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大坑步道更近了！「台中捷運」通車沿線景點、交通、票價懶人包

聯合新聞網 / FunTime旅遊比價
圖／臺中市政府觀光旅遊局
圖／臺中市政府觀光旅遊局

中部朋友們期待已久的台中捷運，終於要在今年通車了！率先登場的是連接北屯總站及高鐵台中站的綠線，以後要從高鐵站或火車站進市區更方便啦～而究竟這條中捷綠線經過哪些地方、票價怎麼算，又有哪些鄰近車站的景點可以去呢？就讓我們搶先來看看吧！

台中捷運路線

台中捷運路線。 圖／台中捷運官網
台中捷運路線。 圖／台中捷運官網

※圖片資訊整理自台中捷運官網

中捷綠線從北屯開始，順著熱鬧的文心路，一路延伸到南邊的高鐵站，除了底站可以直接轉乘高鐵之外，途中的烏日、大慶和松竹站，都可以轉乘台鐵。待藍線也通車後，則可以從市政府站轉乘。如果你有發現北屯總站的編碼是103，那麼101、102站去哪了呢？其實這條綠線也計畫在通車後，繼續向北延伸至大坑、往南更延伸到彰化！

台中捷運票價表

台中捷運票價表。 圖／台中捷運官網
台中捷運票價表。 圖／台中捷運官網

※圖片資訊整理自台中捷運官網

目前中捷的票價已經定案，依站數不同，普通單程票價最低從20元起跳，最高則到50元，可以使用悠遊卡、一卡通或iCash票卡付款，另外也規劃「敬老愛心票」、「團體優惠票」、「優惠定期票」與「旅遊票」等票種，給有不同需求的民眾更多選擇。

台中捷運營運時間

台中捷運綠線。 圖／Flickr
台中捷運綠線。 圖／Flickr

各轉乘站首末班車

班距

台中捷運班距不分平、假日，各時段班距如下：

尖峰：5分鐘

離峰：8分鐘

深夜：15分鐘

中捷沿線景點推薦

文心森林公園站｜文心森林公園 X 圓滿戶外劇場

文心森林公園 X 圓滿戶外劇場。 圖／臺中市政府觀光旅遊局
文心森林公園 X 圓滿戶外劇場。 圖／臺中市政府觀光旅遊局

中捷文心森林公園站就蓋在佔地近9公頃的文心森林公園旁，靠近圓滿劇場一側，一出捷運站就能看到顯眼的劇場建築，坐落在大片綠意之中。圓滿戶外劇場是全台最大的戶外環形劇場，可容納約15,000名觀眾，除了國內外歌手會選在此處舉辦演唱會外，每年由台中市政府主辦的燈會、藝術節及跨年等活動也都會在這裡舉行，平時更是市民們踏青的好去處，是台中市重要的景點，有了捷運之後更方便了！

交通：文心森林公園站出站即抵達

市政府站｜臺中國家歌劇院

臺中國家歌劇院。 圖／臺中市政府觀光旅遊局
臺中國家歌劇院。 圖／臺中市政府觀光旅遊局

鼎鼎大名的臺中國家歌劇院，不管是要來看表演、看夜景還是拍建築、喝咖啡，以後都可以搭捷運到囉！雖然歌劇院離捷運站要走上一小段路，但是沿途經過的市政府、夏綠地公園都非常舒適好走，兩側的七期豪宅群也非常氣派，邊走可以邊欣賞繁華的城市景觀。另外，號稱全球最美的「蔦屋書店」台中市政店也在這一帶，不妨也前去一探究竟！

交通：市政府站步行約15分鐘

內部開放時間：

週日、週二～週四11:30~21:00

週五至週六及國定假日11:30~22:00

週一休館

文心櫻花站｜逢甲夜市

逢甲夜市。 圖／臺中市政府觀光旅遊局
逢甲夜市。 圖／臺中市政府觀光旅遊局

台中必逛的逢甲夜市，每次搭公車或開車前往都要塞上好一段路，有了捷運之後就不用擔心塞到暈車啦～逢甲商圈在近年來經過重新規劃，包括路面整修、街道造景等，整體動線越來越良好，商圈也有擴大的趨勢，從捷運站往夜市步行，沿途有各式各樣的店家可逛，抵達夜市前也不無聊！

交通：文心櫻花站步行約15分鐘

營業時間：16:00~隔日2:00

文心崇德站｜臺灣民俗文物館（民俗公園）

臺灣民俗文物館（民俗公園）。 圖／臺中市政府觀光旅遊局
臺灣民俗文物館（民俗公園）。 圖／臺中市政府觀光旅遊局

位於北屯區的民俗公園，是全台第一座民俗公園，建築以閩式風格為主，佔地1.6公頃，分為「民俗區」和「民藝區」，民俗區展示各種古早味生活器物，彷彿走進清末民初的時代；民藝區則有民俗技藝表演、工藝品展示販售、傳統美食、童玩遊戲及民俗戲劇等動態活動，可以體驗早期的生活方式與娛樂。此外園區內還有拱橋、迴廊、荷塘等庭園景觀可以拍照，週末親子搭捷運出遊最合適！

交通：文心崇德站步行6分鐘

開放時間：9:00~17:00（週一休園）

票價：

一般入園參觀：免費

COSAPLAY拍攝：500元

婚紗拍攝：800元

臺灣民俗文物館官網>>

北屯總站｜大坑步道

大坑步道。 圖／臺中市政府觀光旅遊局
大坑步道。 圖／臺中市政府觀光旅遊局

以往大家要從台中市區前往大坑風景區，總是覺得路途有點遙遠，而現在有了中捷綠線，第一站北屯總站就相當靠近大坑風景區囉！大坑風景區共有10條登山步道，每條步道的難易度、距離都不同，不過登上山頂後的視野都一樣遼闊，新手老手都能在這裡找到最適合自己挑戰的登山步道

小編偷偷說：中捷綠線規劃繼續延伸到大坑，之後可以好好期待一下！

交通：北屯總站步行約30分鐘

台中一日遊

台中一日遊。 圖／kkday
台中一日遊。 圖／kkday

台中一日遊經典路線：早上先到宮原眼科吃冰，再去誠品綠園道和彩虹眷村，傍晚前往高美濕地看夕陽。如果懶得規劃公車、捷運怎麼搭，也可以考慮參加台中半日遊行程，專車接送你來回彩虹眷村&高美濕地，最後放你在逢甲夜市下車，省時又省力！喜歡親近自然的人，也可以選擇台中往返日月潭一日遊或清境農場一日遊。或是喜歡刺激的話，也可以前往麗寶樂園暢玩一整天，晚上再到麗寶outlet血拚。

台中捷運綠線預計在2020年底前通車，相信之後捷運沿線會越來越熱鬧，捷運路線、票價資訊和附近景點都搶先幫你整理好了，大家可以開始規劃台中捷運一日遊、多日遊囉～配合刷卡10公里內免費的公車，以後在台中不開車也能暢行無阻了呢！就讓我們來期待開通後的綠線，以及接下來的藍線吧！

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公園 一日遊 步道 台中旅遊

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