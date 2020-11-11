「港式料理＋萬花筒飲品」飄香台中南屯咖啡廳！還有露天音樂會超Chill

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聯合新聞網 / ShareLife分享生活

一對嚮往著台灣的香港夫妻，在台中南屯譜出了一曲屬於他們的咖啡故事。移民來台的香港夫妻有著一個咖啡夢，加盟了新銳咖啡成為夢想的開端，這個時期的他們潛心研究咖啡口感、培養客群並打出知名度。在過程中他們發現，千篇一律的咖啡店餐點有些乏味，客人也常常問起香港的文化與餐食，於是夫妻倆毅然決然自行創立一個全新品牌「咖啡。溢」，將咖啡的濃郁中加入了屬於港式美食的香氣。從港式的西多士、咖哩魚蛋撈麵到烤焗芝士長通粉，「咖啡。溢」成為了一間具備港式特色美食的咖啡廳，而屬於他們的故事也正要開始。

白牛

提到「咖啡。溢」最受歡迎的產品，就不得不說到「白牛」了。這是一種由雪碧、啫喱(果凍)、香草雪糕製成的飲品，在透明的雪碧中果凍的顏色格外鮮豔，繽紛的色彩在冒起的氣泡中緩緩滾動，如同液態的萬花筒，是一種港式的童年回憶。香草雪糕(冰淇淋)輕飄飄的在頂端彰顯存在感，融化的甜美滋味無聲融入這杯「白牛」之中，文化融合想必也是如此，在不知不覺間，一切都變得更加美好。

秘製醬汁雞腿串

微甜的醬汁塗在飽滿的雞腿肉上，閃閃發亮。這是不同於日式或台式的烤雞肉，而是傳統港式的口味，甜鹹交織再帶點焦香，最後擠上幾滴檸檬調味，可說是完美。雞肉軟嫩不乾柴、油脂溶入肉質紋理中，每一口都讓人吮指回味，無論是作為點心或是配菜，都是相當稱職的存在。

烤焗芝士蔬菜長通粉

奶油將通心粉浸透，吸附滿滿醬汁的麵體和起司一起在嘴中跳舞，牽絲的起司與各色配料相輔相成，成為一份同時具備飽足感與美感的傑出料理。

港式咖哩魚蛋撈麵

耗時費工的熬製咖哩可說是這道菜最大的特色，魚蛋要將咖哩味全然透入其中也是不易，麵條要根根分明而不黏亦是一大挑戰，這道菜可以算是港式的功夫菜了。狼吞虎嚥的吃、細嚼慢嚥的品，這道咖哩魚蛋麵都能展現它應有的光彩，麵條還帶有微微的韌性，配著醇厚的咖哩香與魚蛋的鮮味一起下肚，精神上與味覺上的飽足感都讓人拍案叫絕，是不容錯過的絕品美食。

花生醬西多士

台灣三明治的兄弟，港式的西多士聽過的人多、吃過的人少，或許還是從金曲樂團「告五人」的歌曲中認識的。但這介於法式土司與台式三明治中的神祕存在卻是香港人下午茶的必備品項，煉乳與特製的糖漿都是它最完美的搭檔，外酥內軟帶點奶香的滋味讓人沉醉，中間包覆的花生香甜可口，甜度也是恰到好處，無論是當作下午茶或是點心都很合適。

摩卡咖啡

雖然介紹了這麼多別具特色的港式餐點，「咖啡。溢」的咖啡卻仍是他最厲害的部分！它的咖啡豆經過精挑細選、並經過繁瑣的工序烘焙而成，沖泡出的咖啡香氣逼人、餘韻繚繞，整間咖啡店都充斥著如此撩人的香氣，讓人不禁想點上一杯來嚐嚐味道。品嚐咖啡不僅僅是一種味覺上的享受，同時也是和咖啡師之間的靈魂交流，無論喜不喜歡這杯咖啡，都能從中汲取出屬於職人精神的靈魂香氣，而品嚐「咖啡。溢」的咖啡，就是這種層次的享受。

「咖啡。溢」的店內空間看似不大，但卻在一、二樓藏有包廂，並能各自容納6到10人的團體在此辦活動，從讀書會到桌遊會通通都能在這溫馨的空間中舉辦。「咖啡。溢」的戶外空間每個月都會舉辦一次露天音樂會，同時他也是一間從下午兩點營業至凌晨兩點的深夜咖啡廳，無論是半夜嘴饞，或是想分享心事的時候都能來此。這就是屬於「咖啡。溢」的魅力。

(可舉辦多人活動的二樓空間)
(可舉辦多人活動的二樓空間)

(每月舉辦的露天音樂會)
(每月舉辦的露天音樂會)

這對香港夫婦的追夢之旅還未劃下句點，香港的美食與文化卻已在台灣這塊土地上萌芽茁壯，這是一個契機，也是無數故事的開端，想追夢的你、猶豫是否要追夢的我，看著屬於「咖啡。溢」的故事，心裡的什麼是否也被觸動了？

咖啡。溢Coffee Yet？

店家地址：台中市南屯區惠中路三段60號

店家電話：04 2380 5050

營業時間：14:00-2:00(週二公休)

粉絲專頁：https://bit.ly/3dPs4lf


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咖啡 咖哩 香港

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