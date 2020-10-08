【現在去哪兒】「日月潭」網美行程！跟著女孩輕旅行，一日踩點免煩惱

經歷了台中與彰化的旅程，兩個女孩對於旅遊行程規劃越來越得心應手了，接下來將目光望向很多人去過、很少人玩透的「日月潭」。熟悉又陌生的風景依舊讓人迷醉，但這次的目標可不僅僅只有日月潭本身，還有日月潭四周的景點，身為網美的女孩們自然要挑選「網美」系列啦！

第一站就來到了以清水模為建築特色的「向山遊客中心」，女孩們的手機相機早就蓄勢待發。真的要認真介紹這裡，可說的還真不少，向山建築物主要以木紋模清水混凝土為主，並輔以拉預力工法建造。

但這些專業術語不是觀光客們在意的重點，重要的是這裡能遠眺日月潭的美景，將整個水光瀲灩的場景盡收眼底。兩位網美自然將向山建築與日月潭的美完全收進記憶體裡，用手機、相機與雙眼記錄著，或許日月潭是較傳統的景點，但卻不曾被時光減損美麗，嚮往美景的人依然可以定期來看看，至少對兩位女孩來說，這種「美」是不會膩的。

向山行政暨遊客中心

地址：南投縣魚池鄉中山路599號

接下來要去的可是今年八月才開幕的「Hohocha喝喝茶」，它是一間紅茶主題館。一入館就有熱情的解說員上前招呼，介紹了他們館內引以為傲的「三寶」：百萬等級的五葉松、費時四天、加入香菇熬製的紅茶蛋、百年老茶樹。

(傳說中的紅茶蛋)

其中，精心熬製的紅茶蛋味道讓兩個女孩驚呼連連，茶香與甜味浸透了蛋體，微帶Q度的口感相當涮嘴。另外旁邊販售的茶品冰淇淋也十分驚艷，紅玉跟金鑽山茶口味完美還原了茶本身的香氣，帶點微微奶香的絲滑感讓兩個女孩一口接一口。不知不覺午餐時間也到啦，女孩們說今天要帶大家走訪一間在地人推薦的餐廳！

不只室內空間寬闊，外頭也設有用餐座位

Hohocha喝喝茶

地址：南投縣魚池鄉魚池街443-36號

營業時間：9：00-17：30

中午來到的餐廳是「瑪蓋旦風味餐廳」，叫了一整桌的山珍「潭」味散發著陣陣香氣。有包含了奇力魚、馬告山豬肉的邵族捕漁船；軟糯中帶點Q彈的邵族小米豬腳；有鹹蛋黃、香菇、芋頭的竹筒飯；口感像筍子的馬拉桑檳榔花；還有超級豪華的肥美「鱘龍魚」。這一整桌下來真的是飽到走不動路，正當兩個女孩慵懶到不想動彈時，突然想起下一個景點的內容，又回復到精神奕奕的狀態了。因為下一站是有著超好吃甜點的網美咖啡廳啊！

(滿滿一桌大餐！)

(J個是！？鱘龍魚！)

瑪蓋旦風味餐聽

地址：南投縣魚池鄉豐年街42號

營業時間：9：00-19：30

期待已久、千呼萬喚始出來的，就是傳說中的打卡熱點「蠻荒咖啡」。又是一間殺死記憶體的超好拍店家，店內裝潢之優雅，讓來店顧客輕鬆就能拍出網美等級的照片。拍照拍到差點忘記吃東西的兩個女孩，直到食物端上桌了才戀戀不捨的停止拍照。

(網美姿勢拍起來！)

(保持優雅)

甜點上桌囉！「戀戀日月潭」可說是這裡最具特色的甜點了！由棉花糖代表雲朵、可頌代表山、咖啡代表日月潭本身，這樣的創意真的太厲害了！緊接著上桌的是包含卡士達、糖漬洋梨丁、香草慕斯的「香草天空」；百香果餡、榛果、巧克力蛋糕構成的「小蜜蜂」，與樸實無華卻超受兩個女孩喜愛的檸檬塔。據兩人描述，這裡的檸檬塔根本就是戀愛的滋味，至於是怎樣的滋味呢？就等你自己來體會囉！

(戀戀日月潭)

(小蜜蜂)

蠻荒咖啡 Desolate Coffee

地址：南投縣魚池鄉文化巷41號

營業時間：10：00-18：00

說到戀愛，這可是兩個女孩最關心的話題呢！於是來到日月潭文武廟的第一件事當然就是拜月老啦！這裡的月老據說超級靈驗，你看，籤詩求到了，來讀一下裡面寫了些什麼吧？(時至今日我們仍不知道籤詩的真正意思，但讀完籤詩的兩位心情都異常低落，想知道內容記得觀看影片哟！)正以為要在愁雲慘霧中結束旅程時，登上高處的景致吸引了兩個女孩的目光，拂去日月潭的面紗，波光粼粼的美好被雙眼紀錄，正是旅程的開始與結束時映在眼底的風景。

(哀怨)

日月潭好玩嗎？1000個遊客眼裡會有1000種面貌。但無法否認的是，身為台灣的明珠，此生必然要來過，或許一次、或許無數次，這樣的美景絕對值得前來一遊。所以，事不宜遲！趕快出發吧！

(心誠則靈)

日月潭文武廟

地址：南投縣魚池鄉中正路63號

日月潭網美行程路線：向山遊客中心→喝喝茶→瑪蓋旦風味餐廳→蠻荒咖啡→日月潭文武廟





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