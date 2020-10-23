快訊

台南兒子拿榔頭爆打母親致死 鄰居聽到慘烈求救聲報警

美大選終辯民調結果出爐！拜登獲5成3支持又勝川普

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中清水米糕爭霸戰！王塔 vs 阿財 排隊名店必吃你選哪一個？

隨裕而安 / 文、圖／隨裕而安

udn走跳美食／隨裕而安

台中清水這地方以「米糕」著稱，當地的米糕店好多家，這時候不管是觀光客還是在地人，都會提到這兩家：王塔、阿財。這兩家彼此距離很近，步行往返吃遍兩家是很容易的事情，所以我就來同時品嚐這兩家清水著名的米糕店了，看看到底哪一家比較厲害。

王塔米糕

這天是週日，慕名而來王塔的觀光客真的是不少，隨時都是大排長龍。

王塔米糕很霸氣的就是隔壁有自己的停車場，而且停車場還不小，但即便是這樣，我看現場要停進去的車也是在排隊，造成附近交通壅塞。

不論外帶還是內用，都先在外面排隊，到點餐區點好以後，內用的人自己去找位置坐下來，外帶的人則是去外帶區繼續排隊等領便當（咦這樣講是不是怪怪der？）

這就是王塔米糕。

點餐區說不指定辣度的話，都會有一點辣，我就按照店家的預設值來點餐，結果吃起來實在是沒有辣感，不知道是預設的辣度很低，還是我這一份根本沒加辣？

到底吃起來如何等看完阿財一起說。

阿財米糕

阿財的人氣也是超高，一樣大排長龍，只是內用與外帶兩排是直接分成兩條動線，不像王塔先混合排隊。

內用排隊隊伍比外帶要短很多，可見大部分的人都是來外帶的，但即便如此，店內也是座無虛席。

點餐時有問我要不要辣，我想說王塔的預設值是有辣，為求公平所以在阿財這邊就主動點小辣，結果吃起來真辣，絕對是小辣以上的辣度。

把米糕拌開來，油香油香的。

而且裡面還有一片瘦肉？

肥肉也不少，這樣才好吃呀！

王塔 vs 阿財到底哪家好？

排隊動線

我比較不喜歡王塔的排隊動線，因為是內用外帶混在一起點餐，外帶還要重新等，有點佔用內部用餐空間，較為可惜；阿財外帶內用各一排比較好。

口味

王塔的告示牌上說不指明辣度則是都會有辣，但吃起來卻不怎麼辣，阿財點餐時說要辣，結果吃起來明顯有辣味。

味道上阿財比王塔要好很多，或是說我偏好阿財的口味，一方面阿財有肥肉很好吃，而且裡面還有瘦肉一片，同樣40元，阿財明顯料多又更美味。

但寫到這邊，我要很誠實的跟大家說，我不是很懂「米糕」的定位？這應該是我這輩子第一次吃清水米糕。以前有吃過的就是「筒仔米糕」和台南米糕了，有的筒仔米糕像是油飯，有的其實就很像這次吃的清水米糕，而台南的米糕可能還會加上小黃瓜和肉鬆，我想他們的共同點就是用糯米飯取代白飯，剩下肉汁肉末配菜怎麼組合就看店家巧思了。

清水米糕對我來說很像是北部的滷肉飯，所以不免會套用我對滷肉飯的喜好到清水米糕上，有肥肉帶鹹香、甚至肉汁有點黏口的阿財自然獲得我的青睞了。

停車

王塔自己旁邊就有停車場，而且鄰近一旁的紫雲巖也提供一片停車場，所以相對來說王塔的停車難度比較低。但也相信會有人停在王塔然後去吃阿財的，因為距離真的不遠啊～我這次是王塔停不進去，紫雲巖的停車場繞半天也沒有機會，只好停到老遠的地方再步行回來。

綜合評價

當然選阿財！

文末隨筆

其實阿財老闆在網路上對於顧客的指教回應相當有特色（甚至霸氣… ）有興趣人點這裡可以看到別人熱心整理阿財的精華，或者自己到Google 地圖上的阿財慢慢看囉！

王塔米糕

台中市清水區中興街30-1號(地圖點此)

阿財米糕

台中市清水區西寧路105號(地圖點此)

文章來源：隨裕而安 FB：隨裕而安

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

觀光 滷肉飯 便當 走跳美食 台中美食 古早味

相關新聞

台中清水米糕爭霸戰！王塔 vs 阿財 排隊名店必吃你選哪一個？

udn走跳美食／隨裕而安 台中清水這地方以「米糕」著稱，當地的米糕店好多家，這時候不管是觀光客還是在地人，都會提到這兩家：王塔、阿財。這兩家彼此距離很近，步行往返吃遍兩家是很容易的事情，所以

唯美粉紅花海、耀眼黃金海！ 台中外埔「三大花海」一次賞

秋意漸濃也到了賞花的季節，一般講到台中賞花勝地會先想到的都是新社花海，不過其實在台中外埔區也有一片美麗的花海，而且一次就可觀賞到三種不同的花種。

玻璃媽祖廟好夢幻！20處「彰化景點美食精選」　文青旅行單車就能抵達

假日想要來個兩天一夜又不知道要去哪嗎？小編今天想介紹一下彰化小旅行。推薦20個好吃好玩的彰化景點給你，其中包含騎YOUBIKE就能到的彰化市文青景點，以及古色古香的老宅咖啡廳，還有充滿故事的鹿港小鎮。心動了嗎？背起背包LET'S GO!

穿龍袍、鳳袍大口吃肉！台中首家「宮廷風燒肉」　延禧攻略主題快朝聖

提到台中烤肉，如果只想到「屋馬燒肉」就遜囉！台中近期新增一處以「延禧攻略」為主題的燒肉店，不僅全店裝潢走中式宮廷風，一踏入店內就會聽到「皇上、皇后駕到」，更大亮點是實際能穿上龍袍、鳳袍吃烤肉，創意十足

南投「中興新村」美食特輯！6大隱藏版特色美食，三明治冰磚、餡餅粥必吃

中興新村於民國四十六年時完建，佔地面積約有兩百公頃，早期是為台灣省政府仿造英國新市鎮的模式所打造，是一座辦公機構與住宅區為一體的行政社區，現今成為了適合家族一起出遊的好地方，其中也隱藏了許多美食等著我們去發掘！

【現在去哪兒】老宅美食、廢墟風打卡點！跟著女孩們來趟台中奇幻之旅

現在去哪兒？有哪兒好吃、哪兒好玩？跟著兩個懂吃、懂旅行的女孩一起，來台中探訪一場由老宅改建組成的奇幻旅行吧！

【現在去哪兒】「日月潭」網美行程！跟著女孩輕旅行，一日踩點免煩惱

現在去哪兒？有哪兒好吃、哪兒好玩？跟著兩個懂吃、懂旅行的女孩一起，來趟日月潭的悠閒一日遊吧！

台版加拿大！南投「奧萬大國家森林遊樂區」賞楓必去，交通、周邊景點一次看

天氣漸漸轉涼，邁入了最喜歡的秋天。秋天最明顯的變化就是楓葉轉紅，說到楓葉第一時間一定會想到加拿大，再來就是奧萬大了。每年十月到隔年三月是賞楓季，出發前讓我們先一起來看看賞楓聖地－奧萬大怎麼玩吧！

台中「無菜單咖啡」木屋秘境！彷彿置身熱帶島嶼，喝老闆特調放空耍廢

咖啡控先列入必訪清單！台中有家隱身南屯的特色咖啡廳，戶外因植栽營造出南國氛圍，走入木屋內則像踏入隱世秘境，時間彷彿瞬間凍結。而店內最特別莫過於「無菜單咖啡」，每日老闆都會親自沖煮特調咖啡，每杯都充滿驚

不只欒樹滿開，落羽松森林也轉紅了！南投「三色落羽松大道」夢幻好拍

入秋之際，全台掀起「彩色欒樹」搶拍熱潮，其實南投也有處漸層秘境，已悄然聚集了不少在地人及攝影人，只為搶拍翠綠、鮮黃、金紅交織的夢幻景觀，整齊排開的落羽松森林美度毫不遜色，大家準備走起！ 位於南投

【現在去哪兒】挖掘古早味、探訪新秘境　跟著愛玩女孩來趟台中輕旅行

現在去哪兒？有哪兒好吃、哪兒好玩？跟著兩個懂吃、懂旅行的女孩一起，到台中來場說走就走的微旅行吧！

【現在去哪兒】琉璃仙境、純白教堂超好拍！員林小旅行一日規劃

現在去哪兒？有哪兒好吃、哪兒好玩？跟著兩個懂吃、懂旅行的女孩一起，到員林來場說走就走的微旅行吧！

熱門新聞

台南80年永記虱目魚驚傳歇業！業者：從月底起要休息3個月

夢幻美景夕照彩霞雲海同時出現 阿里山出大景遊客驚喜

搭國光客運1815大啖萬里蟹 遊台灣最美維納斯海岸

台中清水米糕爭霸戰！王塔 vs 阿財 排隊名店必吃你選哪一個？

苗栗老適在一起生活節 11月7日登場

千年巨木 夢幻方舟…拉拉山一日攻略

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。