台中清水米糕爭霸戰！王塔 vs 阿財 排隊名店必吃你選哪一個？
udn走跳美食／隨裕而安
台中清水這地方以「米糕」著稱，當地的米糕店好多家，這時候不管是觀光客還是在地人，都會提到這兩家：王塔、阿財。這兩家彼此距離很近，步行往返吃遍兩家是很容易的事情，所以我就來同時品嚐這兩家清水著名的米糕店了，看看到底哪一家比較厲害。
王塔米糕
這天是週日，慕名而來王塔的觀光客真的是不少，隨時都是大排長龍。
王塔米糕很霸氣的就是隔壁有自己的停車場，而且停車場還不小，但即便是這樣，我看現場要停進去的車也是在排隊，造成附近交通壅塞。
不論外帶還是內用，都先在外面排隊，到點餐區點好以後，內用的人自己去找位置坐下來，外帶的人則是去外帶區繼續排隊等領便當（咦這樣講是不是怪怪der？）
這就是王塔米糕。
點餐區說不指定辣度的話，都會有一點辣，我就按照店家的預設值來點餐，結果吃起來實在是沒有辣感，不知道是預設的辣度很低，還是我這一份根本沒加辣？
到底吃起來如何等看完阿財一起說。
阿財米糕
阿財的人氣也是超高，一樣大排長龍，只是內用與外帶兩排是直接分成兩條動線，不像王塔先混合排隊。
內用排隊隊伍比外帶要短很多，可見大部分的人都是來外帶的，但即便如此，店內也是座無虛席。
點餐時有問我要不要辣，我想說王塔的預設值是有辣，為求公平所以在阿財這邊就主動點小辣，結果吃起來真辣，絕對是小辣以上的辣度。
把米糕拌開來，油香油香的。
而且裡面還有一片瘦肉？
肥肉也不少，這樣才好吃呀！
王塔 vs 阿財到底哪家好？
排隊動線
我比較不喜歡王塔的排隊動線，因為是內用外帶混在一起點餐，外帶還要重新等，有點佔用內部用餐空間，較為可惜；阿財外帶內用各一排比較好。
口味
王塔的告示牌上說不指明辣度則是都會有辣，但吃起來卻不怎麼辣，阿財點餐時說要辣，結果吃起來明顯有辣味。
味道上阿財比王塔要好很多，或是說我偏好阿財的口味，一方面阿財有肥肉很好吃，而且裡面還有瘦肉一片，同樣40元，阿財明顯料多又更美味。
但寫到這邊，我要很誠實的跟大家說，我不是很懂「米糕」的定位？這應該是我這輩子第一次吃清水米糕。以前有吃過的就是「筒仔米糕」和台南米糕了，有的筒仔米糕像是油飯，有的其實就很像這次吃的清水米糕，而台南的米糕可能還會加上小黃瓜和肉鬆，我想他們的共同點就是用糯米飯取代白飯，剩下肉汁肉末配菜怎麼組合就看店家巧思了。
清水米糕對我來說很像是北部的滷肉飯，所以不免會套用我對滷肉飯的喜好到清水米糕上，有肥肉帶鹹香、甚至肉汁有點黏口的阿財自然獲得我的青睞了。
停車
王塔自己旁邊就有停車場，而且鄰近一旁的紫雲巖也提供一片停車場，所以相對來說王塔的停車難度比較低。但也相信會有人停在王塔然後去吃阿財的，因為距離真的不遠啊～我這次是王塔停不進去，紫雲巖的停車場繞半天也沒有機會，只好停到老遠的地方再步行回來。
綜合評價
當然選阿財！
文末隨筆
其實阿財老闆在網路上對於顧客的指教回應相當有特色（甚至霸氣… ）有興趣人點這裡可以看到別人熱心整理阿財的精華，或者自己到Google 地圖上的阿財慢慢看囉！
王塔米糕
台中市清水區中興街30-1號(地圖點此)
阿財米糕
台中市清水區西寧路105號(地圖點此)
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