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闖入愛麗絲仙境免費賞花！「2020台中花毯節」11/14登場，10米高紅心皇后必打卡

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
官方日前搶先曝光現場部分展區，其中10米高紅心皇后與模擬圖相似度極高，其他展區令人期待。圖／大玩台中-臺中觀光旅遊局臉書專頁、臺中市政府觀光旅遊局官網
官方日前搶先曝光現場部分展區，其中10米高紅心皇后與模擬圖相似度極高，其他展區令人期待。圖／大玩台中-臺中觀光旅遊局臉書專頁臺中市政府觀光旅遊局官網

花控們快跟愛麗絲來場冒險之旅！「2020台中國際花毯節」每年以在地特色花海為彩色基底，結合不同主題特展，並大方開放免費入場，成為熱門朝聖必訪景點之一。本回為歡慶10週年，特別結合膾炙人口的童話故事《愛麗絲夢遊仙境》，以「愛麗絲花境探險」為概念，將回憶中的經典場景搬至現實，讓大家賞花體驗大升級，美照也能進階新境界！

圖／大玩台中-臺中觀光旅遊局臉書專頁3D模擬動畫影片截圖
圖／大玩台中-臺中觀光旅遊局臉書專頁3D模擬動畫影片截圖

即將於11/14重磅登場的「2020新社花海暨台中國際花毯節」，今年首創「花卉沉浸式體驗」，以「愛麗絲花境探險」為主題，將展場塑造成柴郡貓造型迷宮，精心設計多個「夢境」與「迷宮」，每個岔路都有故事人氣明星柴郡貓提問，讓遊客根據自己的「抉擇」創造專屬的旅程結局。

圖／臺中市政府觀光旅遊局官網
圖／臺中市政府觀光旅遊局官網
圖／臺中市政府觀光旅遊局官網
圖／臺中市政府觀光旅遊局官網

而本次最受矚目的亮點莫過於主花毯，高達10米的紅心皇后在撲克牌士兵簇護下，朝愛麗絲飛奔，展現愛麗絲對抗皇后的情節。值得一提的是，特定時間還會搭配水霧四射與動態裝置，徹底升華觀感享受。

圖／臺中市政府觀光旅遊局官網
圖／臺中市政府觀光旅遊局官網

此外，吞雲吐霧的智蟲、瘋狂茶會的帽匠、大家最為熟悉的兔子都會一一現身園區，另有面對魔鏡的愛麗絲打卡區，讓人親臨現場就如同實際走入童話世界。

圖／臺中市政府觀光旅遊局官網
圖／臺中市政府觀光旅遊局官網
圖／大玩台中-臺中觀光旅遊局臉書專頁3D模擬動畫影片截圖
圖／大玩台中-臺中觀光旅遊局臉書專頁3D模擬動畫影片截圖

除了特色展區，花毯節自然少不了廣達30公頃的新社花海，園內以大波斯、白花波斯、黃波斯等各類波斯菊為主，搭配百合花、向日葵等展區，營造出不同色系的浪漫花毯。目前花海約開3成，預計開幕後就能賞見怒放的花姿。活動將從11/14正式開始，展期至12/6為止，連續23天可以自在爽拍，快準備好跟著白兔闖進這場夢幻的花境吧！

2020新社花海暨臺中國際花毯節

地址：台中市新社區協興街30號​
活動日期：11/14-/12/06​
開放時間：08:30-16:30

圖／大玩台中-臺中觀光旅遊局臉書專頁
圖／大玩台中-臺中觀光旅遊局臉書專頁

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