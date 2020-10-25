快訊

【2020美國大選】川普若潰敗 共和黨主導的參議院跟著陪葬

2架美空軍B1B轟炸機 今現蹤台灣東南海域　

聽新聞
test
0:00 / 0:00

走入冬季戀歌場景！彰化田尾小葉欖仁「飄雪森林」空靈仙照輕鬆拍

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@153_mom授權
圖／IG@153_mom授權

不出國就能賞雪！身為寶島的台灣不僅坐擁山水美景，每季花海、樹田都是特色必拍，而迎來絲絲涼意的秋季後，各處獨特偽雪景也漸漸登場。除了隨風搖曳的芒花、嘉義空心菜田彰化雪白波波草，田尾還有一處夢幻「飄雪森林」秘境，讓人彷彿走入經典韓劇《冬季戀歌》場景，秒飛韓國南怡島！

圖／IG@tw.plover319授權、IG@153_mom授權
圖／IG@tw.plover319授權IG@153_mom授權

位於彰化田尾的「彩色小葉欖仁樹田」，為近年躥升為IG熱門打卡亮點的私人園地，園內整齊種滿高聳的彩色小葉欖仁樹，目前近看葉片帶點綠意，隨手能拍出媲美落羽松林的秋意美照。神奇的是，漸漸變淡的樹色在遠拍之下如同一座被飄雪覆蓋的「銀白森林」，穿上一襲白色洋裝，再搭配光影，唯美指數爆棚，被網友譽為台版南怡島。

圖／IG@153_mom授權、IG@shinyqqq授權
圖／IG@153_mom授權IG@shinyqqq授權

除了仙氣版本，若當天沒有陽光，調個冷色系立馬化身「魔法森林」，輕鬆收藏空靈美照。雪白花期預計可至今年底前，過後會再變色，樹況則要依現場狀況為準，不過狹長的小葉欖仁隧道十分好拍，偏好什麼風格都能調整，但提醒大家記得垃圾不落地，一起好好愛護環境及保護園主心血喔！

圖／IG@maxhung1210授權
圖／IG@maxhung1210授權

彩色小葉欖仁樹田

地址：彰化縣田尾鄉民權路309巷、平和路二段522號

入園收費標準：每人50元，附送礦泉水乙瓶

延伸閱讀：

整座機場搬進台北101！全新「2D咖啡廳」拿登機證搭飛機，還能大啖飛機餐

超夢幻「粉紅棉花糖海」！桃園「向陽農場」也有粉黛亂子草

彰化旅遊

相關新聞

走入冬季戀歌場景！彰化田尾小葉欖仁「飄雪森林」空靈仙照輕鬆拍

不出國就能賞雪！身為寶島的台灣不僅坐擁山水美景，每季花海、樹田都是特色必拍，而迎來絲絲涼意的秋季後，各處獨特偽雪景也漸漸登場。除了隨風搖曳的芒花、嘉義空心菜田、彰化雪白波波草，田尾還有一處夢幻「飄雪森

台中清水米糕爭霸戰！王塔 vs 阿財 排隊名店必吃你選哪一個？

udn走跳美食／隨裕而安 台中清水這地方以「米糕」著稱，當地的米糕店好多家，這時候不管是觀光客還是在地人，都會提到這兩家：王塔、阿財。這兩家彼此距離很近，步行往返吃遍兩家是很容易的事情，所以

唯美粉紅花海、耀眼黃金海！ 台中外埔「三大花海」一次賞

秋意漸濃也到了賞花的季節，一般講到台中賞花勝地會先想到的都是新社花海，不過其實在台中外埔區也有一片美麗的花海，而且一次就可觀賞到三種不同的花種。

玻璃媽祖廟好夢幻！20處「彰化景點美食精選」　文青旅行單車就能抵達

假日想要來個兩天一夜又不知道要去哪嗎？小編今天想介紹一下彰化小旅行。推薦20個好吃好玩的彰化景點給你，其中包含騎YOUBIKE就能到的彰化市文青景點，以及古色古香的老宅咖啡廳，還有充滿故事的鹿港小鎮。心動了嗎？背起背包LET'S GO!

穿龍袍、鳳袍大口吃肉！台中首家「宮廷風燒肉」　延禧攻略主題快朝聖

提到台中烤肉，如果只想到「屋馬燒肉」就遜囉！台中近期新增一處以「延禧攻略」為主題的燒肉店，不僅全店裝潢走中式宮廷風，一踏入店內就會聽到「皇上、皇后駕到」，更大亮點是實際能穿上龍袍、鳳袍吃烤肉，創意十足

南投「中興新村」美食特輯！6大隱藏版特色美食，三明治冰磚、餡餅粥必吃

中興新村於民國四十六年時完建，佔地面積約有兩百公頃，早期是為台灣省政府仿造英國新市鎮的模式所打造，是一座辦公機構與住宅區為一體的行政社區，現今成為了適合家族一起出遊的好地方，其中也隱藏了許多美食等著我們去發掘！

【現在去哪兒】老宅美食、廢墟風打卡點！跟著女孩們來趟台中奇幻之旅

現在去哪兒？有哪兒好吃、哪兒好玩？跟著兩個懂吃、懂旅行的女孩一起，來台中探訪一場由老宅改建組成的奇幻旅行吧！

【現在去哪兒】「日月潭」網美行程！跟著女孩輕旅行，一日踩點免煩惱

現在去哪兒？有哪兒好吃、哪兒好玩？跟著兩個懂吃、懂旅行的女孩一起，來趟日月潭的悠閒一日遊吧！

台版加拿大！南投「奧萬大國家森林遊樂區」賞楓必去，交通、周邊景點一次看

天氣漸漸轉涼，邁入了最喜歡的秋天。秋天最明顯的變化就是楓葉轉紅，說到楓葉第一時間一定會想到加拿大，再來就是奧萬大了。每年十月到隔年三月是賞楓季，出發前讓我們先一起來看看賞楓聖地－奧萬大怎麼玩吧！

台中「無菜單咖啡」木屋秘境！彷彿置身熱帶島嶼，喝老闆特調放空耍廢

咖啡控先列入必訪清單！台中有家隱身南屯的特色咖啡廳，戶外因植栽營造出南國氛圍，走入木屋內則像踏入隱世秘境，時間彷彿瞬間凍結。而店內最特別莫過於「無菜單咖啡」，每日老闆都會親自沖煮特調咖啡，每杯都充滿驚

不只欒樹滿開，落羽松森林也轉紅了！南投「三色落羽松大道」夢幻好拍

入秋之際，全台掀起「彩色欒樹」搶拍熱潮，其實南投也有處漸層秘境，已悄然聚集了不少在地人及攝影人，只為搶拍翠綠、鮮黃、金紅交織的夢幻景觀，整齊排開的落羽松森林美度毫不遜色，大家準備走起！ 位於南投

【現在去哪兒】挖掘古早味、探訪新秘境　跟著愛玩女孩來趟台中輕旅行

現在去哪兒？有哪兒好吃、哪兒好玩？跟著兩個懂吃、懂旅行的女孩一起，到台中來場說走就走的微旅行吧！

熱門新聞

時尚藍好美！新竹縣首座200公尺「滑輪溜冰場」 11月即將落成

金山、萬里、石門小旅行！ 「北海岸」美食美景+兩天一日遊懶人包

走入冬季戀歌場景！彰化田尾小葉欖仁「飄雪森林」空靈仙照輕鬆拍

在地人推薦美味！花東聚會首選高CP值「歐鄉牛排」 平價高檔的專業牛排館

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。