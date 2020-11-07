茶凍珍珠4款配料免費加！台中人氣飲料店「網美系茶飲」咀嚼控必敗

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聯合新聞網 / ShareLife分享生活

本身從事原物料製作的「滿月茶作」，以自身對原物料品質的要求來製作每一杯飲品，而茶之根本最重要的當屬茶葉，滿月茶作從茶葉的採收、烘培與熟成都不假他人之手，通通自己嚴格控管，另外茶飲必備的珍珠與茶凍也都是自己製作的，無添加任何香料與色素，天然原味有如月光皎潔，使喝的人可以十分放心，貫徹「做一杯實在的好茶」樸實不凡的精神。

而這間位在台中科雅路上的「滿月茶作」，它就處在科雅路與平和路交叉口附近，附近是中部科學園區及學區，新開幕不久便成為中科人及在地學生的最愛！第一次來店必點什麼呢？趕緊看下去！

▲滿月茶作位於科雅路與平和路交叉口，不管是開車或是騎車前來都很好停車。
▲滿月茶作位於科雅路與平和路交叉口，不管是開車或是騎車前來都很好停車。

「滿月茶作」店內風格走小清新感，以白色與蒂芬妮藍為一個主色，再搭配上擁有宇宙感的漸層色系招牌，整體營造出清新亮麗的氛圍。店內也設有舒適的座位，很適合坐下來跟朋友一起品嚐老闆用心手作的飲品。

▲以月亮的圓缺代表糖分多寡
▲以月亮的圓缺代表糖分多寡

▲白色與蒂芬妮藍為店內的主要顏色
▲白色與蒂芬妮藍為店內的主要顏色

摩摩喳喳

每次去南洋餐廳時，飯後總想來一碗香甜的摩摩喳喳，現在在「滿月茶作」也可以喝到了！飲料店也能做得道地又美味！它可是由香濃的西米露、軟Q的芋圓、香滑的芋泥、Q彈的亞達子和龍鳳果、清甜的波羅蜜、柔順的椰奶以及獨特的爆爆珠調配而成。

▲加入滑順香甜的芋泥
▲加入滑順香甜的芋泥

和一般南洋餐廳裡的摩摩喳喳相比，「滿月茶作」的摩摩喳喳喝起來比較不會那麼甜膩，可以很順口的把整杯喝完，而且店家貼心的將用料都切得小塊好入口，其中最特別的就屬爆爆珠了！爆爆珠是由百香、荔枝、草莓混搭而成的果汁球，咬開的瞬間猶如果汁版的鮭魚卵在口中啵啵地爆開，為這杯摩摩喳喳增添了驚喜感。

▲摩摩喳喳
▲摩摩喳喳

▲店家獨特的爆爆珠
▲店家獨特的爆爆珠

紫色能量

第二款飲品不得不推一下「滿月茶作」新推出的紫色能量飲！近年來健康蔬果汁興起，想補充蔬果的同時又很擔心喝到菜味？那這款紫色能量真的會打破一般人對蔬果汁的既定印象，它可是使用了健康滿分的紫高麗菜、顧眼睛的胡蘿蔔、酸甜的鳳梨、高雅的蘋果與天然的檸檬汁，再加上「鮮奶界的LV」鮮乳坊與養蜂人家自產的純正小農蜂蜜調製而成，喝起來果汁的味道比例較多。

▲採用新鮮蔬果食材
▲採用新鮮蔬果食材

▲製成一杯充滿能量的飲品
▲製成一杯充滿能量的飲品

一入口首先衝上舌尖的是蔬果的清甜味，後韻又帶點蜂蜜的香氣，而且整體又保留了蔬果一點點的顆粒感，可以從中喝到真材實料的感覺，非常適合想要補充維他命C又懶得吃蔬果的人！

▲紫色能量
▲紫色能量

兒時記憶

兒時記憶可以說是店裡面的熱銷款，手作的仙草凍、軟Q芋圓，再加入仙草汁與鮮乳坊牛奶即可完成一杯「兒時記憶」，也讓人不由自主想起了小時候記憶中的消暑味道。

▲有如小時候記憶中的美好
▲有如小時候記憶中的美好

兒時記憶喝起來的口感十分豐富，但卻又不會太甜膩，入喉後有股天然仙草的回甘口感，除了仙草非常的滑順外，小芋圓保有咀嚼的口感還帶點芋頭的香氣，用料實在喝完後有十足的飽足感。

▲兒時記憶
▲兒時記憶

莓果氣泡

有時候大熱天就只想要來一杯清爽的氣泡飲，那「滿月茶作」的苺果氣泡絕對是你的好選擇！以草莓、藍莓等綜合莓果為基底，再加上新鮮酸甜的檸檬汁，最後以特製的氣泡水倒入，一杯清爽的氣泡飲就完成了！

它的莓果氣泡喝起來比一般來得更加細緻綿密，而且喝起來沒有喝氣泡飲擔心遇到的礦物苦味，當微酸的莓果遇上氣泡飲，氣泡飲的刺激口感再進化，造就了一杯美麗又清爽的莓果氣泡。

▲莓果氣泡
▲莓果氣泡

芭樂檸檬多多

如果要問什麼是水果間的經典絕配，那大概就是芭樂跟檸檬了吧！這是一款不管大人或小孩都很喜歡的飲品，用新鮮的芭樂汁與酸甜的檸檬汁，再搭配上純正的「養樂多」以黃金比例調製而成。

▲滿月茶作在養樂多的選擇上使用純正「Yakult養樂多」，而非一般市售的雜牌多多。
▲滿月茶作在養樂多的選擇上使用純正「Yakult養樂多」，而非一般市售的雜牌多多。

而芭樂擁有滿滿的維生素C、膳食纖維，再搭上美容聖品檸檬，更是現代人的絕佳選擇，芭樂的果香與檸檬的酸甜調和在一起成就了完美比例，營養滿分又能解膩的當季飲品可別錯過囉。

▲芭樂檸檬多多
▲芭樂檸檬多多

▲兒時記憶&芭樂檸檬多多
▲兒時記憶&芭樂檸檬多多

「滿月茶作」的原料除了使用的是鮮乳坊鮮奶、養蜂人家自產的純正小農蜂蜜、手炒蔗糖與百分百新鮮果汁之外，另外很佛心的是只要任點一杯飲品，可免費外加紅茶凍、綠茶凍、大珍珠、小珍珠，這4種配料完全不需再加價，身為飲品嚼感系的你，還不馬上來一杯嗎？

▲滿月茶作的DM
▲滿月茶作的DM

滿月茶作 科雅店

店家地址：台中市大雅區科雅路201號

店家電話：0425694177

營業時間：8:00-22:00

粉絲專頁：https://bit.ly/3hXdw3f

－各分店資訊(北部)－

【新北永和中正店】新北市永和區中正路589號

－各分店資訊(中部)－

【台中黎明店】台中市南屯區黎明路一段1131號

【台中中科科雅店】台中市大雅區科雅路201號

【台中青海店】台中市西屯區青海路一段61號

【北屯軍功店】台中市北屯區軍功路二段258號

【台中沙鹿成功店】台中市沙鹿區成功東街20號

【彰化秀水店】彰化市秀水鄉彰水路2段490號

【彰化民族店】彰化市民族路454號

【彰化員林店】彰化縣員林市中正路247號

鹿港復興店】彰化縣福興鄉橋頭村復興路168號

【台中總部】台中市南屯區文心路一段332號

－各分店資訊(南部)－

【高雄左營榮總店】高雄市大中一路386號高雄榮總美德耐商場(榮總美食街)

【高雄鳳山店】高雄市鳳山區中山東路1-2號

【高雄三民店】高雄市三民區天祥一路179-3號


延伸閱讀>>傳承翰林茶館好味道，台中嚮茶「熊貓奶茶」邪惡指數破表

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