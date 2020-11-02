台中6間人氣小店！ 帶你吃遍特選日料食堂、居酒屋

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興丼壽司/新鮮魚貨恆春直送！沒有最鮮，只有更鮮！

恆春直送漁貨，整碗排滿滿，十幾片新鮮生魚片做美麗擺盤，好看又好吃！不愛生食的朋友也有定食可以選擇喔！外表酥脆肉質軟嫩的雞腿排好誘人，而定食除了主餐還有沙拉、味噌湯跟松露蒸蛋，不怕吃不飽，只怕吃太飽！

▲炙燒看起來好美味，看著圖片彷彿能聞到燒香味。

▲隱身在巷弄裡的木質店面，擁有豐富菜色選擇！

【興丼壽司台中店】

地址：台中市北區衛道路218號

電話： 04 2235 5158

營業時間：11:00 -14:00；17:00 - 21:00

粉絲專頁：https://bit.ly/2LsBMP8

詳細介紹：https://bit.ly/2K7pSs4

虎川千代日式居酒屋/老宅改建居酒屋飄濃厚日本味！超豪邁鮭魚頭居然只要500元

由老宅重新裝潢改造而成的虎川千代，不僅保有老宅特殊風貌，還融合濃厚的日本風格元素在裡頭，營造出來的氛圍與氣勢讓人來過一次便愛上。

而店內最高CP值餐點「男子漢の大鮭頭」莫屬，一般來說外面的魚頭料理大多只有半份，且價格就已不斐，但【虎川千代居酒屋】的超豪邁鮭魚頭竟只要500元，用料完全毫不手軟，上桌後霸氣的鮭魚頭立刻成為餐桌焦點。

此外，也提供喜愛小酌的朋友非常多元的選擇，無論是生啤還是清酒，絕對有合你胃口的酒款。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

這款以超大啤酒杯盛裝的黑啤與生啤供你選擇！超豪邁1800CC的酒杯裝滿份量，就算是"男子漢"單手舉杯也稍嫌困難！

虎川千代日式居酒屋

店家地址：台中市西區向上北路156號

店家電話：04-23011102

營業時間：17:30~01:00

粉絲專頁：https://bit.ly/347oiPV

詳細介紹：https://bit.ly/3n0tw8o

禾採定食鍋物/「新鮮、在地、當季」不可缺一，谷關在地鱘龍魚好Q彈！

「禾採」強調「日式職人」般對於食材新鮮的要求以及對料理的講究，每份料理都「採」台灣在地好食材，製作細緻高雅的定食餐，想品嘗難得一見的鱘龍魚、究好豬、晏廷生菜，來這裡就對啦！

▲鱘龍魚、究好豬都是台灣在地好食材，沒聽過？表示你還不夠了解台灣美食喔。

【禾採 定食鍋物】

地址：台中市北屯區松竹路一段9號

電話：04-2437-6869

營業時間：11:00~14:00、17:00~20:00 (假日順延一小時)

粉絲專頁：http://bit.ly/2I7c66K

詳細介紹：https://bit.ly/2ZtEVRM

日月湖日本料理/別緻裝潢享氣氛，食材新鮮度十足超夠味

「以無菜單料理為主」的日月湖日本料理，是台中在地日本料理老店，精選日本魚貨，而且只使用新鮮食材，師傅精湛的好手藝，深獲大家喜愛。

海膽胡麻豆腐是師傅的手路菜，跟一般豆腐吃起來不一樣，使用日本進口胡麻醬，加上特製配方製成的豆腐，吃起來綿密滑順，濃濃的胡麻味，上面還放著馬糞海膽，再用一些魚子醬點綴。

日月湖除了吧台座位，其他座位都是包廂形式，不論是情侶、家庭聚會、多人用餐都非常適合，包廂與包廂之間也可以打通，可容納很多人唷！

日月湖日本料理

地址：台中市西區東興路三段154號

電話：04-23296116

營業時間：10:00-14:00 17:00-22:00

停車資訊：路邊停車

粉絲專頁：https://bit.ly/2XeJEcg

詳細介紹：https://bit.ly/3oqynAu

岩本町手作日式料理/精誠巷弄細火交織的匠心料理：獨門醬汁鰻魚飯

不惜重本採用活殺、現烤鰻魚的方式來製作傳統的鰻魚飯，【岩本町】是一間較偏向傳統日式料理店。招牌人氣鰻魚飯料理過程相當繁複，從活殺、拔刺到慢火烘烤至塗上獨家特調醬料，每個步驟絲毫不馬虎，完美體現日本職人精神！其他各類定食料理也個個不凡，店內的日式唐揚雞定食則為點餐率極高的一道品項，喜歡日料的朋友，不妨來西區踩點嚐鮮看看。

店內提供了半尾及整尾的鰻魚兩種選項供客戶選擇，份量自由拿捏，不造成過度浪費同時也造福口慾難耐的饕客。

岩本町

地址：台中市西區精誠十六街37號

電話：04 2325 2032

營業時間：上午11:30 - 下午2:00 、下午5:00 - 下午9:00

均消價位：$200~$500

粉絲專頁：http://bit.ly/2ORFBOi

森川丼丼/豪邁系海鮮生食！拼盤滿載10種海味！

超人氣日式丼飯「森川丼丼」在台中擁有兩間分店，一間在西屯區一間是北區梅亭街，主打生魚片、生熟食丼飯以及壽司，「極究極生魚片」魚、蝦、干貝全都放！

▲來自廣島的生蠔可是每日限量，要吃請早喔！

【森川丼丼─大橋橫町】

地址：台中市西屯區大墩十九街170號

電話：04 2310 5036

營業時間：上午11:00 - 下午2:00 、下午5:00 - 下午9:00

粉絲專頁：https://bit.ly/2MDC0DB

詳細介紹：https://bit.ly/2kzfv6p



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