穿龍袍、鳳袍大口吃肉！台中首家「宮廷風燒肉」　延禧攻略主題快朝聖

提到台中烤肉，如果只想到「屋馬燒肉」就遜囉！台中近期新增一處以「延禧攻略」為主題的燒肉店，不僅全店裝潢走中式宮廷風，一踏入店內就會聽到「皇上、皇后駕到」，更大亮點是實際能穿上龍袍、鳳袍吃烤肉，創意十足，古裝劇迷一定不能錯過！

圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse授權 圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse授權

這家位於黎明路上的「墨妃家燒肉」新開不久，為台中首家以「延禧攻略」為設計概念的宮廷風烤肉店，除了滿滿京城感的店裝，菜單則是以主角們命名，像是「富察皇后」、「令貴妃」、「昭華公主」等套餐，看了令人會心一笑。特別的是，店內提供皇上、皇后清朝服裝，讓興趣的粉絲還能現場換裝，來場完美的宮廷饗宴。

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部落客謝蘿莉到訪當日點購「妃嬪」套餐，整套包含高達16道食材，一次吃得到號稱世界上最好吃豬肉的「伊比利老饕豬」、「1855乾式熟成牛」、「薄切蔥鹽牛舌」、「日本A5和牛」等頂級肉品，每款都被讚鮮嫩好吃，簡單烤一烤，撒點玫瑰鹽或相應調味料就已美味指數極高。

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此外，套餐也含鮮魚煲等佳餚，還吃得到沙拉前菜、飲料、甜品等，像是「枸杞奶酪」獨特風味就使人驚喜。而與一般燒肉店不同的是，「墨妃家燒肉」提供親自熬煮的「蔥蒜豚骨湯」，濃郁熱湯可以無限喝到飽，整體高CP值備受好評。未來想要吃烤肉時，不妨考慮到此一訪，吃美食之餘還能收穫有趣的體驗，在現代當一次皇上、皇后呢！

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墨妃家燒肉

地址：台中市南屯區黎明路二段212號

營業時間：平日17:00-01:00；假日11:30-14:00、17:00-01:00

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