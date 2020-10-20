玻璃媽祖廟好夢幻！20處「彰化景點美食精選」　文青旅行單車就能抵達

假日想要來個兩天一夜又不知道要去哪嗎？小編今天想介紹一下彰化小旅行。推薦20個好吃好玩的彰化景點給你，其中包含騎YOUBIKE就能到的彰化市文青景點，以及古色古香的老宅咖啡廳，還有充滿故事的鹿港小鎮。心動了嗎？背起背包LET'S GO!

彰化市景點推薦

涼涼秋日騎Youbike遊彰化市區是很不錯的遊覽方式，出彰化火車站後就能看到Youbike的租借站，數個彰化市區的景點靠腳踏車都能到達，小編建議可以這樣安排彰化市區一日遊：

早上：精誠中學>阿璋肉圓>彰北牛乳大王

下午：青青的島/愛智文具房>彰化扇形車庫/忠權社區>茉莉莉>不二坊>八卦山

彰化市景點推薦＃1 扇形車庫

▲彰化景點推薦-扇形車庫。（圖／jian_dede, Instagram）

彰化扇形車庫是全台六座扇型車庫中，唯一仍有車輛的作業並開放參觀的歷史寶藏，扇形車庫現為彰化縣縣定古蹟，來此參觀的朋友有機會能看到車輛駛入轉車臺掉頭，以及火車回車庫休息的畫面。

開放時間：週一公休/平日-13:00~16:00/假日-10:00~16:00

彰化市景點推薦＃2 八卦山

▲彰化景點推薦-八卦山。（圖／john_han11, Instagram）

八卦山無疑是彰化是最經典的景點了！除了參拜大佛，八卦山也是舉辦彰化大大小小活動的地方，像是跨年演唱會、煙火秀。建議來參觀的朋友也可以沿著八卦山天空步道走走，走到步道末端七號出口可以抵達彰化美學館品味一下藝文氣息。小編推薦大家傍晚或晚上時間來八卦山，在八卦山賞夕陽和夜景是滿不錯的玩法。

開放時間：24小時

彰化市景點推薦＃3 愛智文具房

▲彰化景點推薦-愛智文具房。（圖／chi77wu, Instagram）

說到彰化的文青景點就不可錯過在火車站對面的愛智文具房啦~這家文具房由一對姊妹共同經營，妹妹為設計師姊姊負責行銷，而店名"愛智"則取自奶奶的名字。這家獨立文具店販賣著自創商品還有知名文創小物和各式繪畫文具。

文具店對許多人來說是一個充滿童年回憶的地方，小時候新買的一支筆、一個橡皮擦都能開心上一整天。愛智文具房給我一種"大人的文具店"的感覺，除了賣產品、藝術，也能買到質感生活的地方。

營業時間：週一、二公休/平日-12:30~19:00/假日-12:00~20:00

彰化市景點推薦＃4 青青的島

▲彰化景點推薦-青青的島。（圖／evahuang691216, Instagram）

青青的島是一家旅遊主題的雜貨店，店內有明信片、書籍、精品小雜貨。老闆娘是一位旅行作家自己出過了幾本旅遊書籍，這些作品結合文學和攝影記錄下了很多旅遊的"當下"。

這家店和愛智文具房都位在彰化火車站對面摩斯的小巷子旁，時間充裕的朋友就一併造訪看看吧！

營業時間：週一、二公休/平日-12:30~19:00/假日-12:00~20:00

彰化市景點推薦＃5 忠權社區

▲彰化景點推薦-忠權社區。（圖／pei_ning, Instagram）

忠權社區取諧音忠犬繪滿了繽紛的畫作，3D的畫風增加了遊客與壁畫裡狗狗的互動。愛狗狗的你快把這個免費景點放入旅行清單吧！

開放時間：24小時

彰化市景點推薦＃6 貓頭鷹廣場

▲彰化美食-貓頭鷹廣場。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

貓頭鷹廣場是彰化賞夜景的好去處，在涼涼秋天泡腳、看夜景、吃火鍋很是幸福。但是這個彰化夜景熱點晚上常常人很多又無法事先預約，所以小編建議大家傍晚就可以先去泡腳看看夕陽順便吃個晚餐。然這個地點不在彰化市中心，如果要騎Youbike遊彰化的朋友這邊就不太方便囉~

營業時間：平日-17:00~00:00/假日-14:00~00:00

鹿港老街周邊景點

時間比較充裕的朋友在彰化玩個兩天一夜，比較慢活也能去更多地方，在踏訪各個彰化市景點後，小編推薦大家到福寶濕地看日落，再前往鹿港享用晚餐、休息一晚。小編建議可以這樣安排彰化兩天一夜：

第一天：中午抵達火車站>阿璋肉圓、貓鼠麵>扇形車庫>八卦山>八卦山天空步道-彰化藝術高中>茉莉莉下午茶>福寶濕地>禾火食堂

第二天：第一市場漢彬水晶餃>鹿港老街>小鹿公園>玻璃媽祖廟/緞帶工廠>秀水湯包>愛智文具房/青青的島>貓頭鷹廣場泡腳賞夕

鹿港老街周邊景點＃7 福寶濕地

▲彰化景點推薦-福寶濕地。（圖／sky09190, Instagram）

福寶濕地因有超過上百種的水鳥在此地棲息有中部水鳥天堂之稱，吸引了許多賞鳥人士、攝影人士來此造訪。藝術家以漂流木為素材點綴充滿荒野氣息的溼地，讓福寶濕地成了IG打卡熱點。除了攝影人士、網美旅客，福寶濕地的潮間帶也是養蚵人家重要的工作帶之一。夏天來彰化的朋友日落時間較晚，建議可以先順遊附近的乳牛彩繪村拍個照再來看夕彩。

開放時間：24小時

鹿港老街周邊景點＃8 小鹿兒童公園

▲彰化景點-小鹿公園。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

位在鹿港桂花巷藝術村不到300公尺的小鹿公園是個充滿童趣的鹿港景點，不僅有小朋友喜歡的公園設施，還有超級可愛的梅花鹿可以合照讓大人也是拍到不亦樂乎。可是呢小編上次去拍照的感受是—這裡真的維護得很好，不過小編和同行友人覺得這裡應該是"巨鹿公園"吧！有幾隻都比小編還高餒~

開放時間：24小時

鹿港老街周邊景點＃9 鹿港龍山寺

▲彰化景點-鹿港龍山寺。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

鹿港龍山寺是清朝時期的建物，主祭觀世音菩薩，現被列為國家第一級古蹟，廟宇結構保留完整但外觀有點斑駁，但這些退色的、腐朽的部分別有風味。

白天這裡是居民遊客前來參拜的地方，晚上廟庭則變成鹿港在地居民的聚會場所，有的孩子打羽球、有的追逐。就像阿公、阿嬤的童年時光，廟庭除了辦宗教活動也是大家休閒娛樂的中心。

開放時間：6:00~21:00

鹿港老街周邊景點＃10 凳屋

▲彰化景點推薦-凳屋。（圖／aivygirl, Instagram）

登屋由800多張紅色長板凳疊成，象徵鹿港歡迎大家來作客。登屋的造型像一樁古老的老房子，而板凳也同時代表大家以前在戲棚前坐著肩並肩看戲的場景。現代人的娛樂多了、看戲的人少了透過公共藝術傳達對過往意象的緬懷，也用熱情的紅色和長板凳展現鹿港的溫暖。

開放時間：24小時

鹿港老街周邊景點＃11 緞帶王觀光工廠

▲彰化景點推薦-緞帶王觀光工廠。（圖／kiki_hello_, Instagram）

說到緞帶你會連結到的是什麼東西呢？小編想到的是禮物的包裝、婚紗上的裝飾、花束的材料，這些東西是浪漫的且充滿祝福的。緞帶王觀光工廠傳達董事長的理念：「緞帶的美麗，是一種幸福！」的理念打造許多幸福的角落。全區分為體驗、購物等六大區，繽紛的布置與裝潢讓緞帶王觀光工廠成為彰化IG打卡點。

營業時間：9:00~18:00

鹿港老街周邊景點＃12 玻璃媽祖廟

▲彰化景點推薦-玻璃媽祖廟。（圖／hitomi_22cat, Instagram）

全球唯一一座玻璃媽祖廟在2013年於鹿港落成，這座天后宮仿清朝鹿港天后宮原貌所建。整座廟宇不使用任何一根螺絲，媽祖神像後面以1400片玻璃拼成台灣聖山玉山，在日光折射下讓神龕別具仙氣和生命力，晚上玻璃媽祖廟會打上LED燈，讓這座結合宗教與工藝之最的廟宇更具現代感。

▲彰化景點推薦-玻璃媽祖廟。（圖／pierrehuang, Instagram）

開放時間：6:00~21:00

彰化必吃傳統美食推薦

彰化傳統美食推薦＃1 阿璋肉圓

▲彰化美食-阿璋肉圓。（圖／ruway39, Instagram）

小編去彰化N次每次必吃這家阿璋肉圓，料好實在的阿璋肉圓內餡包著、香菇、竹筍，淋醬上加入花生醬讓整體風味更加豐富，外皮的口感是軟Q有勁。阿璋肉圓的美味好實力加上電影«那些年，我們一起追的女孩»來此取景，讓這家肉圓店聲名大噪。除了阿璋肉圓，主推酥脆外皮的阿三肉圓與北門口肉圓並列彰化三大肉圓並列彰化三大肉圓，愛吃肉圓的朋友下次去彰化可以蒐集一下。

營業時間：9:30~22:00

彰化傳統美食推薦＃2 古月館糯米炸

▲彰化美食-糯米炸。（圖／2a_foodie, Instagram）

糯米炸是一種彰化古早味的小點心，將調成的糯米漿放到鍋裡炸，再裹上花生粉香氣十足又止油膩，微甜的口感讓人一口接一口，這種點心在南部地區又被稱作白糖粿，是個人吃完幸福指數充滿的療癒系小食。

彰化傳統美食推薦＃3 不二坊蛋黃酥

不二坊是彰化知名的伴手禮，中秋節為了買上一盒可是要排上一陣子，為了吃到這酥酥香香的蛋黃酥代購、代排的場景在中秋節幾乎是天天發生。但非佳節時來不二坊就比較不太需要排隊，這一顆顆油亮精緻的糕點是由香港糕點師傅製作，層層香酥口感和傳統經典口味讓這家外觀樸質的老店生意長紅。

營業時間：週二公休/9:00~12:00、14:30~18:00

彰化傳統美食推薦＃4 貓鼠麵

▲彰化美食-貓鼠麵。（圖／judi.mangiare, Instagram）

貓鼠麵到底賣什麼肉，這麼特殊的店名有什麼意義？第一代創辦人屬鼠又身材瘦小動作俐落，熟客們稱它為老鼠仔，而「貓鼠」是閩南語「老鼠」的發音，因此才會有這樣的店名。

細黃扁麵搭配輕甜高湯，加上招牌三樣-蝦丸、香菇丸與雞捲，在放上一點紅蔥酥點綴。傳統的好滋味，古早的簡單配料，都讓這碗簡單的麵吃得胃暖心暖暖。

營業時間：週四公休/9:00~20:30

推薦玩法：彰化市場裡的美食探索小旅行

文青不可不知的"鹿仔囝仔"

彰化有一群返鄉青年創立了"鹿仔囝仔文化事業"，他們認為鹿港是一個充滿文化底蘊的地方，所以經過多樣的嘗試、調整，他們不斷思考怎麼樣可以讓這片土地變得更加閃耀迷人。他們從掃街清垃圾開始，許多返鄉年輕人因為有相同的理念而聚集成立了"鹿港囝仔文化事業"，希望能活化社區現今舉辦許多藝文活動、文化講座、力推友善環境店家與食農教育。

除了在合作店家的嚴選與實際活動的舉辦，也有自己的網站和文章平台，在平台上除了鹿港的故事，也能看到世界各處地方創生、經營在造的文化案例。在青年和地方的努力下這群人創辦了今秋藝術節和今秋友好聯盟，將這股青年文創力從鹿港小鎮拓展到整個彰化地區。

友善環境小農美食推薦＃5 今秋友好聯盟-茉莉莉

▲彰化美食-茉莉莉。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

由40年老房改造的茉莉莉前身是黑芝麻由工廠，保留老宅的樣貌，留下天井、狹長的建築結構、老房子的磁磚花磚。茉莉莉創辦人長期在外地工作，他發現餐飲產業的競爭永遠只在乎食材成本，而消費著多半只在意性價比。

漸漸的他開始想念家鄉的味道，想念舅舅種的菜、媽媽煮的飯，於是他決定回到彰化，用彰化在地的食材和許多小農合作，讓這些蔬菜、麵粉、牛奶、咖啡豆都有自己的履歷故事，和創辦人的理念溫度。

營業時間：週一公休/8:30~17:00

友善環境小農美食推薦＃6 今秋友好聯盟-禾火食堂

▲彰化美食-禾火食堂。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

禾火廚房創業的初衷是"社區廚房"，也就是希望大家作伙吃飯。禾火音似"'合夥"，而禾又有「生火煮飯」的意思，禾與火二字合併為"秋"，象徵每年今秋藝術節所帶給地方的能量。禾火食堂由鹿仔囝仔與保鹿運動的夥伴所共同成立，小編上次去禾火食堂用晚餐時真的給人一種在家吃飯的感覺。

禾火食堂被選為鹿港的友善環境店家，不使用一次性餐具，盡量使用當季與彰化的食材減低碳排放愛地球。他們希望讓來用餐的人從「日常咀嚼」開始，慢慢品味鹿港耕耘的人情味與地方情。

營業時間：週四公休/11:30~14:00、17:00~20:00

友善環境小農美食推薦＃7 今秋友好聯盟-勝豐吧

▲彰化美食-勝豐吧。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

晚上給人一種安靜、浪漫的感覺，比起白天更能夠獨處，或著更有時間和好友相聚。和三五好友來到鹿港想小酌一下，喝杯具有地方味的啤酒那就來勝豐吧。勝豐吧的創辦人於2017回到鹿港與"鹿港囝仔"一起打造出勝豐吧，"勝豐"取自爺爺日治時期開的米行之名，這間米行倉庫的一樓被老闆改造為酒吧，而二樓則是樓青年創業基地—橫街工作室，創造青年返鄉更多職業、文化多元的可能性。

▲彰化美食-勝豐吧。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

營業時間：週四公休/平日-18:00~00:00/假日-14:00~00:00

看了這麼多彰化美食、景點，選好下次去彰化要去哪些地方了嗎？OK~火車票訂一訂、朋友揪一揪這個週末就出發吧！

想知道更多彰化旅遊資訊，請上「Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家」