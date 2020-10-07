台版加拿大！南投「奧萬大國家森林遊樂區」賞楓必去，交通、周邊景點一次看

天氣漸漸轉涼，邁入了最喜歡的秋天。秋天最明顯的變化就是楓葉轉紅，說到楓葉第一時間一定會想到加拿大，再來就是奧萬大了。每年十月到隔年三月是賞楓季，出發前讓我們先一起來看看賞楓聖地－奧萬大怎麼玩吧！

奧萬大怎麼去

自行開車

自行開車。 圖／FunTime

大眾運輸

南投客運「奧萬大旅遊專車」（僅十月到隔年三月行駛，須預約）

往程：台中干城站→高鐵台中站→埔里(轉運)站→奧萬大

返程：奧萬大→埔里(轉運)站→高鐵台中站→台中火車站→台中干城站

乘車詳細資訊及費用請見官網

奧萬大套票之旅

沒辦法或不想自行開車，又不想預約客運可以參加套票行程！可以規劃一日遊，也可以來個兩天一夜哦！

奧萬大國家森林遊樂區

奧萬大國家森林遊樂區。 圖／林務局台灣山林悠遊網

奧萬大位於南投縣仁愛鄉親愛村，海拔高度約1,100~2,600公尺之間，全區總面積為2,787公頃，雖然四季皆美，有著櫻花、落羽松、楓葉等美景，但主要還是以賞楓聖地聞名，每逢秋季就吸引滿滿的人潮！

營業時間：上午8:00～下午17:00

門票收費

門票收費。 圖／FunTime

停車費用

停車費用。 圖／FunTime

奧萬大地圖

奧萬大地圖。 圖／奧萬大國家森林遊樂區

奧萬大特色步道

櫻花園步道

櫻花園步道。 圖／林務局台灣山林悠遊網

奧萬大四季皆美絕不是虛名，除了厲害的楓葉之外，於每年的一～二月櫻花季來走訪櫻花園步道，可以看到櫻花盛開，一片粉紅場景非常浪漫呢！走到櫻花園步道終點就要邁向好漢坡步道囉！

好漢坡步道

好漢坡步道一共有456階，從停車場入口處沿著走就會經過好漢坡步道，去程路線屬於輕鬆好走，回程才是真正考驗體力的了，所以大部分的人回程都會選擇走楓林步道，若真的來回走完好漢坡你就是一條好漢啊！

楓林步道與森林步道

楓林步道與森林步道緊鄰，楓林步道較為平緩，相對其他步道來說路程較長，可說是通往後面步道及景點的主要道路，沿路綠樹環繞、楓香點綴，美不勝收。

賞鳥步道、賞鳥平台

賞鳥步道、賞鳥平台。 圖／林務局台灣山林悠遊網

奧萬大為了讓鳥兒有地方棲息、築巢，在賞鳥平台旁的樹幹上設置了鳥巢箱，幸運的話還可以看到鳥兒築巢喔！且根據園區的消息，奧萬大每年十一月到隔年六月無論清晨或黃昏，都是賞鳥的好時機。

瀑布區步道

因為地質構造的關係，在奧萬大可以看到飛瀑、雙瀑、連瀑等類型的瀑布，在瀑布區步道沿途會經過幾個木棧平台，除了便於大家觀賞這些壯觀的瀑布，也有機會可以欣賞溪鳥哦！

調整池

調整池。 圖／行政院農業委員會林務局南投林區管理處

因為奧萬大地區水資源豐富，於民國四十八年台電公司以人工開鑿調整池，據說是最早的抽蓄發電雛型；但目前已經閒置沒有持續發電使用，不過在這裡水面如鏡，倒影有如一幅畫，也可以觀賞日出和日落，非常值得走訪唷！

生態池與楓葉橋

生態池與楓葉橋。 圖／林務局山林網站

這個生態池的護欄非常可愛，以楓葉為造型，橋下的生態站在橋上一覽無遺呢！

奧萬大吊橋

奧萬大吊橋。 圖／林務局台灣山林悠遊網

奧萬大除了楓葉，這座大吊橋也非常有名，可以看到遠方的中央山脈景致，也能俯瞰一整片楓林區。雖然連接山谷兩端的這座吊橋一看就腿軟了，但其實非常穩喔！並且有限制安全上橋人數，是觀光客們一定要走訪的景點。

＊奧萬大吊橋目前維修中，預計於110年1月25日開放。

松林區

到達松林區的唯一途徑就是奧萬大吊橋，除了楓葉、櫻花、落羽松，奧萬大的松林可是歷史悠久，走過吊橋到達松林區之後，會有遠離塵囂與世隔絕的愜意感受。

奧萬大周邊行程推薦

清境農場

清境農場。 圖／Wikipedia

號稱中部最熱門的觀光景點，你們來過了嗎？海拔約2000公尺的清境農場，時常可以看見可愛羊群穿梭在這片青青草原，除了綿羊秀也有馬術秀，吸引非常多遊客來觀看，除此之外，在這邊可以呼吸到很新鮮的空氣，是放鬆的絕佳選擇！

地址：南投縣仁愛鄉仁和路170號

營業時間：8:00-18:00

18度C巧克力工房

18度C巧克力工房。 圖／18度C巧克力工房

特別精選的原料，以及從製作、販售到運送都讓溫度維持在18度C是店家的堅持，入口即化的生巧克力是18度C巧克力工房的招牌熱門商品，也是大家對18度C巧克力工房的第一印象；另外也有結合南投在地食材：日月潭紅茶、埔里玫瑰蔥等特色巧克力。看著看著又心動了，好想吃巧克力呀～

地址：南投縣埔里鎮慈恩街20號

營業時間：平日10:00-18:00假日10:00-19:00

埔里酒廠

埔里酒廠。 圖／Flickr

隸屬臺灣菸酒公司的埔里酒廠已有超過100年的歷史，最早還被遴選為製作御用貢酒，你說厲害不厲害！埔里酒廠最有名的則是紹興系列：紹興酒、紹興酒蛋、紹興香腸，都是埔里酒廠的暢銷商品，來了別忘了吃吃看哦！除了展售中心，也可以到酒文化館逛一逛，了解酒的發展史及製酒過程。

地址：南投縣埔里鎮中山路三段219號

營業時間：平日08:30-17:00、假日08:30-17:30

桃米生態村（紙教堂）

桃米生態村（紙教堂）。 圖／日月潭國家風景區

這裡有一座極具特色的紙教堂，主要以紙管來建造，從外面看建築優雅美觀，從裏面則是採光明亮，來到這裡的遊客一定會和他拍照才離開，怎麼拍都好看！除此之外，其實桃米生態村主打生態旅遊以及自然保育，有生態導覽也有農事體驗，可以體驗採集茭白筍、做荷葉飯、採百香果等，有機會可以來體驗看看哦！

地址：南投縣埔里鎮桃米路31-6號

營業時間：09:00-20:00

伊達邵碼頭、伊達邵商店街

伊達邵碼頭、伊達邵商店街。 圖／日月潭國家風景區

日月潭非常大，有三個碼頭分別是水社碼頭、玄光寺碼頭以及伊達邵碼頭，最多遊客會去的是伊達邵碼頭，除了欣賞日月潭的景致、在此登船遊湖，其實是因為有一條伊達邵商店街可以逛，能買到各式紀念品，品嚐當地小吃，來這裡有得吃又有得玩！難怪這麼多遊客喜歡！

地址：南投縣魚池鄉義勇街

營業時間：08:00-18:00

Hohocha喝喝茶丨台灣香日月潭紅茶廠

Hohocha喝喝茶丨台灣香日月潭紅茶廠。 圖／Hohocha喝喝茶丨台灣香日月潭紅茶廠

提到台灣好喝的紅茶，第一個就會想到日月潭紅茶，來到台灣香日月潭紅茶廠，從外觀可以看見大有日式風格建築，參觀上也有清楚明瞭的動線。另外，除了有好吃的茶葉蛋、茶滷味等各式極具特色茶商品，還可以了解製茶過程、品茶，還有奉茶等等的體驗喔！好吃又好玩！

地址：南投縣魚池鄉魚池街443-36號

營業時間：平日09:00-17:30假日09:00-18:00

有人說南投好山好水好風景；也有人說好山好水好無聊，看完了這篇介紹，你們還覺得南投無聊嗎？趕快趁著賞楓季到奧萬大賞楓，順便來一趟南投之旅吧！不管是一日遊，或者來個兩天一夜，都非常適合玩南投喔！

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