【現在去哪兒】挖掘古早味、探訪新秘境　跟著愛玩女孩來趟台中輕旅行

台中是個不僅景點多、美食更多的城市，而今天兩位熱愛美食與旅行的女孩們，要帶大家去挖掘古早味美食、探訪台中市區新秘境，跟著她們一起出發吧！

開始玩之前總要先把肚子填飽，跟隨著女孩們的腳步來到了位於中清路上的「初香排骨飯」，一進門就可以聞到陣陣撲鼻的香氣，讓人肚子都咕嚕咕嚕的叫了起來！

▲美食店家初香排骨飯(圖片來源：ShareLife_Zack)

女孩們推薦了她們心目中最棒的美食，像是採用新鮮火燒蝦製作而成蝦仁飯，咬下去蝦仁的脆口度與鮮度馬上衝上舌根，而且老闆還很佛心的把蝦仁鋪滿滿的，另外像是它的小排飯、豬腳飯也都是一絕，真希望可以把這些美食通通裝進肚子裡。

▲鋪滿火燒蝦的蝦仁飯(圖片來源：ShareLife_Zack)

▲來一組這樣的套餐剛剛好(圖片來源：ShareLife_Zack)

初香排骨飯

店家地址：台中市北區中清路一段838號

營業時間：11:00-21:00

詳細介紹：https://bit.ly/2RymlpH

吃飽喝足之後，兩位女孩們重拾她們氣質的一面，帶著大家到大里去看一場特殊的展覽，「Aperture縫隙特展」可是台中市纖維工藝博物館的年度大展，是一個以紙的纖維為主題的展覽。不要以為聽起來很無聊，紙可以變化的型態可多的呢！看看女孩們在裡面拍照拍到忘我就知道有多好拍了，跟著她們來一起與紙的午後時光吧！

▲拍起來超美的！(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

▲人都跟著藝術了起來(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

▲來看一場紙的華麗派對(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

Aperture 縫隙特展(7/1-11/1)

展覽地址：台中市大里區勝利二路1號（臺中市纖維工藝博物館）

營業時間：09:00-17:00(週一公休)

詳細介紹： https://bit.ly/3m3B5ed

而一趟幸福的旅行，怎麼可以少了美好的下午茶時光呢！愛吃愛玩的女孩們偷偷帶我們來隱藏在台中北區巷弄內的「晨牧手作烘焙坊」，原來這裡可是她們的私房愛店！

▲女孩們最愛的私房愛店(圖片來源：晨牧手作烘焙坊)

(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

▲店內的裝潢也太網美了吧！(圖片來源：ShareLife_Zack)

不說不知道，原來它就是在網上熱銷萬桶的馬蹄酥的賣家，晨牧手作烘焙的店面設計、裝潢陳設也太美啦！老闆能從網路賣場賣到開實體店面實在是不簡單。來到這除了它們經典之作馬蹄酥外，女孩們也推薦了它們最近秒殺的火龍果蜂蜜吐司，帶著淡淡的粉色是火龍果的顏色，並沒有加任何的人工色素，吃起來只有淡淡的清香、水果與蜂蜜的天然味道。另外也別錯過了晨牧新推出的烏金月餅，月餅餡內竟夾了高貴的烏魚子！絕對能榮登在今年獨特月餅排行榜上。

▲熱銷萬桶的馬蹄酥(圖片來源：晨牧手作烘焙坊)

▲超容易被秒殺的火龍果蜂蜜吐司(圖片來源：晨牧手作烘焙坊)

▲中秋節月餅首選(圖片來源：ShareLife_Zack)

晨牧手作烘焙坊

店家地址：台中市北區瑞祥街16號

營業時間：12:00-21:00

詳細介紹： https://bit.ly/3kqKISH

滿足了女孩們喝下午茶的心願後，我們重新再出發！女孩帶著我們來到了台中最近的新興景點，來一探＂抹茶湖＂的真面目！想不到台中市區的中央公園竟然有這個點，碧綠的湖面看了神清氣爽，中間還有隱藏小步道，非常適合女孩們拍照，上帝視角的構圖實在是讓人直呼太美！而且中央公園裡還有許多美景與互動式空間可以拍照，不管是彩虹玻璃迷宮或是橋墩下林立的白色柱子也都很適合打卡拍照。

▲台中市區也有抹茶湖！(圖片來源：IG@tpo5088)

(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

▲讓女孩們走不出來的彩虹玻璃迷宮(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

▲(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

台中中央公園

景點地址：台中市西屯區經貿九路138號

詳細介紹： https://bit.ly/32AsKa1

經過在中央公園的追趕跑跳碰之後，蝦米？女孩們又餓了？轉眼來到女孩們指名一定要吃的名店，這間「高美脆皮手扒雞」可是從高美濕地發跡的名店，老闆終於展店到市區囉，讓住在市區的朋友不用大老遠跑到海線一趟太幸福！剛上桌的烤雞熱氣蒸騰，香氣馬上向四周散開來，油亮亮的烤雞外表令人垂涎三尺，女孩們已經飢腸轆轆，話不多說快來品嘗一番！

▲好拍到捨不得走(圖片來源：高美脆皮手扒雞)

招牌烤雞一咬下外皮仍保有金黃焦香的脆口感、肉嫩鮮甜，撕開來還能看的到肉汁飽滿到就要滴下，吃完滿口油香感卻又不會覺得膩口，而它的雞翅也是女孩們必推的美食，鮮嫩多汁又帶點微辣感。先不說了！手腳不快點雞就要被女孩們搶光了！

▲美味到不行(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

▲品項眾多，樣樣是經典！(圖片來源：高美脆皮手扒雞)

Gaomei 高美脆皮手扒雞－北屯松竹店

店家地址：台中市北屯區松竹路二段116號

營業時間：11:00-22:00

詳細介紹： https://bit.ly/3co3lnf

跟隨著女孩們的腳步出遊的時間總是過得特別快，走過了許多以往來台中沒去過的景點，也吃了女孩們私藏的美食店家，這一趟真是收穫十足！想要知道更多新鮮事，那就別忘了看看兩個女孩的吃喝玩樂遊記【現在去哪兒】，最新旅遊與美食資訊都在那兒！





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