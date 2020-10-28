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落羽松秘境「水漾森林」重新開放！泰安全新網美風造景超好拍

聯合新聞網 / ShareLife分享生活
圖片來源：攝影師徐世超
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說到秋天的美景果然就是落羽松。在南投139縣道落羽松林開始變色後，接著就是台中后里泰安國小旁的落羽松水漾森林祕境也悄悄開始轉紅，想來此處感受秋意的人可要把握時間。

圖片來源：攝影師徐世超
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而且近期水漾森林還新增一些裝置藝術與廁所使用，有蜻蜓、摩托車、mini奧斯汀經典老車、三輪車可拍攝，最棒的是落羽松林內還有洋傘座位區，可以愜意的休憩喝茶吃東西。

圖片來源：攝影師徐世超
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因為水漾森林的遊客人數不斷增加，也有環境相關的考量，從2020/10/16日開始收入場費50元、120公分以下兒童免費入園，來這邊玩的遊客要注意了。目前10月中旬這裡的落羽松還未到達最美麗的狀態，約莫10月底以後到11月中旬會大量變色、12月會完全轉紅，想要欣賞最美麗狀態落羽松的朋友可以參考。

圖片來源：攝影師徐世超
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台中泰安水漾森林

地點：台中市后里區安眉路5號

開放時間：09:00-17:30

收費：$50清潔費(120公分以下兒童免費)


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落羽松 裝置藝術 美景

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