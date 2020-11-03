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【現在去哪兒】台中海線新玩法！跟著女孩美拍美食，再賞百萬夜景

聯合新聞網 / ShareLife分享生活
(圖片來源：IG@travelwith_2girs)
(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

誰說來台中只能去逛逢甲、一中或是去科博館、美術館這種老掉牙的行程？這次女孩們決定帶著我們深度探索台中周邊不一樣的景點，快點跟著女孩們的步伐準備出發吧！

▲圖片來源：IG@travelwith_2girs
▲圖片來源：IG@travelwith_2girs

近期在台中的龍井區出現一座夢幻的奇幻森林，擁有繽紛的海底世界佈景與巨大的長頸鹿裝置藝術，聽起來是不是超夢幻！而且女孩們偷偷說這裡入園免費喔！準備好來一趟魔幻之旅了嗎？Let’s go！

▲彷彿置身於神秘的海底世界(圖片來源：IG@travelwith_2girs)
▲彷彿置身於神秘的海底世界(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

▲超大朵的巨型扶桑花(圖片來源：IG@travelwith_2girs)
▲超大朵的巨型扶桑花(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

原來這座魔幻森林是第六屆AAM精銳藝術節的展覽作品，《藝游位境 漫遊。奇幻。森林。》這個展覽只展出到2020/12/27為止，展區就位在充滿人文藝術氛圍的東海藝術特區遊園北路上，利用有限的空間打造了「奇幻森林」藝術地景。

▲白色竹林風也超夢幻(圖片來源：IG@travelwith_2girs)
▲白色竹林風也超夢幻(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

此次的精銳藝術節邀請了六位當代藝術家與景觀學者，共同打造戶外大型藝術展「藝游位境」，展區以要4個人才能環抱的巨型紅色扶桑花、高達四米五的長頸鹿母子情、純白的迷你竹海、海龜優游的海底世界、深情等候的燈泡人等作品，構成一個超現實夢幻場景。「藝游位境」展區雖然不大，但看女孩們拍照拍到停不下來，就知道這奇幻森林的魔幻魅力有多大了！

▲利用一旁的蘆葦可以拍出秋意的感覺(圖片來源：IG@travelwith_2girs)
▲利用一旁的蘆葦可以拍出秋意的感覺(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

▲要注意這個展覽只到12/27為止喔！(圖片來源：IG@travelwith_2girs)
▲要注意這個展覽只到12/27為止喔！(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

《藝游位境 漫遊。奇幻。森林。》

展覽地址：台中市龍井區遊園北路40號

展覽時間：2020/09/20-2020/12/27

展覽門票：免費參觀

詳細介紹：https://bit.ly/3dIqdP0

拍美照拍到手軟的女孩們，終於決定饒了我們，接下來要帶我們去逛中部最大且為全台灣首座海港型Outlet「MITSUI Outlet PARK」，也就是我們耳熟能詳的三井Outlet，這邊也擁有全台唯一高達60M海景摩天輪，不管白天或是黑夜拍起來都具有不同的美感。

▲摩天輪旁的彩色貨櫃屋也成了拍照的熱門景點(圖片來源：IG@travelwith_2girs)
▲摩天輪旁的彩色貨櫃屋也成了拍照的熱門景點(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

▲來自日本的「銀章魚燒」(圖片來源：IG@travelwith_2girs)
▲來自日本的「銀章魚燒」(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

▲「炸鮮生」的招牌也太可愛了！(圖片來源：IG@travelwith_2girs)
▲「炸鮮生」的招牌也太可愛了！(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

在三井Outlet最吸睛的地標海景摩天輪旁，有充滿著海港設計元素的繽紛貨櫃市集，而且這邊的店家都超有特色的，像是從日本來的章魚燒的「銀章魚燒」、以新鮮魚貨手作現炸料理的「炸鮮生」、把刈包變精緻美食的「意利珍」、主打外酥內Q的烈日鬆餅「甜心喜椪」，女孩們已經等不及要品嚐美食了！

▲去不了日本，也可以吃到道地章魚燒(圖片來源：IG@travelwith_2girs)
▲去不了日本，也可以吃到道地章魚燒(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

▲外酥內軟的鬆餅(圖片來源：IG@travelwith_2girs)
▲外酥內軟的鬆餅(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

品嚐完美味的下午茶後，女孩們開始逛了起來，三井Outlet匯集國際品牌、特色餐飲、娛樂設施約170家店舖，不僅好吃好玩又超好逛！一不小心就逛到了傍晚，女孩們早就想好了晚餐要去三井Outlet二樓品嚐「Kua Aina 夏威夷漢堡」，採用100%高級牛肉，再透過火山熔岩燒烤出細膩講究的美味漢堡排，像是女孩們點的酪梨牛肉堡、俱樂部烤雞三明治也都是店內的招牌菜色喔！

▲準備好要享用大餐囉！(圖片來源：IG@travelwith_2girs)
▲準備好要享用大餐囉！(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

▲鮮嫩多汁的俱樂部烤雞三明治(圖片來源：IG@travelwith_2girs)
▲鮮嫩多汁的俱樂部烤雞三明治(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

▲夜晚的三井Outlet也很好拍(圖片來源：IG@travelwith_2girs)
▲夜晚的三井Outlet也很好拍(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

MITSUI Outlet PARK 台中港

景點地址：台中市梧棲區臺灣大道十段168號

營業時間：週一~週五11:00-21:30/週六~週日(含國定假日) 10:30-21:30

詳細介紹：https://bit.ly/35h4DNP

說到台中夜景勝地，大多的人可能會直接聯想到望高寮或是都會公園，但其實位於清水的「鰲峰山觀景平台」也是不錯的選擇，女孩們一登上觀景平台就忍不住奔跑了起來，急著想把百萬夜景盡收眼底，在這裡可以邊吹著微風邊欣賞海線的百萬夜景，十分適合吃完晚餐後來走走散心。

▲鰲峰山可以欣賞到台中海線整片的夜景(圖片來源：IG@bb211019)
▲鰲峰山可以欣賞到台中海線整片的夜景(圖片來源：IG@bb211019)

▲整片夜景如銀河一般耀眼(圖片來源：IG@shy_team_photo)
▲整片夜景如銀河一般耀眼(圖片來源：IG@shy_team_photo)

「鰲峰山觀景平台」是許多喜愛夜拍的攝影師首選之地，夕陽西下後路燈亮起，黃澄澄的星芒宛如一條銀河般，吸引不少攝影師專程帶著腳架與相機前來拍攝，女孩們也貼心提醒大家晚上這邊風比較大，來此欣賞璀璨夜景的同時也要記得帶件外套喔！

▲跟著女孩們一起欣賞夜景當作此次小旅行的ENDING(圖片來源：IG@shy_team_photo)
▲跟著女孩們一起欣賞夜景當作此次小旅行的ENDING(圖片來源：IG@shy_team_photo)

鰲峰山觀景平台

景點地址：台中市清水區鰲海路70號

詳細介紹：https://bit.ly/3jhJJ6n

跟著女孩們出遊總是時間過得特別快，也才知道原來台中海線還有這種玩法，若想要知道更多新鮮事，可別忘了看看兩個女孩的吃喝玩樂遊記【現在去哪兒】，最新旅遊與美食資訊都在那兒！

台中海線玩樂路線：藝游位境→MITSUI Outlet PARK 台中港→鰲峰山觀景平台


延伸閱讀>>【現在去哪兒】桃園室內景點超好玩！跟著女孩晴天雨天都不怕

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展覽 夜景 漢堡

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