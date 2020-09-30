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【現在去哪兒】琉璃仙境、純白教堂超好拍！員林小旅行一日規劃

聯合新聞網 / ShareLife分享生活
(圖片來源：ShareLife_Zack)，白色教堂超美的！
(圖片來源：ShareLife_Zack)，白色教堂超美的！

員林，一個有錢人多多，隱藏版美食與景點也多多的地方。今天，兩位熱愛美食與旅行的女孩決定要前往員林一探究竟，到底員林有什麼好吃好玩的地方呢？現在去哪兒？我們一起去員林吧！

(圖片來源：IG@travelwith_2girs)
(圖片來源：IG@travelwith_2girs)
(圖片來源：IG@travelwith_2girs)，在琉璃仙境隨手一拍，就是張網美照。
(圖片來源：IG@travelwith_2girs)，在琉璃仙境隨手一拍，就是張網美照。

第一站就來到貨真價實的網美景點，傳說中的「琉璃仙境」！凡是有顆少女心的人都會超興奮的吧？寬廣的園區，多樣化的造景，哥德式教堂、紫風車、水管屋、花園和3D彩繪牆等裝置藝術再搭上大自然的草皮，兩個女孩馬上把手機相機拿起來，把這些美景通通抓住、塞進記憶卡裡。園區內隨手一拍都是美照，還有許多可愛小動物可以一起玩，豐富程度超高，大家都決定之後還要找時間再來。

(圖片來源：ShareLife_Zack)，琉璃仙境的靜謐角落
(圖片來源：ShareLife_Zack)，琉璃仙境的靜謐角落

(圖片來源：ShareLife_Zack)，白色教堂超美的！
(圖片來源：ShareLife_Zack)，白色教堂超美的！

琉璃仙境

店家地址：彰化縣員林市香山路87之11號

營業時間：平日10:30－21:30；假日 10:0－22:30

詳細介紹：https://bit.ly/3fex2Yf

(圖片來源：IG@travelwith_2girs)，關於餐桌的網美照之一
(圖片來源：IG@travelwith_2girs)，關於餐桌的網美照之一

(圖片來源：IG@travelwith_2girs)，關於餐桌的網美照之二
(圖片來源：IG@travelwith_2girs)，關於餐桌的網美照之二

(圖片來源：IG@travelwith_2girs)
(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

在琉璃仙境一陣追趕跑跳之後，肚子也差不多餓了，這時候就會想好好大吃一頓，大家討論了半天，決定還是要去一間好拍又好吃的優質西餐廳「關於餐桌」。兩個女孩一走進店裡就驚呼連連，各種古董般的裝飾與歐風裝潢、精心設計的燈光構成了無數個拍照熱點，但還來不及拍個過癮，食物的香氣就先吸引了她們，美食上桌囉！

(圖片來源：ShareLife_阿雲)，復古典雅的裝潢
(圖片來源：ShareLife_阿雲)，復古典雅的裝潢

(圖片來源：關於餐桌)，威尼斯人海鮮披薩
(圖片來源：關於餐桌)，威尼斯人海鮮披薩

威尼斯人海鮮披薩、經典AOP雞肉圓麵、西班牙豪華海鮮紅花飯、羅勒醬雞肉起司燉飯，一道道美味依序上桌。牽絲的起司、微辣的鮮嫩雞肉、香氣撲鼻的青醬與番紅花，兩個女孩很想埋頭狂吃，在鏡頭前卻又不得不顧及形象，讓人忍不住都要笑出來了。但拍完照立刻風捲殘雲，把食物吃得一乾二淨，這就是「關於餐桌」的魅力。

(圖片來源：ShareLife_阿雲)，羅勒醬雞肉起司燉飯
(圖片來源：ShareLife_阿雲)，羅勒醬雞肉起司燉飯

關於餐桌About Tables

店家地址：彰化縣員林市北和街25號

營業時間：週一到週五11:30~21:30，週六/週日 8:00~21:30

詳細介紹：https://bit.ly/35zhHO8

(圖片來源：IG@travelwith_2girs)，古樸的興賢書院
(圖片來源：IG@travelwith_2girs)，古樸的興賢書院

(圖片來源：IG@travelwith_2girs)，興賢書院可愛動物群
(圖片來源：IG@travelwith_2girs)，興賢書院可愛動物群

吃飽飯後接著來到三級古蹟「興賢書院」，濃濃的書香與歷史的厚重氛圍讓原本活潑的兩個女孩難得文靜了一下…才怪！吃飽飽的她們活力十足的四處拍照、搞怪，還驚喜的發現旁邊還有一大群狗構成的裝置藝術，又多花了一點時間和狗狗們互動，才前往下一個景點，警察故事館。

(圖片來源：IG@travelwith_2girs)
(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

警察故事館完全沒有肅殺感，反而處處充滿趣味，兩個女孩按照慣例拍了幾張搞怪的嫌疑犯檔案照，又看上了旁邊的警用盾牌，躲在裡面還真是天衣無縫，讓大家一頓好找。警察故事館還貼心的提供造型立牌，讓人可以體驗全副武裝的感覺，於是兩位警花就此誕生…然後開始喊餓，因為吃飯時間又到啦！

(圖片來源：IG@travelwith_2girs)，嫌疑犯520
(圖片來源：IG@travelwith_2girs)，嫌疑犯520

興賢書院

地址：彰化縣員林市三民街1號

警察故事館

地址：彰化縣員林市三民街14號

(圖片來源：ShareLife_阿雲)，喜喜茶室裝潢
(圖片來源：ShareLife_阿雲)，喜喜茶室裝潢

今晚，我想來點…喜喜茶室的「金銀蒜香蒸排骨」！咦？一進來就開始點餐了？原來認真的兩個女孩早就上網爬文，知道這間港式飲茶最知名的幾樣點心品項，一來就熟門熟路的開點了：咖哩牛肉魚蛋飯、拉絲起司菠蘿包、海鮮腐皮捲、金銀蒜香蒸排骨，這些都是受到網友們一致推薦的超人氣品項。

(圖片來源：ShareLife_阿雲)，金銀蒜香蒸排骨
(圖片來源：ShareLife_阿雲)，金銀蒜香蒸排骨

椰奶香濃郁的咖哩牛肉魚蛋飯，牛肉嫩到一咬就散；菠蘿包的起司拉的超長，起司的口感和菠蘿的酥皮是絕配；海鮮腐皮捲外酥內軟，花枝和鮮蝦的海味超鮮美；金銀蒜香蒸排骨醬油香氣十足，口感也是相當厲害。這些形容都是從兩個女孩臉上的表情與讚嘆聲中判斷的，畢竟她們根本吃的超認真，港點真的是男女老少皆宜的優質美食啊！

喜喜茶室

店家地址：彰化縣員林市中山路二段48號

營業時間：AM11:30 - PM12:00

詳細介紹：https://bit.ly/35HPMOt

(圖片來源：ShareLife_Zack)，油油亮亮的米糕
(圖片來源：ShareLife_Zack)，油油亮亮的米糕

好了，吃飽就該回…嗯？沒吃飽？仔細往路邊一看，原來根本不是沒吃飽，而是那誘人的香氣不斷吸引著兩個女孩，往上一望看到一行大字：「我的米糕最好吃」。這家是員林近期最夯的「洤興米糕」，看到裡面用餐的人潮，不禁好奇究竟是怎麼樣的美味才會如此門庭若市呢？

(圖片來源：IG@travelwith_2girs)
(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

米糕端上來的瞬間一切豁然開朗，看起來超不起眼、彷彿滷肉飯般的米糕散發著驚人香氣，滷肉和糯米飯一入口就能感受到滿滿用心，米飯粒粒分明口感軟糯、香氣十足卻不死鹹、滷肉肥瘦均勻卻不油膩，不愛吃油膩食物的兩個女孩吃的是津津有味，只能說來這裡續攤真的是超正確的決定！

洤興米糕

店家地址：彰化縣員林市中山路一段760號

營業時間：中午11:00~晚上8:00（賣完為止）

詳細介紹：https://bit.ly/2ZDoVzf

員林之旅到此告一段落，問了一下兩位女孩的感想，她們除了對網美景點與食物念念不忘之外，也驚嘆於員林居然有這麼多好玩、好吃的地方。在下定決心認識一個地方之前，所有的景點與美食都是「隱藏版」，只有深入挖掘、用心尋找，一座城市的美麗才會呈現在我們眼前。所以別忘了看看兩個女孩的吃喝玩樂遊記【現在去哪兒】，最夯的景點美食都在這兒！

員林輕旅行路線：琉璃仙境→關於餐桌→興賢書院→警察故事館→喜喜茶室→洤興米糕


延伸閱讀>>【彰化】絕美西濱海岸拍起來！IG打卡熱點，7個景點一次全覽

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