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台中「無菜單咖啡」木屋秘境！彷彿置身熱帶島嶼，喝老闆特調放空耍廢

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
右圖的樹木及白色椅子區，目前已改為相較單純的木屋及鵝卵石背景，但不失為一處乾淨好拍的角落。圖／IG@doris_lwy授權、IG@lulu.0425授權
右圖的樹木及白色椅子區，目前已改為相較單純的木屋及鵝卵石背景，但不失為一處乾淨好拍的角落。圖／IG@doris_lwy授權IG@lulu.0425授權

咖啡控先列入必訪清單！台中有家隱身南屯的特色咖啡廳，戶外因植栽營造出南國氛圍，走入木屋內則像踏入隱世秘境，時間彷彿瞬間凍結。而店內最特別莫過於「無菜單咖啡」，每日老闆都會親自沖煮特調咖啡，每杯都充滿驚喜，完全適合選擇困難的人。

圖／IG@doris_lwy授權
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這間極有個性的咖啡屋為「十三咖啡」，不仔細搜尋可能會錯過這個私人景點。店內外許多擺設都由老闆親自撿來、廢物利用，打造出獨特外觀設計，還有鵝卵石景觀散佈各處，形成一幅可愛風景。而園區內的植物圍籬與樹木亦是一大亮點，讓人秒飛熱帶島嶼，度假既視感濃烈，像是門外座位區正是必拍場景之一。

圖／IG@lulu.0425授權
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「十三咖啡」全年無休，採無菜單消費，每人300元。老闆會現場手沖3至4款來自不同國家的單品豆咖啡，隨著不同溫度還能品嚐不同風味。推薦喝咖啡的同時也能和親切的老闆聊聊天、互相分享故事，體驗完美的「慢生活」，療癒指數破表。值得一提的是，坐在店裡頭，午後有機會看見太陽西曬的燦爛光線，週五至週一限定的夜晚風光也令人探索，喜愛咖啡館的人絕對不能錯過！

圖／IG@doris_lwy授權
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圖／IG@doris_lwy授權
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十三咖啡

地址：台中市南屯區環中路五段200號

營業時間：週二至四 1300至天黑後；週五六日一 1400-2100

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