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彰化最夯「雪白波波草」媲美北國景觀！埋在雪球裡拍照超療癒
田尾波波草再進化！繼初代翠綠版、二代像極紅毛丹的漸層模樣，這次圓滾滾的波波草又變色，化身銀白姿態，讓人乍看之下瞬間有彰化下雪了的錯覺，秘境一公開已火速成為IG打卡夯點。
彰化田尾一直是知名賞花聖地，每季各色花海應有盡有，本次全新「雪白波波草」隱身「建華芙蓉園」，上百株芙蓉草滿滿排開，高空俯視如同小雪球、小飯糰，近看則像是被雪覆蓋的夢幻美景，北國賞雪既視感太療癒。
獨特的白色芙蓉草被修剪得比經典波波草更大球，還會散發淡淡清香，花期預計可到年底，蹲坐在成堆的花球中，仙度爆表超好拍。目前園區僅於假日全天開放，若想平日前往則需要預約，每人入場酌收50元，附贈一瓶礦泉水，提醒大家此為私人園地，記得當個素質旅客，垃圾不落地、勿隨意破壞花草，讓所有花控都有機會一起欣賞這處限定美景。
建華芙蓉園
地址：彰化縣田尾鄉彰141鄉道210-224營業時間：平日預約制、假日08:00-17:00入園費：50元，贈礦泉水一瓶
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