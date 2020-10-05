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不只欒樹滿開，落羽松森林也轉紅了！南投「三色落羽松大道」夢幻好拍
入秋之際，全台掀起「彩色欒樹」搶拍熱潮，其實南投也有處漸層秘境，已悄然聚集了不少在地人及攝影人，只為搶拍翠綠、鮮黃、金紅交織的夢幻景觀，整齊排開的落羽松森林美度毫不遜色，大家準備走起！
位於南投139縣道的落羽松森林為近年興起的夯點，夏季放眼望去整抹綠油油時療癒指數高，如今落羽松已逐漸褪去綠色衣裳，開始換上新裝，變身限定「三色落羽松」，讓人宛如走進童話山林。拍完照也能坐在樹幹製成的休憩區，吹著涼風、欣賞眼前的浪漫景緻，感受悠哉的氛圍。
攝影玩家莫莉分享，若想攝下更好看的光影，建議早上9點30分後前往，也有人推薦黃昏時分拍攝別有一番風味。目前全區松林枝葉正緩慢轉紅中，預計國慶連假前往美得剛剛好，相信這處景點正式化身全紅美景後，更能成為網美級天然攝影棚，大家準備卡好時間出發，蒐集新系列美照吧！
南投落羽松森林
地址：南投縣南投市八卦路710號
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