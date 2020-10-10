南投「中興新村」美食特輯！6大隱藏版特色美食，三明治冰磚、餡餅粥必吃

位於南投市的中興新村，是台灣還沒廢省之前的省政府仿造英國新市鎮的模式所打造的社區，處處可見公園綠地、濃濃的樹蔭，這裡隱藏了許多眷村美食，深受當地人的喜歡，快點一起來看看有那些好味道！

中興新村美食地圖：梅園餡餅粥、老胡麵館、王品桂花酸梅湯、一滴水麵館、正典牛乳大王、緩緩食光 brunch house

梅園餡餅粥

梅園可是說是中興新村的名店！前一陣子還因為老闆找不到接班人接手，打算收起來造成南投人的一陣譁然，還好最終由老闆的兒子接手，讓老店可以持續飄香！

▲圖片來源：IG@peonykey

▲圖片來源：IG@miruku.life

每次來梅園總是高朋滿座，還好翻桌率算蠻快的，不需要等待到太久的時間，它的刀削麵、小米粥、牛肉餡餅還有蔥油餅都是必點，手工削的刀削麵十分有嚼勁，而現做的牛肉餡餅皮薄餡多又多汁，吃的時候要小心不要被肉汁燙到了！

▲圖片來源：IG@miruku.life

梅園餡餅粥

店家地址：南投市中學西路18號

營業時間：11:00-14:00/17:00-20:00(週一公休)

老胡麵館

來到中興新村總不能錯過在地的好味道！老胡麵館可是在地傳承六十年的老味道，它可是融合江蘇徐州文化和台灣味創造出老胡麵館的獨特味道，許多媒體都有來採訪過。

▲圖片來源：IG@huhu0426

不過說到老胡麵館可不能只吃它的麵，它們家的滷味可是一絕！甚至有許多老顧客都稱讚它們的滷味比麵更加有特色，像是豬大腸、牛腱肉、香腸、牛肚、滷蛋都是必點的好滋味，若喜歡吃辣的朋友別忘記試試看店家自己炒的的特調辣椒醬。

▲圖片來源：IG@huhu0426

老胡麵館

店家地址：南投市中興新村光華路98號(中興分局正對面)

營業時間：11:00-14:00/17:00-20:00(週一公休)

王品桂花酸梅湯

吃飽後總是要來點道地的古早味飲品，王品桂花酸梅湯就位在老胡麵館隔壁，它創立於民國五十年，算一算也已經營業將近六十年了！它仍保有很復古的包裝，就如老闆當初創立時保留下來的原汁原味，經過快六十年味道依舊沒有改變。

▲圖片來源：IG@bebe_bibi_bb

王品桂花酸梅湯有中杯及大杯的選項，也有一大罐的寶特瓶裝可選擇，供心心念念這滋味的顧客可以買一整罐回家品嘗，酸甜酸甜的滋味很適合飯後來上一杯，生津又解膩！

王品桂花酸梅湯

店家地址：南投縣南投市光華路88號

營業時間：08:30-19:30

一滴水麵館

隱藏在中興新村裡的這間一滴水麵館，十分的特別，店家主打低鹽少油無味精，精燉原汁原味的好湯頭，再搭配自製全麥拉麵和Ｑ嫩滑順的軟骨，成就不同於一般印象中對麵館油膩感的刻板印象。

▲圖片來源：IG@stevenlouis1867

店內的招牌為高鈣軟骨麵，味道偏向清淡口味，但是喝得出食材自然的甘甜，軟骨口感軟Q又脆脆的十分好入口，另外一項店內的人氣王則是茄汁牛肉麵，牛肉軟嫩不爛，茄汁湯底甘甜，可以喝到番茄湯底的自然甜味，把湯喝完也不會覺得對身體有所負擔。

▲圖片來源：IG@stevenlouis1867

一滴水麵館

店家地址：南投市仁德路26號

營業時間：11:00-14:00/16:30-20:00(週一公休)

正典牛乳大王

正典牛乳大王就位於中興新村第三市場內，是間在地人從小吃到大的冰店，也是許多遊客來中興新村必吃的古早味冰品！店內的招牌是它的特製冰棒與三明治冰磚，除此也有冰淇淋、雪泥及果汁牛乳供顧客選擇。

▲圖片來源：IG@rurubylovefood

其中最熱銷的大概就屬三明治冰磚了！除了造型特別之外，吃起來也不膩口，它總共有四種口味─巧克力、桂圓、花生、牛奶等可以選擇，冰磚的餅乾依舊保有酥脆口感，冰淇淋搭配著餅乾增加了一點不同的口感，加上餅乾的鹹香吃起來也比較不會膩口喔！

▲圖片來源：IG@rurubylovefood

正典牛乳大王

店家地址：南投市中興新村光榮西路11號

營業時間：週二~週五11:00-售完/週六、日:10:00-售完(週一公休)

緩緩食光 brunch house

緩緩食光 brunch house位於南投市仁義路上，以純白色為建築的主要顏色，店門口前還有一大片草地，再加上店內有許多綠色植栽的點綴，給人一種在「溫室」裡用餐的特別感受。

▲圖片來源：IG@hyh1222

店內除了有賣美式早午餐系列外，還有賣三明治、漢堡，最特別的是它竟然也有販售咖哩，不想吃美式早餐的人也可以有別種選擇。而緩緩食光最經典的料理就屬他的班尼迪克蛋，切開後金黃色蛋液傾瀉留下，吸滿了蛋液的麵包更顯美味。

▲圖片來源：IG@hyh1222

緩緩食光 brunch house

店家地址：南投市仁義路93號

營業時間：09:00–18:00(週日公休)





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