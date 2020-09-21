徜徉全台唯一「粉紅芒草花海」！南投集集全新粉系秘境，秒飛韓國拍美照

秋季粉色旋風席捲全台！繼彰化「美人樹花海」、金門「粉紅湖」，近期有攝影玩家挖掘一處隱身南投集集的全新秘境，園區種滿了韓國秋天限定的「粉黛亂子草」，讓花控們在台灣也能同步國外，爽拍粉嫩花海。

圖／IG@molly888666授權

這處粉系隱藏版景點位於南投集集的「和平快樂田園」，園內大面積的粉色芒草夢幻萬分，讓男女老少都能少女心爆發！由滿滿的「粉黛亂子草」打造的粉紅海，為韓國首爾、濟州島每年秋季洗版IG的主人公，細長的粉紫色花穗近看、遠看皆迷人如畫，如今免出國也能拍一波。園內設有制高點可拍，亦有觀景台，讓旅人即便沒有空拍機，也能盡情俯視整片迷人風光，隨拍隨美。

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毛絨絨的粉嫩花毯浪漫十足，摸起來觸感有點像棉花糖，花期預計至11月中旬，有望成為每季必訪的知名花海新據點。值得一提的是，未來預計有咖啡廳、蕩鞦韆等設施，也可能改名「粉芒園」，不過園區仍在趕工尚未開放，暫訂10/1試營運，目前一律採預約才能拍。提醒大家記得完成預約方式再出發喔，而成功造訪的人也記得別踩到脆弱的花草、切勿擅自踏入花草內拍攝，一同愛護園主辛苦種植的心血。

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集集和平社區花園

地址：南投縣集集鎮139縣道與成功路口（導航：和平快樂田園）營業時間：正式開放後每日09:00-21:00開放時間：預計10月試營運，門票150元（可折抵50元）營運前拍照預約方式：加入官方Line@854rbsfc

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