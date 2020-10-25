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走入冬季戀歌場景！彰化田尾小葉欖仁「飄雪森林」空靈仙照輕鬆拍
不出國就能賞雪！身為寶島的台灣不僅坐擁山水美景，每季花海、樹田都是特色必拍，而迎來絲絲涼意的秋季後，各處獨特偽雪景也漸漸登場。除了隨風搖曳的芒花、嘉義空心菜田、彰化雪白波波草，田尾還有一處夢幻「飄雪森林」秘境，讓人彷彿走入經典韓劇《冬季戀歌》場景，秒飛韓國南怡島！
位於彰化田尾的「彩色小葉欖仁樹田」，為近年躥升為IG熱門打卡亮點的私人園地，園內整齊種滿高聳的彩色小葉欖仁樹，目前近看葉片帶點綠意，隨手能拍出媲美落羽松林的秋意美照。神奇的是，漸漸變淡的樹色在遠拍之下如同一座被飄雪覆蓋的「銀白森林」，穿上一襲白色洋裝，再搭配光影，唯美指數爆棚，被網友譽為台版南怡島。
除了仙氣版本，若當天沒有陽光，調個冷色系立馬化身「魔法森林」，輕鬆收藏空靈美照。雪白花期預計可至今年底前，過後會再變色，樹況則要依現場狀況為準，不過狹長的小葉欖仁隧道十分好拍，偏好什麼風格都能調整，但提醒大家記得垃圾不落地，一起好好愛護環境及保護園主心血喔！
彩色小葉欖仁樹田
地址：彰化縣田尾鄉民權路309巷、平和路二段522號
入園收費標準：每人50元，附送礦泉水乙瓶
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