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百元爽吃生魚片！台中「新光黃昏市場」好吃又好逛，6大銅板美食必收

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

人家都說逛市場是了解一個地區文化最好的方法，同時市場美食也是逛市場時最期待的事！新光黃昏市場是台中太平地區頗富名氣的黃昏市場，逛過一次後就會從此迷戀上，因為這個市場裡好吃又便宜的美食實在太多了！

▲圖片來源：IG@huipying222、IG@tree0816
▲圖片來源：IG@huipying222、IG@tree0816

台中太平地區的新光黃昏市場內有許多平價又美味的美食等著我們前來探索，同時也是婆婆媽媽們的最愛，只要用幾個銅板就可以買到無限的好滋味，也難怪每次來訪這個市場總是人聲鼎沸、絡繹不絕。

新光黃昏市場美食地圖：花田壽司、甲新炸彈蔥油餅、麻豆李助碗粿、郎港式鮮肉包、大根壽司、陳越南美食

NO1.花田壽司

十甲新光黃昏市場裡有兩間著名的壽司店，其中一間就是花田壽司，一眼望過去壽司選項玲瓏滿目，而且價錢都非常實惠，你可以選擇喜歡的口味自行搭配，也可以拿店家已經搭配好的餐盒，必須說一盒壽司或是生魚片才100元真的是太划算了！而且這裡的壽司可是兼顧著平價與美味，來這不能錯過！

▲圖片來源：IG@huipying222
▲圖片來源：IG@huipying222

花田壽司

地址：台中市東區十甲路470號市場五路

營業時間:14:00~19:30

NO2.甲新炸蛋蔥油餅

喜愛炸蛋蔥油餅的人必買！剛炸好的炸蛋蔥油餅麵皮香氣撲鼻，讓人迫不急待大咬入口。口感外酥內軟再搭上特製醬料的鹹香滋味，真是讓人欲罷不能！另外可不要被它排隊的人潮給嚇到了，店家是採先點餐拿號碼牌的方式，所以大家不要害怕排隊，不妨先行點餐，然後在市場裡逛逛，逛完市場就可以拿到熱呼呼的炸蛋蔥油餅了。

▲圖片來源：IG@tree0816
▲圖片來源：IG@tree0816

▲圖片來源：IG@tree0816
▲圖片來源：IG@tree0816

甲新炸蛋蔥油餅

地址：台中市十甲路470號一路八街

營業時間:14:30~18:00(售完為止)

NO3.麻豆李助碗粿

創立於民國14年的碗粿老店就在十甲新光黃昏市場裡，除了著名的麻豆碗粿外，它的肉羹湯、油飯也都很值得品嘗，它的碗粿不是一般市場常見的北部那種上面放菜脯的碗粿，而是南部傳統型比較濕潤型的碗粿，吃起來每口都是精華。

▲圖片來源：IG@tree0816
▲圖片來源：IG@tree0816

▲圖片來源：IG@tree0816
▲圖片來源：IG@tree0816

麻豆李助碗粿

地址：台中市東區十甲路470號新光黃昏市場內

營業時間: 14:30~19:30

NO4.郎港式鮮肉包

位在市場路口的郎港式鮮肉包，一顆只要12元可以說是銅板美食的代表，而且買十顆還送一顆喔！它的肉汁鮮美而且肉包的個頭不算小顆，外皮雖有些厚度，但皮略帶Q香，裡面是鮮肉搭配鮮蔥，吃完一個會想要再來一個，非常適合當早餐，也可以買回去當全家人的下午茶喔！

▲圖片來源：IG@tree0816
▲圖片來源：IG@tree0816

郎港式鮮肉包

地址：台中市東區十甲路470號新光黃昏市場內

營業時間：14:00~19:00

NO5.大根壽司

大根壽司就是在新光黃昏市場另外一間有名的壽司店了，跟花田壽司一樣走親民平價壽司路線，兩間各有擁護者，就看你自己喜歡哪一間，不過大根壽司比起花田壽司價格上又稍稍親民了一點，現場也有新鮮現切生魚片、生魚丼飯、綜合沙拉或日式小菜等，豐富的選項供客人自行選擇。

▲圖片來源：IG@tree0816
▲圖片來源：IG@tree0816

▲圖片來源：IG@tree0816
▲圖片來源：IG@tree0816

大根壽司

地址：台中市東區十甲路470號六路三街

營業時間：14:00~20:00

NO6.陳越南美食

來自越南家鄉的好味道，售有道地口味的涼拌木瓜、越南米線、牛肉河粉、越南海鮮卷、台式潤餅等等的越南美食。其中以法國麵包最受歡迎，而且份量十足價錢又不貴，市場裡的好吃美食就等著你來挖掘！

▲圖片來源：IG@jenyu09
▲圖片來源：IG@jenyu09

▲圖片來源：IG@jenyu09
▲圖片來源：IG@jenyu09

陳越南越南美食

地址：台中市東區十甲路470號三路六街

時間：14:00~19:00


延伸閱讀>>【台中一日遊】來個公車輕旅行！台中一日遊行程、路線規劃

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