北部知名吃到飽壽喜燒插旗台中！入口即化頂級霜降牛爆吃一波

壽喜燒又稱為鋤燒，是日本冬季的傳統料理，可以說是種以少量醬汁烹煮食材的火鍋。近年來台中進駐了不少壽喜燒店，但像「一番地壽喜燒」這樣，以頂級美國牛肉為主打，強調肉質滑嫩鮮美的品牌卻少之又少，不追求多種醬料，只以大武山新鮮雞蛋為佐，這正是一番地所追求的「回歸“吃”為最單純的美味」。

▲一番地選用新鮮又豐富的優質食材

位在大墩路上的「一番地壽喜燒」，以樂土塗層的獨有外觀，簡單又強烈的搭配直接搶佔路人目光，進入後挑高的寬廣設計、溫和的日式木造裝潢，卻又緩和了外觀的硬派感受，再加上服務人員的親切笑容，瞬間心情就放鬆了；而一番地特地在繁忙擁擠的公益路商圈中提供合作的特約停車場，更是一大貼心之舉，讓民眾可以既放心又開心地前來用餐。

▲以原木色為主體顏色。

▲店內座位寬闊，整體區域可以一次接待100多人，且挑高的天花板設計使人不會有壓迫感。

與其他壽喜燒不同的是一番地的供餐方式偏向套餐模式，雖然說是肉品、蔬菜吃到飽，也有飲料及冰淇淋自助吧，但竟然還有附開胃前菜跟餐前沙拉以及特製甜品！CP值根本就爆表！開胃前菜以韓式泡菜為主要擔當，泡菜滋味帶點微酸十分開胃，搭配著肉品一起食用也很解膩，沙拉則扮演著清新味蕾的角色，在開始大快朵頤前先來一份沙拉也是不錯的選擇。

▲帶點微酸微辣的泡菜超解膩！

▲先來份沙拉清爽你的味蕾吧。

在享用前菜的同時，服務人員已經開始準備開鍋，先把洋蔥稍微清炒過後再加入店內特調的醬汁後就算完成開鍋的程序，服務人員也親切地指導涮煮肉品時的小秘訣：「先把肉片整個攤開，再把肉輕輕涮個幾下，牛肉帶點粉嫩色的即是肉品最好吃的時候！」。

▲桌上擺有壽喜燒醬汁的黑杯子與開水的白杯子，讓消費者可自行調到適合自己的湯底濃淡度。

▲準備就緒後就可以開始涮肉了。

說到壽喜燒最重要的當然是它的肉品了！一番地主打的美國頂級牛肉系列，包含了Prime頂級霜降牛肉、Choice特選雪花牛肉、Choice牛小排；紐澳肉品則有YG板腱牛肉及上選羊肉；選用台灣在地肉品CAS認證的梅花豬肉、煙燻豬培根、雞腿肉等三種肉品，選項十分多元，讓顧客可以一次品嚐不同口感的肉品，而且是肉品採無限量供應，大大滿足肉食主義者，實在是太幸福了！

▲第一輪8款肉品會先送上桌，肉盤一字排開實在太壯觀，CP值太高啦。

一番地的食材都有經過精心挑選過，像是它們的Prime頂級霜降牛肉，選用肩胛處最細嫩部位，油花均勻口感細緻，涮兩下後沾上蛋液入口，肉直接在嘴裡化開，根本就不需要咀嚼即可吞下！若喜歡油花比較豐富的人則可以選擇Choice雪花牛肉，油脂豐富香味濃郁、肉質緊實，涮至5-6分熟最為軟嫩好吃，另外YG低脂板腱牛肉也很特別，特選澳洲Young Beef頂級小公牛的板腱部位，屬於低脂少油的部位，但是細薄的肉片入口竟然還可以保有Ｑ彈帶點嚼勁的脆口感，真不愧是一番地特選過的食材啊！

▲入口即化的Prime頂級霜降牛。

▲油花感豐富的Choice雪花牛。

▲口感Q脆的YG板腱牛

朋友聚餐中總會遇到幾個不吃牛肉的人，選擇一番地的好處是除了頂級牛肉外，它也精挑細選了其他四種肉品，像是經過CAS認證梅花豬，口感軟嫩且帶點自然甜味，另外像雞腿肉的肉質纖維軟嫩，煮熟後肉汁和壽喜燒醬汁融合成，鹹甜甘口卻又不會乾柴，不吃牛肉的朋友們來也可以吃得很盡興。

▲看看這煙燻豬培根多美！

▲CAS認證的鮮嫩雞腿肉。

副食的部分有提供越光米飯與讚岐烏龍麵可以選擇，越光米飯採用的是國產越光米，米飯粒粒分明、飯香迫人而且透著光澤，涮塊肉品再配上一口白飯實屬絕配，另外它們的讚岐烏龍麵是採用澳洲黃金小麥製作而成，入口滑順Q彈且吸滿了香甜的壽喜燒醬汁，最後再撒上一點日式七味粉更添滋味！

▲一口白飯一口肉剛剛好！

▲滑順Q彈的讚岐烏龍麵。

▲除了自助飲料吧外也可以選擇加點特調果醋，十分解膩！

雖說肉品才是壽喜燒的靈魂，但美味的壽喜燒離不開新鮮蔬菜，一番地開鍋時會先附上一份新鮮時蔬，之後則會有推車為大家服務，需要多少份量完全可以客製化，而且有多達二十幾種蔬菜任君挑選，完全滿足了每個顧客的需求。

▲服務人員會先送上一份配好的菜盤

▲擁有多達20幾種的蔬菜可供選擇。

▲豐富菜車滿足每個人的需求。

正宗壽喜燒吃法是將肉沾生蛋液，口感會變得更香嫩，而一番地壽喜燒使用的CAS洗選蛋是來自屏東大武山的五星牧場，是AA等級最高品質的雞蛋，比一般的雞蛋更加滑順濃稠，沾起肉品也使得肉特別軟嫩，也因為一番地對品質的堅持才可以創造出如此的好口碑，另外若有不敢食用生雞蛋的顧客也可以另外跟店家索取生辣椒與蔥花等一般醬料。

▲壽喜燒的傳統吃法就是要沾上滿滿蛋液。

▲選用來自五星級牧場的大武山雞蛋。

▲自助飲料吧選擇多元，沙瓦咖啡茶飲樣樣不缺

充分的品嚐了精選肉品及蔬菜的美味後，總要來點甜點才行，一番地選用了知名品牌杜老爺冰淇淋，每次都提供了四種口味讓顧客選擇，冰淇淋的硬度適中且容易挖取，最特別且與別間壽喜燒不同的是除了常見的冰淇淋自助吧外，還另外準備了糖漬檸檬片，每天現切新鮮檸檬薄片，連皮帶果肉沾糖入口，檸檬片的微苦微酸搭配上紅砂糖，滋味酸甜清香十分解膩，也成了此次美食饗宴最完美的結尾。

▲提供知名品牌杜老爺冰淇淋

▲飯後就是要來點冰淇淋

▲微酸微甜微苦的檸檬片超解膩！

一番地對食材的用心吃在嘴裡、懂在心底，就如其名「一番地」由來為日本訂定道路名號時，會把道路前第一棟房屋取為一番地，而取這個名號一則因堅持日本風格，二則表示它們所使用的食材皆為一時之選，也難怪它可以持續展店且又如此受饕客們的喜愛了！

▲吃一鍋壽喜燒暖心又暖胃。

一番地壽喜燒<台中大墩店>

店家地址：台中市南屯區大墩路552號

營業時間：週日-週四 11:00-22:00/週五-週六 11:00-23:00

預約電話：04-23232363

粉絲專頁：https://bit.ly/35M8nHt

停車資訊：公益路收費停車場(城市車旅)

－大墩十二街左轉，大英街右轉，停車場位於左方。

－消費滿500可抵停車1小時，一輛車最多折抵2小時。





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