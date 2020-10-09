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【現在去哪兒】老宅美食、廢墟風打卡點！跟著女孩們來趟台中奇幻之旅

聯合新聞網 / ShareLife分享生活
(圖片來源：IG@travelwith_2girs)
(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

繼上次跟著女孩們挖掘古早味美食、探訪台中市區新秘境之後，一直心心念念著台中這個城市，所以決定再來趟不一樣的台中之旅！

▲(圖片來源：IG@travelwith_2girs)
▲(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

人家都說一日之計在於晨，當然要用豐盛的早午餐來開啟這完美的一天，跟著女孩們來到這間位在美術園道旁，充滿文藝氣息的咖啡廳「hoyo Café」。hoyo Café店面的招牌並不顯眼，但一眼就可以看到店外等候人潮，真的讓人越來越期待了！

▲隱身在美術館旁的hoyo Café(圖片來源：IG@travelwith_2girs)
▲隱身在美術館旁的hoyo Café(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

▲清新明亮的室內(圖片來源：IG@travelwith_2girs)
▲清新明亮的室內(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

這間hoyo Café是以老宅改造而成，店內具有文青形象感的傢俱與素材，而且店裡採光良好，真的超適合拍美照！最特別的是在二樓底端有個隱藏在後院的小植物園，天氣好的時候坐在這邊用餐彷彿是坐在郊外野餐般。

▲二樓有一個神祕小天地(圖片來源：IG@travelwith_2girs)
▲二樓有一個神祕小天地(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

▲店內有許多具有巧思的小擺設(圖片來源：IG@travelwith_2girs)
▲店內有許多具有巧思的小擺設(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

▲每個角落都很好拍(圖片來源：IG@travelwith_2girs)
▲每個角落都很好拍(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

來到hoyo Café就絕對不能錯過它的招牌「國王早餐」，打著豐富的早餐就要吃得像國王，酥脆唐揚雞塊、嫩肩牛排、香烤松坂豬肉串三種一次滿足，看到這豐富的國王早餐端上桌，女孩們的眼睛都亮起來了！

▲超豐盛的國王早餐(圖片來源：ShareLife_鹿下)
▲超豐盛的國王早餐(圖片來源：ShareLife_鹿下)

hoyo Café

店家地址：台中市西區五權西二街34號

營業時間：08:30-16:00

詳細介紹：https://bit.ly/3iXZkZb

吃飽喝足後跟著女孩們開始今天的走拍行程，女孩們說今天要帶大家來一個不一樣的景點，那就是近期吹起一股廢墟打卡風的「千越大樓」，說到這棟大樓的前身其實是「綠川商業大樓」，經歷一場火災荒廢了20年的時間後，近期由藝術團隊入駐後搖身一變成了台中最火紅的打卡聖地。

▲走廢墟風格的千越大樓(圖片來源：IG@travelwith_2girs)
▲走廢墟風格的千越大樓(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

▲像極了墨爾本的塗鴉街(圖片來源：IG@travelwith_2girs)
▲像極了墨爾本的塗鴉街(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

看看這拍起來是不是很有異國風？彷彿是走在澳洲墨爾本街頭的塗鴉牆上拍照一般，在疫情期間無法出國的今年來此拍拍照過過癮也是不錯的啦！不過女孩們也很貼心的提醒大家，千越大樓的地基比較老舊，拍照過程中一定要注意自身的安全喔！

▲(圖片來源：IG@travelwith_2girs)
▲(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

▲(圖片來源：IG@travelwith_2girs)
▲(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

▲由「逃亡計劃藝術團隊」打造而成(圖片來源：IG@travelwith_2girs)
▲由「逃亡計劃藝術團隊」打造而成(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

千越大樓

地址：台中市中區綠川西街113號

開放時間：08:30-18:00

備註：一般拍照$100、商業用途則須預約

從千越大樓下來後，女孩們嚷嚷著要我們忘記她們調皮的一面，準備帶我們重拾書卷味！中央書局曾是台灣最大漢語書局，在整修多年後終於對外營運，以新舊融合的全新面貌再次在台中火車站前綻放光芒。

▲濃濃的書卷味(圖片來源：IG@travelwith_2girs)
▲濃濃的書卷味(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

▲中央書局曾是台灣最大漢語書局(圖片來源：IG@travelwith_2girs)
▲中央書局曾是台灣最大漢語書局(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

中央書局結合了閱讀、展覽和餐飲等元素，創造出屬於自己的特色風格，可以說是台中中區最有質感的書局了！它有點像台南的林百貨，將老建築變成新景點，用另一種方式延續下去，別具有歷史文化意味存在。看著女孩們在書局裡穿梭，彷彿時光就停留在當下，跟著書本重溫舊時代。

▲(圖片來源：IG@travelwith_2girs)
▲(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

▲中央書局可以說是中區最有質感的書店(圖片來源：IG@travelwith_2girs)
▲中央書局可以說是中區最有質感的書店(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

中央書局

地址：台中市中區台灣大道一段235號

營業時間：11:00-19:00

俗話說「人在江湖走，不能離開酒」，到了夜晚女孩們化身為小酒妞，準備帶我們去一間私藏已久的居酒屋，這間「虎川千代居酒屋」可是來頭不小，近期網路上瘋傳的「男子漢的大鮭頭」就是它的招牌菜！

▲由老宅改建而成的虎川千代(圖片來源：IG@travelwith_2girs)
▲由老宅改建而成的虎川千代(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

▲「人在江湖走，不能離開酒」(圖片來源：IG@travelwith_2girs)
▲「人在江湖走，不能離開酒」(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

這間位於台中市西區的居酒屋「虎川千代」，距離勤美誠品綠園道不遠，由老宅重新裝潢，但仍保留原有老宅的樣貌，再加入日本元素，營造出日本居酒屋的氛圍。而除了巨大鮭魚頭是必點的之外，其他像是豬腳或是串燒也都是一絕！

▲引起一番熱潮的巨大鮭魚頭(圖片來源：IG@travelwith_2girs)
▲引起一番熱潮的巨大鮭魚頭(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

▲酥脆好吃的豬腳(圖片來源：IG@travelwith_2girs)
▲酥脆好吃的豬腳(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

▲別忘了點個新鮮的蛤蠣燒(圖片來源：IG@travelwith_2girs)
▲別忘了點個新鮮的蛤蠣燒(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

而說到日式居酒屋重點就是要有多元的酒款！店裡除了有適合酒鬼喝的1800CC的生啤外，還有店家精心調配而成的各式各樣的調酒，像是店內的黑醋烏龍茶沙瓦這款微酸又帶點茶味就非常適合女生喝，也是來了一定要嘗試的特別款！

▲來居酒屋當然要小酌一下囉！(圖片來源：IG@travelwith_2girs)※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
▲來居酒屋當然要小酌一下囉！(圖片來源：IG@travelwith_2girs)※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

▲看看女孩們吃得多開心！(圖片來源：IG@travelwith_2girs)
▲看看女孩們吃得多開心！(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

虎川千代居酒屋

店家地址：台中市西區向上北路156號

營業時間：17:30-01:00

詳細介紹：https://bit.ly/3n0tw8o

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

來到了旅程的尾端！愉快的時光總是過得特別快，今天女孩們又帶大家認識不一樣的台中，由老宅改建而成的新建築，改建後都被賦予了不一樣的樣貌，這一趟真是收穫十足！想要知道更多新鮮事，可別忘了看看兩個女孩的吃喝玩樂遊記【現在去哪兒】，最新旅遊與美食資訊都在那兒！

台中奇幻旅行路線：hoyo Café→千越大樓→中央書局→虎川千代居酒屋


延伸閱讀>>【現在去哪兒】來趟台中輕旅行！跟著兩個愛玩女孩吃喝拍起來

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居酒屋 早餐 秘境

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