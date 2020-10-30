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懶人包／冷颼颼的天氣就是要吃鍋！ 狂搜台中「8大特色鍋物」

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

▲圖片來源：小胖鮮鍋FB、IG@_susu813
▲圖片來源：小胖鮮鍋FB、IG@_susu813

冷颼颼的天氣就是要來鍋熱騰騰的火鍋，這可是這個季節最大的享受，台中的特色鍋物又特別多，不管鍾愛沙茶火鍋、酸菜白肉鍋、石頭火鍋、燒酒雞……等等都可以在台中找到想要的風味，看完文章心癢癢了嗎？吃個火鍋暖暖身吧！

上澄鍋物

吃鍋吃上火了嗎？不如試試上澄鍋物，它最特別的是野菜無料放題、飲品無限暢飲，而且還有特色甜點可以享用，店家主打31種新鮮野蔬放題，嚴選高品質的蔬菜，種類還與一般火鍋店很不同，蔬菜種類依照季節挑選最當令食材，讓你大口吃肉的同時也可以品嘗到新鮮的當季蔬菜。

▲圖片來源：IG@boltchan19861001
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▲圖片來源：IG@boltchan19861001
▲圖片來源：IG@boltchan19861001

上澄鍋物

店家地址：台中市中區自由路二段94號2樓(日曜天地)

營業時間：12:00-15:30/18:00-21:45(周末11:00-16:30)

台灣陳沙茶火鍋

名列台中三大沙茶火鍋之一的陳沙茶，被各大媒體和電視節目報導過，他就位在中區的巷仔內，是貨真價實的巷仔內美食。奇特的是它並沒有華麗的裝潢，但生意卻總是絡繹不絕，老闆說它們想要給客人的是大排檔的感覺，而說到陳沙茶不免要介紹一下它們店裡的活寶"陳老闆"，老闆會風趣的穿梭在各桌中，以認真風趣的態度幫大家介紹菜色，讓大家吃得滿足又開心。

▲圖片來源：IG@peilinoy
▲圖片來源：IG@peilinoy

▲圖片來源：IG@peilinoy
▲圖片來源：IG@peilinoy

台灣陳沙茶火鍋

店家地址：台中市中區台灣大道81巷23號(電子街)

營業時間：17:00-22:00(週一公休)

老舅的家鄉味

老舅一直都是台中有名的酸菜白肉火鍋店，老舅這一鍋的酸菜白肉鍋，是店裡道地的傳家寶，以家傳古法醃漬、自然發酵而成酸白菜聞名，清香的湯頭涮上白肉的瞬間，徹底征服你的味蕾！除了鍋物外它們的烙餅跟蔥油餅也是一大特色，吃火鍋怕油膩上火嗎？不如換個口味來吃看看道地的酸菜白肉鍋！

▲圖片來源：IG@fa_pon_winny
▲圖片來源：IG@fa_pon_winny

▲圖片來源：IG@_susu813
▲圖片來源：IG@_susu813

老舅的家鄉味

店家地址：台中市西區公益路258號

營業時間：11:30-14:00/17:00-22:00

九冠樓

誰說一個人不能吃火鍋的？冬天總是想吃熱呼呼的鍋物，總有時想一個人去吃火鍋的時候，這時候九冠樓就是你的好選擇！九冠樓石頭火鍋是台中個人小火鍋、燒酒雞的30年老店，算是平價小巧的鍋物，雖然一鍋看起來小小的，卻料多又實在，而且它的石頭火鍋湯頭喝起來非常的清甜！

▲圖片來源：IG@torotsai
▲圖片來源：IG@torotsai

▲圖片來源：IG@torotsai
▲圖片來源：IG@torotsai

九冠樓

店家地址：台中市西區美村路一段231號

營業時間：17:00-21:30(週一公休)

萬客什鍋

萬客的招牌可以說是它的燒酒雞，使用嚴選食材搭配烏骨雞與蛤蜊，燒酒料理與中藥熬煮而成，讓人從心裡到身體都暖和了起來，另外萬客的招牌人氣麻油炸蛋，炸得酥脆的麻油炸蛋，浸泡於火鍋湯頭約莫3-5秒的時間，再沾上胡椒鹽提味，那滋味只有吃過的人能夠形容！但是它沒辦法事先預約，只開放現場排隊，想吃鍋的饕客們要有排隊的心理準備喔！

▲圖片來源：Flickr_Ben Chen
▲圖片來源：Flickr_Ben Chen

▲圖片來源：Flickr_Ben Chen
▲圖片來源：Flickr_Ben Chen

萬客什鍋

店家地址：台中市北區漢口路四段16號(創始總店)

營業時間：11:30-04:00

小胖鮮鍋

如果你有聽過台中燒肉代表「屋馬」，那你一定不能錯過號稱有火鍋界的屋馬的「小胖鮮鍋」，除了崇德店外在台中總共有四間分店。小胖鮮鍋以高CP值的海鮮為主打，並選用霧峰香米在店內現碾現煮香Q米飯，現在想吃澎派痛風鍋已不用跑到台北了！台中就可以吃的到，而且店裡還有活體肥美的波士頓龍蝦，海鮮是每天新鮮產地直達，不用擔心不新鮮喔！

▲圖片來源：小胖鮮鍋FB
▲圖片來源：小胖鮮鍋FB

▲圖片來源：小胖鮮鍋FB
▲圖片來源：小胖鮮鍋FB

小胖鮮鍋

店家地址：台中市北屯區崇德路二段140號

營業時間：11:30-15:00/17:30-23:00(假日中午不休息)

House V好室鍋物

這間「House V好室鍋物」可以號稱是台中最美的火鍋店，一進門會先被它網美級的裝潢燒到，以純白與粉色系為其主體，再搭配上大量花草的元素，還沒開吃之前心情就大好！而近期推出的牛牛雙人套餐，一推出就大受好評，具有CHOICE和PRIME等級的肉品竟然一次給你三大盤，肉食主義的朋友千萬別錯過！

▲圖片來源：Sharelife_半糖微冰
▲圖片來源：Sharelife_半糖微冰

▲圖片來源：Sharelife_半糖微冰
▲圖片來源：Sharelife_半糖微冰

House V好室鍋物-逢甲店

店家地址：台中市西屯區逢甲路107號

營業時間：11:30–14:00 / 17:30–22:30(六日中午不休息)

詳細介紹：https://bit.ly/2HEzOdF

愛食鍋

如果大家之前有被超可愛芋泥熊與奶油熊燒到的話，一定會對這家「愛食鍋」有印象，前一陣推出的「肉盤、鮮蚵吃到飽」超值套餐也是造成極大轟動，而喜歡吃海鮮的朋友千萬不要錯過粒粒飽滿的北海道生食級干貝，可以選用生食、入鍋、炙燒三種不同的品嚐方式食用，也是來店必吃的不二選擇。

▲圖片來源：Sharelife_Zack
▲圖片來源：Sharelife_Zack

▲圖片來源：Sharelife_Zack
▲圖片來源：Sharelife_Zack

愛食鍋-台中西屯店

店家地址：台中市西屯區大墩二十街57號

營業時間：12:00-15:00/17:30-23:00

詳細介紹：https://bit.ly/3jvghKa

天氣微涼日子裡，想來一鍋嗎？在寒冷的冬天來上一個火鍋更是幸福的滋味，不管是與親朋好友一起團聚吃火鍋、或是忙碌的加班後想吃個暖呼呼的火鍋卻臨時找不到人，在這裡通通可以找到適合你的。


延伸閱讀>>【台中】新光黃昏市場好吃又好逛，6大銅板美食在這裡！

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