團體DIY活動是製作檜木筷子與湯匙。

開工前先來圍上「木工圍裙」，還有小孩尺寸的金古椎。

這次由漂亮親切的南瓜姐姐帶領我們DIY，從磨木、刨木、鑽木到切割木頭全都體驗完一輪很有趣，雖然木頭磨砂相當考驗耐性，不過成品金架抹賣，哇五尬意。

下圖裡有一張堅果，不是在吃午餐時拍的，而且製作完的餐具，要利用堅果磨碎後擠出的油脂上油卡天然安心。

參加團體活動的我們午餐是吃自助式餐點，如果自己來的話，則可以到戶外區的「小麋鹿食坊」覓食。

附上小麋鹿食坊的菜單一枚，用餐低消100元，無一成服務費。

對了！在室內區有賣冰品，微笑冰一枚10元，讓人懷念的綠豆沙袋裝冰則是15元。

吃飽喝足就是開玩的時候啦！最近的天氣不冷不熱有涼風吹拂，在戶外棚下還蠻舒服的~

「星際爭霸」，需將五個星球圓盤滾至軌道縫隙內即可過關。

「同心協力」，兩個人同時拿長桿調整高度，將木球滾到木椿上即完成。

放大版「套圈圈」，對小小孩來說難度稍高，大概要走到目標面前5公分才投的到吧！

沙坑區備有小玩具，雖然都稍舊了些，但還是相當夠玩滴，有需要也可以自備玩沙玩具比較不用跟別人搶。

旁邊設有躺椅金大心，不過爸媽們眾多、椅子只有兩張，這裡永遠都是客滿的狀態很難有機會坐到~

旁邊就有洗腳區可以清理。

訓練平衡專用的「獨木橋」，對五歲的紅豆與璇來說輕鬆自在，但對三歲的薏仁來說仍舊是高難度，需要姐姐扶著才走的完~

藍色木椅映襯著大樹草地的翠綠，還蠻適合拍照的，旁邊花草盛開的白色盆栽木框，則是小孩們取景的最佳角度~

「兩人三腳」與「踩高蹺」都算是高難度的設施，比較適合大孩們，紅豆、薏仁、璇這三位小小孩就沒讓她們挑戰了。

戶外區的「彩紅相框」與「后里打卡點」很好拍，幾乎所有人都會來一張留念~

木匠兄妹木工房雖然以觀光工廠來說不算大，不過免門票，而且可以玩的設施不少，還有餐廳可以用餐，很適合假日帶小孩走走。另外，它們家木頭產品質感真的不錯，也可以報名 DIY 活動玩，只是價格就看各人接受度囉，以上供參~

【消費資訊】

▸遊訪時間：2020年10月

▸門票：入園免門票景點

▸DIY費用：依照DIY產品不同收費

木匠兄妹木工房

電話：04-2559-0689

地址：台中市后里區舊圳路4-12號

營業時間：早上9:00-下午17:00

木匠兄妹木工房官方網站

木匠兄妹木工房 FB 粉絲頁

文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

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