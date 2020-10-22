唯美粉紅花海、耀眼黃金海！ 台中外埔「三大花海」一次賞

台中的外埔區就介於大甲溪與大安溪之間，以其稻米之產量而言是台中市第二大米倉，台灣稻田大多為二期稻作，收割前一個半月，可見綠油油稻田，之後結穗即為金黃稻浪，收割後一個月休耕的田地就幻化作一片片的花海，因不同地區種植種類而異，波斯菊、向日葵或是百日草花海，也成了農村間另類的美景。

▲圖片來源：攝影師徐世超

位於外埔二崁路385巷處有一片美麗的粉色波絲菊花海，波斯菊淡紅淺紫的枝條，一簇簇柔粉色花海，在風中搖曳擺盪，不只色彩繽紛其花姿更是惹人憐愛。波斯菊直挺挺的莖桿與細緻的花瓣，彷彿一片浪漫的粉色地毯，也吸引許多路過的民眾駐足拍照。

▲圖片來源：攝影師徐世超

▲圖片來源：攝影師徐世超

在不遠處約莫20公尺處則是另一片閃耀著金黃色的花海，每年的6至10月，正是向日葵的花季，放眼望去一整片花海金黃燦爛，看著金黃色的向日葵隨著微風搖曳，美不勝收，若想要欣賞那如太陽般耀眼的金黃色花海，可別錯過了觀賞的時間。

▲圖片來源：攝影師徐世超

▲圖片來源：攝影師徐世超

而在附近的甲后路轉三環路100公尺路旁則有一片粉橘色的百日草花海，百日草又稱百日菊、火球花、步步高，因百日草第一朵花開在頂端，側枝頂端開花會比第一朵開的更高，所以又得名「步步高」。閃著紅豔豔光芒的百日草，在秋季溫暖的陽光及徐徐微風撥弄下，吸睛效果十足。

▲圖片來源：攝影師徐世超

▲圖片來源：攝影師徐世超

現在來一趟台中外埔可以一次觀賞到三種不同的花海，不管是波斯菊、向日葵、百日草花海都可以一次滿足！而且此處的花海都是稻田收割後種植的，全都是免費參觀不需要再另外付費，也提醒大家發揮公德心，不要隨意丟垃圾，以及要好好愛惜這處花海唷。

▲圖片來源：攝影師徐世超

▲圖片來源：攝影師徐世超





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