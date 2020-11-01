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彰化兼六園「巨型鳥巢」圓滾滾＋波波草好療癒！還有日系庭園＋落羽松步道
波波草又迎來超狂進化？彰化近期有處全新打卡亮點，圓滾滾的巨大造景猶如「巨型鳥巢」，前方還種有些許球狀的波波草，對比起來神似波波草祖孫輩同框，形成一幅超萌場景，難怪漸漸成為洗版IG的新寵兒。更令人驚喜的是，這處景點其實隱身於有台版兼六園美譽的「成美文化園」，不僅能免費入場，園內還有各大絕美必拍值得順遊，讓大家秒飛日本！
彰化永靖「成美文化園」占地達3.5公頃，園區內的日系庭園及夢幻林園美度爆表，保留散發小京都的氛圍，備受旅客歡迎。而最受關注的種籽地景藝術「巨大鳥巢迷宮」，日前已從去年的愛心化身圓球造型，周邊也多了波波草，整體更吸睛，遠拍或近距離以土色為背景拍網美照都適合，可謂全新必收美照，有興趣的人也可實際走入鳥巢內參觀。
園區分為三大區塊，其中「和園」坐擁山水美景、落羽松步道、瀑布等優美景緻，偌大的日式庭園空間內佈滿整齊規劃的植栽，走在橋上欣賞綠意盎然的景色，橋下則有清澈湖泊，充滿詩意又愜意。正值秋季還能順勢造訪落羽松秘境步道，不必人擠人，自在徜徉大自然間。
而園內保有歷史意義非凡的客家古厝「成美公堂」，這座百年古宅目前也正展出油紙傘裝置藝術，讓旅人手機記憶體拍到不夠用。「成美文化園」不僅是2020偽出國的好去處，亦是在地極具特色觀光景點，是時候選個時間一家大小出發去！
成美文化園
地址：彰化縣永靖鄉中山路二段60號
開放時間：每日09:00-17:00
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